Экскурсии из Будвы

Всего полчаса езды от Будвы — и вы в старинном, душевном Цетинье, главном символе черногорского народа. На прогулке вы проследите этапы, которые прошла не только историческая столица, но и вся Черногория. Посетите один из важнейших монастырей страны и пройдете по лабиринтам Липской пещеры — крупнейшей в экс-Югославии.

Описание экскурсии

Цетинье — дух старины и история королевской столицы

Начнется экскурсия с подъема по горному серпантину. По дороге будет несколько остановок на самых зрелищных панорамных площадках, с которых открываются прекрасные виды на море и Будванскую ривьеру. И уже через час вы приедете в Цетинье — историческую и культурную столицу Черногории. На прогулке по старинным атмосферным улочкам я расскажу о возникновении города и его насыщенной 5-вековой истории, неразрывно связанной со становлением государства и борьбой за независимость от османских и других завоевателей. Также, при желании, вы сможете посетите дворец Николы I, первого и последнего короля Черногории, где осмотрите вещи времен правления Негошей.

Цетинский монастырь — символ православной Черногории

В одном из самых важных духовных центров страны вы узнаете о непростой судьбе обители, не раз разрушавшейся до основания. Я расскажу, как здесь появились такие значимые православные святыни, как Десница Иоанна Крестителя, частичка Креста Господня и другие важные артефакты. Поговорим о ценной библиотеке с древними рукописями и редкими книгами. А в историческом музее вы услышите о реликвиях Мальтийского ордена, подарках русских царей и великих князей и осмотрите Филермскую икону Божьей матери, написанную самим апостолом Лукой в 46 году.

Крупнейшая пещера бывшей Югославии

Во второй части программы вы отправитесь исследовать мир карстовой Липской пещеры. Узнаете об истории ее обнаружения и визитах высоких гостей по приглашению короля Николы. В сопровождении местного гида-проводника пройдете по коридорам отреставрированной, великолепно оборудованной и подсвеченной пещеры. Рассмотрите интересные образцы сталактитов и сталагмитов. И услышите об исследованиях, которые до сих пор проводятся в длинной системе лабиринтов, растянувшихся на 3,5 км.

В завершение, по вашему желанию, я отвезу вас в симпатичный ресторан, где вы сможете отведать традиционные блюда местной кухни.

Организационные детали