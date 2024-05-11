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не толко пробовать, но и узнать что- то новое, готов спрашивать и получить ответы, рекомендую винарню Клишича. А ракия у него лучшая из тех, что мы пробовали за 2 недели нашего путешествия в Черногории, Сербии и Хорватии. Илья знает очень много, гостеприимен, является председателем общества виноделов и его вина не раз получали награды. Гарвич - старая аутентичная, практически заброшенная деревня, где хозяин восстанавливает родительский дом. Интересное место. Марковичи - маркетологи, хорошие вина, закуски, необычные этикетки. Мы общались со всеми, поездка вышла далеко за 6 часов. Спасибо Александру, что с терпением отнесся к нашему графику, останавливался в красивых локациях, с готовностью отвечал на вопросы и был хорошим переводчикам, когда языковой барьер мешал пониманию.