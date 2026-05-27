Это активное путешествие к острову Святого Николы — месту, которое все видят с берега, но почти никто не исследует. Вы доберётесь туда на каяке, пройдёте пешком по каменистым тропам, подниметесь к панорамным точкам и полюбуетесь Будванской ривьерой с нового ракурса.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Каякинг к острову

Стартуем с пляжа Slovenska Plaža и пересечём пролив на каяках. Уже с воды откроются виды на Будву, Старый город и побережье.

Дикий берег Святого Николы

Высадимся на острове, где царит другая атмосфера: меньше людей, больше тишины, скалы, тропы и открытое море.

Хайк по острову

Пройдём по круговому маршруту с каменистыми участками и постепенным набором высоты.

Панорамная точка

Поднимемся к одной из самых высоких точек острова — с видом на Адриатику, Будванскую ривьеру и сам остров.

Маяк

Дойдём до маяка на дальнем краю острова, где особенно хорошо ощущается контраст между шумной Будвой и почти нетронутым ландшафтом.

Возвращение на каяках

Обратно пойдём вдоль стен Старого города в мягком вечернем свете.

Организационные детали