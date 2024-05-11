Экскурсии в Риека Црноевича из Будвы

Найдено 9 экскурсий в категории «Црноевича» в Будве на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Винные дороги Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
39 отзывов
Экскурсия «Винные дороги Черногории» - путешествие в мир виноделия
Погрузитесь в атмосферу черногорских виноделен, насладитесь дегустацией и живописными видами
Начало: Будва
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
150 за всё до 4 чел.
По Скадарскому озеру с черногорцем
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
138 отзывов
Популярное предложение
Уникальное путешествие: Скадарское озеро с черногорцем
Вместе с местным жителем вы увидите Скадарское озеро и познакомитесь с настоящей Черногорией
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
210 за всё до 4 чел.
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Будвы)
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Будвы)
Погрузитесь в уникальное путешествие по Скадарскому озеру и Боко-Которской бухте. Откройте для себя природные красоты и насладитесь традиционной кухней
Начало: в Которе, Тивате или Будве
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
276 за всё до 4 чел.
Скадарское озеро, Риека Црноевича и обед на водопаде
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Скадарское озеро, Риека Црноевича и обед на водопаде
Индивидуальная экскурсия для любителей природы и истории. Посетите Скадарское озеро, средневековые деревушки и насладитесь обедом у водопада
Сегодня в 11:30
11 июня в 08:00
250 за всё до 6 чел.
Черногорский калейдоскоп
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
10 отзывов
Черногорский калейдоскоп: эксклюзивное путешествие по Будве
Погрузитесь в мир черногорской культуры и природы, посетив живописные уголки и исторические места
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
250 за всё до 4 чел.
Черногорская гармония
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Черногорская гармония: эксклюзивное путешествие по Будве
Погрузитесь в уникальную атмосферу Черногории, исследуя её культурное наследие и природные чудеса
19 июня в 08:00
21 июня в 08:30
170 за всё до 6 чел.
Заповедные окрестности Скадарского озера
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Заповедные окрестности Скадарского озера
Погрузитесь в атмосферу Скадарского озера, исследуя его заповедные уголки и наслаждаясь уникальной природой
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
250 за всё до 4 чел.
Липская пещера и прогулка по Риеке Црноевича до Скадарского озера
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Липская пещера и прогулка по Риеке Црноевича до Скадарского озера
Погрузитесь в историю и природу Черногории: посетите Липскую пещеру, Риеку Црноевича и Скадарское озеро. Уникальные впечатления и незабываемые виды ждут вас
Начало: По договоренности
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
195 за всё до 4 чел.
Две столицы: Цетинье и Река Црноевича
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Цетинье и Реку Црноевича: культура и дегустация
Путешествие по двум жемчужинам Черногории: историческому Цетинье и живописной Реке Црноевича
Сегодня в 13:00
19 июня в 09:00
165 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    11 мая 2024
    Винные дороги Черногории
    Поездка получилась отличной. Прежде всего, благодаря удачному выбору винарен, который мы сделали по ссылкам, отправленным Александром. Для тех, кто хочет
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    не толко пробовать, но и узнать что- то новое, готов спрашивать и получить ответы, рекомендую винарню Клишича. А ракия у него лучшая из тех, что мы пробовали за 2 недели нашего путешествия в Черногории, Сербии и Хорватии. Илья знает очень много, гостеприимен, является председателем общества виноделов и его вина не раз получали награды. Гарвич - старая аутентичная, практически заброшенная деревня, где хозяин восстанавливает родительский дом. Интересное место. Марковичи - маркетологи, хорошие вина, закуски, необычные этикетки. Мы общались со всеми, поездка вышла далеко за 6 часов. Спасибо Александру, что с терпением отнесся к нашему графику, останавливался в красивых локациях, с готовностью отвечал на вопросы и был хорошим переводчикам, когда языковой барьер мешал пониманию.

  • О
    Оксана
    5 апреля 2024
    По Скадарскому озеру с черногорцем
    Провели целый день в компании Владимира. Очень интересно, познавательно и информативно. Посетили много интересных мест, вкусно кушали, дегустировали местную продукцию и наслаждались дорогой и открывающимися видами 🤩 рекомендую 👍
  • Д
    Даниил
    11 марта 2024
    По Скадарскому озеру с черногорцем
    Маршрут проложен по живописным местам, извилистым дорогам, известным только местным жителям. Очень понравилось! Рекомендую!
  • A
    Albert
    1 марта 2024
    По Скадарскому озеру с черногорцем
    Прошло уже почти полгода после экскурсии, а она всплывает в памяти, как-будто это было вчера. Незабываемая экскурсия! Незабываемый экскурсовод Владимир!
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    Человек живет тем, что он рассказывает, переживает за свою страну. С какой любовью он делает свою работу. Уже много положительных отзывов написано про эту экскурсию. Я не умею даже так красиво писать, как другие писали. Успехов Владимиру в его нужной работе. Единственное пожелание - подучить русский язык, тогда цены Владимиру не будет.

    Прошло уже почти полгода после экскурсии, а она всплывает в памяти, как-будто это было вчера. НезабываемаяПрошло уже почти полгода после экскурсии, а она всплывает в памяти, как-будто это было вчера. НезабываемаяПрошло уже почти полгода после экскурсии, а она всплывает в памяти, как-будто это было вчера. НезабываемаяПрошло уже почти полгода после экскурсии, а она всплывает в памяти, как-будто это было вчера. НезабываемаяПрошло уже почти полгода после экскурсии, а она всплывает в памяти, как-будто это было вчера. Незабываемая
  • Е
    Елена
    31 октября 2023
    Черногорский калейдоскоп
    Искренне благодарим Ивана за экскурсии по Черногории. Наш гид напоил нас красотами,традициями из глубины веков и до сегодняшних дней. Отдохнули,вдохновились,перезагрузились… …
  • Н
    Наталья
    4 октября 2023
    Винные дороги Черногории
    Замечательная экскурсия.
  • М
    Мурагео
    19 сентября 2023
    Винные дороги Черногории
    Посетить винодельнии была моей мечтой и Алекс помог мне ее осуществить. Ознакомил с замечательными винодельнями, походу поездки ознакомил с историей Черногории. Было очень увлекательно и позновательно. Огромное спасибо гиду Алексею, я остался доволен
  • В
    Василий
    18 сентября 2023
    Заповедные окрестности Скадарского озера
    Отличная экскурсия по очень красивым местам. Алексей всё с энтузиазмом показал и рассказал, нам понравилось.
  • И
    Ирина
    19 августа 2023
    Липская пещера и прогулка по Риеке Црноевича до Скадарского озера
    Большое спасибо Светлане за прекрасный день! Очень хороший маршрут, Светлана учла все наши предпочтения. Интересный рассказ о стране и местах,
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    которые мы проезжали. Самое главное, никакой спешки. Мы получили массу положительных эмоций. Кораблик по реке нам очень понравился, мало туристов и прекрасные виды! Спасибо большое!

    Большое спасибо Светлане за прекрасный день! Очень хороший маршрут, Светлана учла все наши предпочтения. Интересный рассказБольшое спасибо Светлане за прекрасный день! Очень хороший маршрут, Светлана учла все наши предпочтения. Интересный рассказБольшое спасибо Светлане за прекрасный день! Очень хороший маршрут, Светлана учла все наши предпочтения. Интересный рассказ
  • Ю
    Юрий
    9 августа 2023
    Черногорский калейдоскоп
    Отправляясь в дальний путь, тем более в горы, нужно быть уверенным в проводнике и Иван тот человек, который, сочетая в
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    себе великолепные качества гида, водителя, проводника и собеседника, ведет путешествие в комфорте и безопасности. Эрудиция и хорошее чувство юмора сделало наш долгий путь интересным, а виртуозное вождение - легким. Пожалуй, посещение природных заповедников, горы и крепости - лучшее, что позволяет немного передохнуть от прибрежной жары, а богатая история страны увлекает к новым путешествиям. Эта экскурсия подойдет тем, кто любит активный отдых на природе.

Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Црноевича»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Винные дороги Черногории
  2. По Скадарскому озеру с черногорцем
  3. Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Будвы)
  4. Скадарское озеро, Риека Црноевича и обед на водопаде
  5. Черногорский калейдоскоп
Какие места ещё посмотреть в Будве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Скадарское озеро
  2. Цетинье
  3. Старый город
  4. Црноевича
  5. Ловчен
  6. Самое главное
  7. Негуши
  8. Дурмитор
  9. Каньон реки Тара
  10. Пивское озеро
Сколько стоит экскурсия по Будве в июне 2024
Сейчас в Будве в категории "Црноевича" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 150 до 276. Туристы уже оставили гидам 204 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Будве (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2024 год по теме «Црноевича», 204 ⭐ отзыва, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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