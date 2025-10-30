Экскурсии из Будвы

Посетите один из важнейших монастырей страны и пройдете по лабиринтам Липской пещеры — крупнейшей в экс-Югославии.
Описание экскурсии
Цетинье — дух старины и история королевской столицы
Начнется экскурсия с подъема по горному серпантину. По дороге будет несколько остановок на самых зрелищных панорамных площадках, с которых открываются прекрасные виды на море и Будванскую ривьеру. И уже через час вы приедете в Цетинье — историческую и культурную столицу Черногории. На прогулке по старинным атмосферным улочкам я расскажу о возникновении города и его насыщенной 5-вековой истории, неразрывно связанной со становлением государства и борьбой за независимость от османских и других завоевателей. Также, при желании, вы сможете посетите дворец Николы I, первого и последнего короля Черногории, где осмотрите вещи времен правления Негошей.
Цетинский монастырь — символ православной Черногории
В одном из самых важных духовных центров страны вы узнаете о непростой судьбе обители, не раз разрушавшейся до основания. Я расскажу, как здесь появились такие значимые православные святыни, как Десница Иоанна Крестителя, частичка Креста Господня и другие важные артефакты. Поговорим о ценной библиотеке с древними рукописями и редкими книгами. А в историческом музее вы услышите о реликвиях Мальтийского ордена, подарках русских царей и великих князей и осмотрите Филермскую икону Божьей матери, написанную самим апостолом Лукой в 46 году.
Крупнейшая пещера бывшей Югославии
Во второй части программы вы отправитесь исследовать мир карстовой Липской пещеры. Узнаете об истории ее обнаружения и визитах высоких гостей по приглашению короля Николы. В сопровождении местного гида-проводника пройдете по коридорам отреставрированной, великолепно оборудованной и подсвеченной пещеры. Рассмотрите интересные образцы сталактитов и сталагмитов. И услышите об исследованиях, которые до сих пор проводятся в длинной системе лабиринтов, растянувшихся на 3,5 км.
В завершение, по вашему желанию, я отвезу вас в симпатичный ресторан, где вы сможете отведать традиционные блюда местной кухни.
Организационные детали
- Я заеду на автомобиле в ваш отель или апартаменты в Тивате или Будве. Если вы проживаете в других городах, я смогу забрать вас за дополнительную плату, исходя из удаленности от места начала экскурсии.
- В стоимость экскурсии не включен входной билет в пещеру — €17 взрослый и €10 евро — дети с 12 лет; обед в ресторане, опциональное посещение дворца короля Николы — €5 с чел. и исторического музея — —3 с чел.
- Температура в пещерах колеблется от 8 до 12 градусов. Поэтому необходимо взять с собой теплые вещи. Если что, на месте вам выдадут напрокат пончо.
- Также позаботьтесь об одежде, соответствующей посещению монастыря (стандартные требования).
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
Ольга - приятный в общении и знающий свое дело гид, хороший водитель, заранее и оперативно с нами связалась, уточнила и обговорила