6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Северная столица Албании

Вы проедете вдоль берегов живописного Скадарского озера — крупнейшего на Балканском полуострове — и окажетесь в древнем Шкодере. По пути вашему взору предстанут эффектные горные гряды «Албанские Альпы». Мы поднимемся к смотровой площадке над горным ущельем, где вы сможете сделать красивые фото. Тенистые улицы, серебряные украшения и вкусная еда погрузят вас в местный колорит, а я расскажу интересные факты из истории государства, которые откроют вам Албанию.

Маленькая Италия

Знаете ли вы, что маски для Венецианского карнавала производят в Албании? На экскурсии по мастерской вы изучите процесс их изготовления и узнаете о секретной и трудоемкой технике «cartapesta». А при желании, сможете приобрести в шоу-руме при фабрике сувенир ручной работы, идеально подходящий именно вам.

Повести древней твердыни

Поднявшись к легендарной крепости Розафа, вы услышите загадочное предание о ее строительстве. А обзорная площадка откроет пасторальный вид на горную долину, Скадарское озеро, город Шкодер, слияние извилистых рек Дрин и Буны и культовую многокупольную Свинцовую Мечеть. Мы обсудим ее особенности и отличия от традиционных мест поклонений.

Гастрономические традиции

Шкодер — настоящий рай для любителей морских деликатесов и ценителей вин! Нет места лучше, чтобы попробовать национальную кухню! Обед в местном ресторане приятно удивит вас изобилием блюд и их стоимостью. Прогуливаясь по историческому центру и улице Коль Идромено, вы заметите удивительное соседство мечети, православного собора, францисканской и католической церкви и увидите памятник самой знаменитой албанке. А завершающим аккордом нашего дня в Албании станет кафе-бар со смотровой площадкой, где весь Шкодер предстанет перед вами как на ладони.

Дополнительные опции

Также по предварительной договоренности возможно посещение фермерского хозяйства и ресторана Mrizi i Zanave «slow food» неподалеку от Шкодера — это прибавит минимум 2 часа к общему времени поездки.

Уже были в Шкодере? Тогда мы можем скорректировать маршрут и посетить города Тирана, Дуррес или Круя (пожалуйста, заранее напишите мне об этом при заказе). По договоренности мы можем заехать на один из пляжей в Албании или большой песчаный пляж в Ульцине.