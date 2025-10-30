Экскурсии из Будвы

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Наследие старинного Цетинье и Липская пещера

Прикоснуться к истории бывшей столицы Черногории и погрузиться в магический мир карстовой пещеры
Всего полчаса езды от Будвы — и вы в старинном, душевном Цетинье, главном символе черногорского народа. На прогулке вы проследите этапы, которые прошла не только историческая столица, но и вся Черногория.

Посетите один из важнейших монастырей страны и пройдете по лабиринтам Липской пещеры — крупнейшей в экс-Югославии.
5
2 отзыва
Наследие старинного Цетинье и Липская пещера
Наследие старинного Цетинье и Липская пещера
Наследие старинного Цетинье и Липская пещера

Описание экскурсии

Цетинье — дух старины и история королевской столицы

Начнется экскурсия с подъема по горному серпантину. По дороге будет несколько остановок на самых зрелищных панорамных площадках, с которых открываются прекрасные виды на море и Будванскую ривьеру. И уже через час вы приедете в Цетинье — историческую и культурную столицу Черногории. На прогулке по старинным атмосферным улочкам я расскажу о возникновении города и его насыщенной 5-вековой истории, неразрывно связанной со становлением государства и борьбой за независимость от османских и других завоевателей. Также, при желании, вы сможете посетите дворец Николы I, первого и последнего короля Черногории, где осмотрите вещи времен правления Негошей.

Цетинский монастырь — символ православной Черногории

В одном из самых важных духовных центров страны вы узнаете о непростой судьбе обители, не раз разрушавшейся до основания. Я расскажу, как здесь появились такие значимые православные святыни, как Десница Иоанна Крестителя, частичка Креста Господня и другие важные артефакты. Поговорим о ценной библиотеке с древними рукописями и редкими книгами. А в историческом музее вы услышите о реликвиях Мальтийского ордена, подарках русских царей и великих князей и осмотрите Филермскую икону Божьей матери, написанную самим апостолом Лукой в 46 году.

Крупнейшая пещера бывшей Югославии

Во второй части программы вы отправитесь исследовать мир карстовой Липской пещеры. Узнаете об истории ее обнаружения и визитах высоких гостей по приглашению короля Николы. В сопровождении местного гида-проводника пройдете по коридорам отреставрированной, великолепно оборудованной и подсвеченной пещеры. Рассмотрите интересные образцы сталактитов и сталагмитов. И услышите об исследованиях, которые до сих пор проводятся в длинной системе лабиринтов, растянувшихся на 3,5 км.

В завершение, по вашему желанию, я отвезу вас в симпатичный ресторан, где вы сможете отведать традиционные блюда местной кухни.

Организационные детали

  • Я заеду на автомобиле в ваш отель или апартаменты в Тивате или Будве. Если вы проживаете в других городах, я смогу забрать вас за дополнительную плату, исходя из удаленности от места начала экскурсии.
  • В стоимость экскурсии не включен входной билет в пещеру — €17 взрослый и €10 евро — дети с 12 лет; обед в ресторане, опциональное посещение дворца короля Николы — €5 с чел. и исторического музея — —3 с чел.
  • Температура в пещерах колеблется от 8 до 12 градусов. Поэтому необходимо взять с собой теплые вещи. Если что, на месте вам выдадут напрокат пончо.
  • Также позаботьтесь об одежде, соответствующей посещению монастыря (стандартные требования).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Тивате или Которе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 776 туристов
Я занимаюсь индивидуальными экскурсионными турами по Черногории с 2013 года. Приехав сюда впервые, я влюбилась в эту страну навсегда и бесповоротно. На своих экскурсиях хочу, чтобы вы увидели страну моими глазами и увезли в душе частичку любви к этой прекрасной земле.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Татьяна
Спасибо Ольге огромное, за прекрасно проведенную экскурсию! Ольга настоящий профессионал своего дела. Очень интересная и познавательная экскурсия. Четко выработанная программа, весь рассказ структурирован, слушать одно удовольствие . Обязательно всем рекомендую!
Спасибо Ольге огромное, за прекрасно проведенную экскурсию! Ольга настоящий профессионал своего дела. Очень интересная и познавательная
Спасибо Ольге огромное, за прекрасно проведенную экскурсию! Ольга настоящий профессионал своего дела. Очень интересная и познавательная
Спасибо Ольге огромное, за прекрасно проведенную экскурсию! Ольга настоящий профессионал своего дела. Очень интересная и познавательная
Спасибо Ольге огромное, за прекрасно проведенную экскурсию! Ольга настоящий профессионал своего дела. Очень интересная и познавательная
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Александр
Мы с женой благодарим Ольгу за прекрасную и интересную поездку.
Ольга - приятный в общении и знающий свое дело гид, хороший водитель, заранее и оперативно с нами связалась, уточнила и обговорила
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все детали поездки, когда у нас поменялась точка отправления очень быстро ответила, среагировала и пошла на встречу.
Пещеры поражают своей красотой и величием того что могла создать природа. Замечательная, на одном дыхании, прогулка по Цетинье - бывшей столице Черногории, а ныне - небольшому, но очень уютному и красивому городку. Еще раз спасибо за шикарную экскурсию)

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