Остров Святого Николы: каяк и хайк из Будвы

Пересечь пролив, пройти по дикому острову и вернуться вдоль Старого города
Это активное путешествие к острову Святого Николы — месту, которое все видят с берега, но почти никто не исследует.

Вы доберётесь туда на каяке, пройдёте пешком по каменистым тропам, подниметесь к панорамным точкам и полюбуетесь Будванской ривьерой с нового ракурса.
Описание экскурсии

Каякинг к острову

Стартуем с пляжа Slovenska Plaža и пересечём пролив на каяках. Уже с воды откроются виды на Будву, Старый город и побережье.

Дикий берег Святого Николы

Высадимся на острове, где царит другая атмосфера: меньше людей, больше тишины, скалы, тропы и открытое море.

Хайк по острову

Пройдём по круговому маршруту с каменистыми участками и постепенным набором высоты.

Панорамная точка

Поднимемся к одной из самых высоких точек острова — с видом на Адриатику, Будванскую ривьеру и сам остров.

Маяк

Дойдём до маяка на дальнем краю острова, где особенно хорошо ощущается контраст между шумной Будвой и почти нетронутым ландшафтом.

Возвращение на каяках

Обратно пойдём вдоль стен Старого города в мягком вечернем свете.

Организационные детали

  • Общая длина маршрута — около 8 км, из них примерно 3 км — пешая часть
  • Маршрут подойдёт новичкам при нормальной физической форме
  • Перед началом мы проведём инструктаж
  • В стоимость включены каяк, жилет, гермомешок, фото и видео
  • Питание не предусмотрено — рекомендуем взять воду и лёгкий перекус
  • С вами будет гид из нашей команды

во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 16:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пляже Slovenska Plaža
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 16:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и сделайте запрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — Организатор в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 229 туристов
Мы работаем на рынке Черногории с 2017 года, предоставляя незабываемые активные туры и услуги. Наша команда — это профессиональные гиды и инструкторы с богатым опытом, которые страстно увлечены своей работой.
Мы предлагаем уникальные маршруты, сочетающие активный отдых, познавательные экскурсии и глубокое погружение в культуру и природу региона. Обеспечивая безопасность и комфорт наших клиентов, мы стремимся создать атмосферу, в которой каждый может получить максимум удовольствия и остаться с яркими воспоминаниями.

