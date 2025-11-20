Фотосессия в Черногории - это не просто съёмка, а настоящее волшебство.
Летящее платье подчёркивает грацию, а морской бриз и закатное солнце создают идеальные условия для уникальных кадров. Выбор локации за тобой: Будва, Свети Стефан, Петровац и другие живописные места. Получи 20 лучших фото в авторской обработке и небольшое видео, чтобы сохранить эти моменты навсегда
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Уникальные кадры на фоне моря
- 👗 Летящее платье для идеальных фото
- 🌅 Закатное солнце и морской бриз
- 🏖️ Выбор локации на твой вкус
- 🎥 Видео и фото в авторской обработке
Что можно увидеть
- Старая крепость
- Остров Свети Стефан
- Бухта Петровац
- Залив Сутоморе
- Древний город Бар
Описание фото-прогулки
Локация — на твой выбор
- Будва — старая крепость у моря и гламурная атмосфера курорта.
- Свети Стефан — легендарный остров-гостиница на фоне бирюзовой воды.
- Петровац — живописная бухта с соснами и видом на острова.
- Сутоморе — уютный залив с мягким светом и спокойной водой.
- Бар — сочетание моря, пальм и древнего города в горах.
- Улцинь — широкие песчаные пляжи и закаты с южным колоритом.
Организационные детали
- Я снимаю на фотоаппарат Canon EOS R.
- В течение нескольких дней после встречи ты получишь 20 лучших фото в авторской обработке и небольшое видео.
- Для фотосессии предлагаю красное или голубое платье.
- Встречаемся на выбранной локации.
- Если нужна семейная фотосессия, напиши — сориентирую по цене и условиям.
- По запросу продолжительность съёмки можно продлить.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Будве
Провела экскурсии для 8 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Виктория, я профессиональный фотограф, работаю с камерой с 2012 года. Снимаю в Черногории, организую мероприятия. Свободно перемещаюсь по всей стране и готова работать с путешественниками как на побережье, так и в горных локациях. С удовольствием помогу сделать ваш отдых более запоминающимся!
