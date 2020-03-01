Экскурсии из Будвы

  1. Черногория
  2. Будва
  3. Экскурсии

  4. Наследие старинного Цетинье и Липская пещера

Прикоснуться к истории бывшей столицы Черногории и погрузиться в магический мир карстовой пещеры

Ольга
Задать вопрос
Ольга – ваш гид
Всего полчаса езды от Будвы — и вы в старинном, душевном Цетинье, главном символе черногорского народа.

На прогулке вы проследите этапы, которые прошла не только историческая столица, но и вся Черногория.

Посетите один из важнейших монастырей страны и пройдете по лабиринтам Липской пещеры — крупнейшей в экс-Югославии.
€100
90 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в Тивате или Будве
Забронировать экскурсию
Наследие старинного Цетинье и Липская пещера
Наследие старинного Цетинье и Липская пещера

Что вас ожидает

Цетинье — дух старины и история королевской столицы
Начнется экскурсия с подъема по горному серпантину. По дороге будет несколько остановок на самых зрелищных панорамных площадках, с которых открываются прекрасные виды на море и Будванскую ривьеру. И уже через час вы приедете в Цетинье — историческую и культурную столицу Черногории. На прогулке по старинным атмосферным улочкам я расскажу о возникновении города и его насыщенной 5-вековой истории, неразрывно связанной со становлением государства и борьбой за независимость от османских и других завоевателей. Также, при желании, вы сможете посетите дворец Николы I, первого и последнего короля Черногории, где осмотрите вещи времен правления Негошей.

Цетинский монастырь — символ православной Черногории
В одном из самых важных духовных центров страны вы узнаете о непростой судьбе обители, не раз разрушавшейся до основания. Я расскажу, как здесь появились такие значимые православные святыни, как Десница Иоанна Крестителя, частичка Креста Господня и другие важные артефакты. Поговорим о ценной библиотеке с древними рукописями и редкими книгами. А в историческом музее вы услышите о реликвиях Мальтийского ордена, подарках русских царей и великих князей и осмотрите Филермскую икону Божьей матери, написанную самим апостолом Лукой в 46 году.

Крупнейшая пещера бывшей Югославии
Во второй части программы вы отправитесь исследовать мир карстовой Липской пещеры. Узнаете об истории ее обнаружения и визитах высоких гостей по приглашению короля Николы. В сопровождении местного гида-проводника пройдете по коридорам отреставрированной, великолепно оборудованной и подсвеченной пещеры. Рассмотрите интересные образцы сталактитов и сталагмитов. И услышите об исследованиях, которые до сих пор проводятся в длинной системе лабиринтов, растянувшихся на 3,5 км.

В завершение, по вашему желанию, я отвезу вас в симпатичный ресторан, где вы сможете отведать традиционные блюда местной кухни.

Организационные детали

  • Транспортные расходы оплачиваются дополнительно — 50 евро
  • Я заеду на автомобиле в ваш отель или апартаменты в Тивате или Будве. Если вы проживаете в других городах, я смогу забрать вас за дополнительную плату, исходя из удаленности от места начала экскурсии.
  • В стоимость экскурсии не включен входной билет в пещеру (10 евро/взрослого и 8 евро/ребенка с 12 лет); обед в ресторане, опциональное посещение дворца короля Николы (5 евро/человека) и исторического музея (3 евро/человека).
  • Температура в пещерах колеблется от 8 до 12 градусов. Поэтому необходимо взять с собой теплые вещи. Если что, на месте вам выдадут напрокат пончо.
  • Также позаботьтесь об одежде, соответствующей посещению монастыря (стандартные требования).
Наследие старинного Цетинье и Липская пещера
Наследие старинного Цетинье и Липская пещера
Наследие старинного Цетинье и Липская пещера
Наследие старинного Цетинье и Липская пещера
Наследие старинного Цетинье и Липская пещера
Наследие старинного Цетинье и Липская пещера
Наследие старинного Цетинье и Липская пещера
Наследие старинного Цетинье и Липская пещера
Наследие старинного Цетинье и Липская пещера

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Тивате или Будве.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ольга
Ольга
Я занимаюсь индивидуальными экскурсионными турами по Черногории вот уже 5 лет. Приехав впервые в Черногорию 9 лет назад, я влюбилась в эту страну навсегда и бесповоротно. На своих экскурсиях я хочу, чтобы вы увидели ее моими глазами и увезли в душе частичку любви к этой прекрасной земле.
Напишите мне

Экскурсии из Будвы

Заповедник Ловчен и святыни ЧерногорииЗаповедник Ловчен и святыни ЧерногорииЗаповедник Ловчен и святыни Черногории
108 за экскурсию
6 часов
47 отзывов
Горный серпантин, христианские реликвии и невероятные панорамы с высоты птичьего полета
Путешествие по древнему Цетинье, заповеднику Ловчен и колоритной деревне Негуши познакомит вас с главными природными сокровищами и историей Черногории. Вы посетите древний Цетинский монастырь с христианскими реликвиями, увидите всю страну с панорамной площадки на вершине горы, узнаете всё самое интересное о культуре Черногории и отведаете традиционные местные деликатесы.
Будва и Котор за один вечер!Будва и Котор за один вечер!Будва и Котор за один вечер!
130 за экскурсию
5 часов
2 отзыва
Насыщенное авто-пешеходное путешествие по двум старинным городам Черногории
Вы исследуете историческую часть Будвы и Котора, подсвеченную лучами закатного солнца. Рассмотрите крепостные стены, средневековые цитадели, чудотворные иконы, византийские купола и величественные храмы разных эпох и архитектурных стилей. Я помогу расшифровать увиденное и ощутить невероятное сплетение многих веков и традиций на одной земле.
Экскурсия в Боснию и Герцеговину из ЧерногорииЭкскурсия в Боснию и Герцеговину из ЧерногорииЭкскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории
200 за экскурсию
12 часов
7 отзывов
Знакомство с Балканами в стране солнца, гор, старинных святынь и виноградников
Если вы не впервые в Черногории и хотите исследовать Балканы, рекомендую съездить на день в Боснию и Герцеговину. Я стану вашим гидом в стране солнца, гор и виноградников. Мы побываем в сербском городе Требинье, в монастыре Герцеговачка-Грачаницав, в православном монастыре Тврдош, где изготавливают лучшее вино, зайдем в текию дервишей в Благае, и восхитимся красотой Старого Мостара.
Из Черногории в колоритный ДубровникИз Черногории в колоритный ДубровникИз Черногории в колоритный Дубровник
170 за экскурсию
8 часов
Познакомиться с одним из красивейших городов Хорватии, посетить дендрарий и отведать свежих устриц
На один день из Черногории мы перенесемся в хорватский Дубровник, где каждый камень хранит невероятный пласт истории, а улочки словно сошли со страниц средневековых сказок. Вы подниметесь на крепостные стены Старого города, прогуляетесь по местам съемок «Игры престолов» и дорожкам дендрария Трстено. А после сможете отведать морепродукты на устричной ферме.
В Албанию из Черногории – разрушаем стереотипыВ Албанию из Черногории – разрушаем стереотипыВ Албанию из Черногории – разрушаем стереотипы
156 за экскурсию
11 часов
2 отзыва
Познакомиться с историей, культурой и кухней загадочной Албании и развеять старые мифы
Албания в представлении большинства иностранцев – это старые Мерседесы, бункеры и наркоторговцы. Но на самом деле Албания – это два моря, роскошные дороги, живописные горы, вкусная еда и гостеприимные люди! Во время нашего путешествия я расскажу вам о закрытом прошлом Албании при коммунистах, о криминальных 90-х и сегодняшнем стремительном развитии. Вы увидите эту самобытную страну с правильного ракурса, без стереотипов и навязанных страхов. И я уверена – даже немного в нее влюбитесь!
Панорамы Скадарского озера и Вулканический пляжПанорамы Скадарского озера и Вулканический пляжПанорамы Скадарского озера и Вулканический пляж
скидка30%
€150
105 за экскурсию
7 часов
Колоритные деревеньки, живописные виды, купание на вулканическом пляже в водах Адриатики и море рыбы
На несколько часов вы ощутите себя жителем прекрасной Черногории, у которого будет очень насыщенный день: побываете на Скадарском озере и осмотрите завод, где раньше добывали морскую соль, а теперь резвятся дикие птицы. Вы получите не только эстетическое удовольствие от красот Черногории, но и сможете полакомиться местным уловом, нырнуть в воды адриатического побережья и полежать на вулканическом песке. Не сомневайтесь, побыть жителем Черногории здорово!

Выбирайте и другие экскурсии в Будве

Для детейКаньоныЦетиньеЛовченБарСо скидкойЗа городомДубровникПерастОбзорныеГорыНеобычные маршрутыНегушиИстория и архитектураОстрогСтарый городВ другой городГерцег-НовиГастрономическиеВсеСкадарское озероПодгорицаАлбанияКоторБоснияДурмиторПарк «Биоградская гора»Каньон реки ТараКоторская бухтаНа автомобилеЖаблякПивское озероТребиньеСвети-СтефанПешкомЦрноевичаИндивидуальные