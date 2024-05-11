1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия «Винные дороги Черногории» - путешествие в мир виноделия
Погрузитесь в атмосферу черногорских виноделен, насладитесь дегустацией и живописными видами
Начало: Будва
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Уникальное путешествие: Скадарское озеро с черногорцем
Вместе с местным жителем вы увидите Скадарское озеро и познакомитесь с настоящей Черногорией
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
€210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Будвы)
Погрузитесь в уникальное путешествие по Скадарскому озеру и Боко-Которской бухте. Откройте для себя природные красоты и насладитесь традиционной кухней
Начало: в Которе, Тивате или Будве
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
€276 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Скадарское озеро, Риека Црноевича и обед на водопаде
Индивидуальная экскурсия для любителей природы и истории. Посетите Скадарское озеро, средневековые деревушки и насладитесь обедом у водопада
Сегодня в 11:30
11 июня в 08:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Черногорский калейдоскоп: эксклюзивное путешествие по Будве
Погрузитесь в мир черногорской культуры и природы, посетив живописные уголки и исторические места
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Черногорская гармония: эксклюзивное путешествие по Будве
Погрузитесь в уникальную атмосферу Черногории, исследуя её культурное наследие и природные чудеса
19 июня в 08:00
21 июня в 08:30
€170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Заповедные окрестности Скадарского озера
Погрузитесь в атмосферу Скадарского озера, исследуя его заповедные уголки и наслаждаясь уникальной природой
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Липская пещера и прогулка по Риеке Црноевича до Скадарского озера
Погрузитесь в историю и природу Черногории: посетите Липскую пещеру, Риеку Црноевича и Скадарское озеро. Уникальные впечатления и незабываемые виды ждут вас
Начало: По договоренности
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€195 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Цетинье и Реку Црноевича: культура и дегустация
Путешествие по двум жемчужинам Черногории: историческому Цетинье и живописной Реке Црноевича
Сегодня в 13:00
19 июня в 09:00
€165 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана11 мая 2024Поездка получилась отличной. Прежде всего, благодаря удачному выбору винарен, который мы сделали по ссылкам, отправленным Александром. Для тех, кто хочет
- ООксана5 апреля 2024Провели целый день в компании Владимира. Очень интересно, познавательно и информативно. Посетили много интересных мест, вкусно кушали, дегустировали местную продукцию и наслаждались дорогой и открывающимися видами 🤩 рекомендую 👍
- ДДаниил11 марта 2024Маршрут проложен по живописным местам, извилистым дорогам, известным только местным жителям. Очень понравилось! Рекомендую!
- AAlbert1 марта 2024Прошло уже почти полгода после экскурсии, а она всплывает в памяти, как-будто это было вчера. Незабываемая экскурсия! Незабываемый экскурсовод Владимир!
- ЕЕлена31 октября 2023Искренне благодарим Ивана за экскурсии по Черногории. Наш гид напоил нас красотами,традициями из глубины веков и до сегодняшних дней. Отдохнули,вдохновились,перезагрузились… …
- ННаталья4 октября 2023Замечательная экскурсия.
- ММурагео19 сентября 2023Посетить винодельнии была моей мечтой и Алекс помог мне ее осуществить. Ознакомил с замечательными винодельнями, походу поездки ознакомил с историей Черногории. Было очень увлекательно и позновательно. Огромное спасибо гиду Алексею, я остался доволен
- ВВасилий18 сентября 2023Отличная экскурсия по очень красивым местам. Алексей всё с энтузиазмом показал и рассказал, нам понравилось.
- ИИрина19 августа 2023Большое спасибо Светлане за прекрасный день! Очень хороший маршрут, Светлана учла все наши предпочтения. Интересный рассказ о стране и местах,
- ЮЮрий9 августа 2023Отправляясь в дальний путь, тем более в горы, нужно быть уверенным в проводнике и Иван тот человек, который, сочетая в
Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Црноевича»
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Сколько стоит экскурсия по Будве в июне 2024
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