6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Черногория
  2. Будва
  3. Экскурсии

  4. Скадарское озеро — портал из Черногории в Албанию

Исследовать руины древней крепости, примерить карнавальную маску и насладиться блюдами местной кухни

Alex
Задать вопрос
Alex – ваш гид
Посетив албанский берег озера, мы ступим на «Землю орлов», которую омывают ласковые воды Адриатического и Ионического морей.

Я проведу вас сквозь века от дохристианской эпохи к современности и расскажу о народах, населяющих республику.

Вы посетите крепость, которая возвышается здесь уже 24 века, увидите знаменитую мечеть и подлинные венецианские маски.
230 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии6 отзывов
5
Скадарское озеро — портал из Черногории в Албанию
Скадарское озеро — портал из Черногории в Албанию

Что вас ожидает

Северная столица Албании
Вы проедете вдоль берегов живописного Скадарского озера — крупнейшего на Балканском полуострове — и окажетесь в древнем Шкодере. По пути вашему взору предстанут эффектные горные гряды «Албанские Альпы». Мы поднимемся к смотровой площадке над горным ущельем, где вы сможете сделать красивые фото. Тенистые улицы, серебряные украшения и вкусная еда погрузят вас в местный колорит, а я расскажу интересные факты из истории государства, которые откроют вам Албанию.

Маленькая Италия
Знаете ли вы, что маски для Венецианского карнавала производят в Албании? На экскурсии по мастерской вы изучите процесс их изготовления и узнаете о секретной и трудоемкой технике «cartapesta». А при желании, сможете приобрести в шоу-руме при фабрике сувенир ручной работы, идеально подходящий именно вам.

Повести древней твердыни
Поднявшись к легендарной крепости Розафа, вы услышите загадочное предание о ее строительстве. А обзорная площадка откроет пасторальный вид на горную долину, Скадарское озеро, город Шкодер, слияние извилистых рек Дрин и Буны и культовую многокупольную Свинцовую Мечеть. Мы обсудим ее особенности и отличия от традиционных мест поклонений.

Гастрономические традиции
Шкодер — настоящий рай для любителей морских деликатесов и ценителей вин! Нет места лучше, чтобы попробовать национальную кухню! Обед в местном ресторане приятно удивит вас изобилием блюд и их стоимостью. Прогуливаясь по историческому центру и улице Коль Идромено, вы заметите удивительное соседство мечети, православного собора, францисканской и католической церкви и увидите памятник самой знаменитой албанке. А завершающим аккордом нашего дня в Албании станет кафе-бар со смотровой площадкой, где весь Шкодер предстанет перед вами как на ладони.

Дополнительные опции

Также по предварительной договоренности возможно посещение фермерского хозяйства и ресторана Mrizi i Zanave «slow food» неподалеку от Шкодера — это прибавит минимум 2 часа к общему времени поездки.

Уже были в Шкодере? Тогда мы можем скорректировать маршрут и посетить города Тирана, Дуррес или Круя (пожалуйста, заранее напишите мне об этом при заказе). По договоренности мы можем заехать на один из пляжей в Албании или большой песчаный пляж в Ульцине.

Организационные детали

  • Въезд в Албанию безвизовый для граждан России с 1 апреля по 31 октября. В другие месяцы можно заехать по открытому мультишенгену.
  • Города, где может начинаться экскурсия: Будва, Бечичи, Рафаиловичи, Петровац. Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Дополнительные расходы: посещение фабрики карнавальных масок — 3 евро, крепости Розафа — 2 евро, обед — до 10-15 евро, билеты в музеи и др.
Скадарское озеро — портал из Черногории в Албанию
Скадарское озеро — портал из Черногории в Албанию
Скадарское озеро — портал из Черногории в Албанию
Скадарское озеро — портал из Черногории в Албанию
Скадарское озеро — портал из Черногории в Албанию
Скадарское озеро — портал из Черногории в Албанию
Скадарское озеро — портал из Черногории в Албанию
Скадарское озеро — портал из Черногории в Албанию
Скадарское озеро — портал из Черногории в Албанию
Скадарское озеро — портал из Черногории в Албанию
Скадарское озеро — портал из Черногории в Албанию
Скадарское озеро — портал из Черногории в Албанию
Скадарское озеро — портал из Черногории в Албанию
Скадарское озеро — портал из Черногории в Албанию
Скадарское озеро — портал из Черногории в Албанию
Скадарское озеро — портал из Черногории в Албанию
Скадарское озеро — портал из Черногории в Албанию
Скадарское озеро — портал из Черногории в Албанию
Скадарское озеро — портал из Черногории в Албанию
Скадарское озеро — портал из Черногории в Албанию
Скадарское озеро — портал из Черногории в Албанию
Скадарское озеро — портал из Черногории в Албанию
Скадарское озеро — портал из Черногории в Албанию
Скадарское озеро — портал из Черногории в Албанию
Скадарское озеро — портал из Черногории в Албанию
Скадарское озеро — портал из Черногории в Албанию
Скадарское озеро — портал из Черногории в Албанию
Скадарское озеро — портал из Черногории в Албанию

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Alex
Alex
Опытный водитель-гид по Черногории, живу здесь постоянно с 2011 года, знаю все интересные места и с удовольствием покажу их вам! Интересуюсь историей Балканского полуострова и его природными красотами. На моих экскурсиях вы насладитесь уникальной природой Черногории и узнаете много нового о жизни в стране, обычаях и особенностях менталитета местных жителей. Кроме Черногории также организую поездки по Хорватии, Албании, Боснии и Герцеговине, Сербии и Македонии.
Напишите мне

6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Елена
11 августа 2019
Большое спасибо Александру за экскурсию! Очень легко и доступно рассказывал, прекрасно вёл машину, отвечал на все наши многочисленные вопросы. По нашей просьбе изменил маршрут, прокатились на лодочке по Скадарскому озеру. Отдельно хочу выразить благодарность за посещение фермы в Албании. Так вкусно и много мы никогда не ели. Если ещё раз будем в Черногории, обязательно только с Александром поедем смотреть страну.
7 августа 2019
Экскурсия в Албанию нам очень понравилась, несмотря на дождливо-туманную погоду в день поездки. Александр учитывает все индивидуальные пожелания (Например, выяснив, где мы уже побывали, провёз немного другим маршрутом, чтобы мы могли посмотреть что-то новое. А узнав, что на обед мы не хотим на ферму (из-за погоды и ребёнка), отвёз нас в отличный ресторан с хорошей кухней и видом на реку и крепость).
Крепость нас покорила: красивая и загадочная, с низкими тучами в этот день и местами проглядывающим солнцем. Народу в крепости гуляло не много (возможно из-за погоды), и впечатления и фото оказались просто шикарными. Маски в мастерской яркие и очень красивые, сотрудники улыбчивые, хозяин приветливый. Можно купить небольшие (а можно и большие) сувениры. Сам город Шкодер не особенно впечатлил. Но проезжая по Албании с её разноцветными двухэтажными домиками, со встречающимися тут и там жительницами в традиционных головных уборах, можно почувствовать особый местный колорит. Это здорово!
Спасибо компании Tripster и Александру за приятные воспоминания!
PS: И ещё, Александр - Очень Хороший Надёжный Водитель! Именно так - с большой буквы. Мы в этом убедились и в ливень, и при плотном тумане!
6 августа 2019
Интересная, насыщенная экскурсия, длилась (вместе с дорогой) примерно 10 часов, но не устали. Деликатный , образованный гид Александр. Все понравилось
31 июля 2019
Экскурсия в Албанию оставила неизгладимое впечатление. Виды со стен крепости Розафы были потрясающие. Удивительной и волшебной была экскурсия в мастерскую Венецианских масок в Шкодере. При желании понравившуюся маску можно было купить. Сам хозяин Эдмонд рассказывал о производстве масо. Это дело всей его жизни, все идет от сердца. Обед состоялся в ресторане Mrizi i Zanave в стиле агротуризма - разнообразные блюда (сыры, пршут, ликеры, соки, горячее, варенье, пиво, ракия, мороженое) - все собственного производства. Нам показали цеха по изготовлению сыра, копченого мяса. Все можно попробовать и купить. Экскурсия долгая (у нас получилась 11ч), но она того стоит! Спасибо нашему гиду Саше за полученные впечатления и красивые фотографии!
29 июля 2019
Съездили с Александром в Албанию и Боснию. Чувствовали себя спокойно и комфортно. Александр очень аккуратно водит машину, соблюдает все правила движения, отвечает практически на все вопросы, подстраивается под желания клиентов, не ограничивает время тура. Может, иногда не хватало эмоциональности (нам - после поездки в Грузию), но кому что нравится. Автомобиль комфортный, большой, с кондиционером. В Албании советуем гурманам посетить ресторан при ферме (можно попробовать большое количество необычных авторских блюд с интересной подачей за 13 евро на человека, без напитков, пройтись с экскурсией по ферме). Нужно попросить Александра заранее зарезервировать места, потому что людей довольно много - приезжают целыми семьями. Нам очень понравилось. Крепость Розафа тоже замечательная - сверху открываются красивые панорамы. Центр Шкодера маленький, но уютный. По дороге от Подгорицы очень живописные пейзажи: золотая долина, высокие горы, озеро. Везде, где мы были, принимали евро.
11 июля 2019
Выражаем Александру огромную благодарность за экскурсию! Экскурсия была организована на самом высшем уровне, были продуманы все нюансы. Экскурсионная программа была достаточно разнообразной и содержательной, Александр владеет значительным объемом знаний, при этом он очень интересно и увлекательно преподносит информацию, рассказывает как об исторических фактах, так и о современной жизни Албании и Черногории. Александр - не просто отличный гид и опытный аккуратный водитель, но и очень приятный в общении, позитивный человек! Рекомендую всем данную экскурсию!

Alex проводит ещё 2 экскурсии

Винные дороги ЧерногорииВинные дороги ЧерногорииВинные дороги Черногории
125 за экскурсию
6 часов
24 отзыва
Частные винодельни и красота Скадарского озера в дружеском путешествии
Один из лучших сувениров, который можно привезти из солнечной Черногории, — это вино. Поездка позволит вам насладиться вкусами прекрасного напитка на лучших частных винодельнях и приобрести качественное вино. Вы узнаете об особенностях черногорского виноградарства, полюбуетесь красотами Скадарского озера и побережья Будванской ривьеры.
На север ЧерногорииНа север ЧерногорииНа север Черногории
250 за экскурсию
13 часов
7 отзывов
Посетить каньон Тары и Жабляк, преодолеть перевалы Дурмитора и насладиться красотой Пивского озера
Слово «горы» не случайно оказалось в названии нашей страны — регион славится своей необыкновенной природой. Во время поездки вы полюбуетесь головокружительными ландшафтами, побываете на смотровых площадках, увидите каньон реки Тара и искупаетесь в озерах удивительного цвета. А еще посетите древние монастыри и мост Джурджевича, который гармонично дополнил пейзаж.

Экскурсии из Будвы

Заповедник Ловчен и святыни ЧерногорииЗаповедник Ловчен и святыни ЧерногорииЗаповедник Ловчен и святыни Черногории
108 за экскурсию
6 часов
47 отзывов
Горный серпантин, христианские реликвии и невероятные панорамы с высоты птичьего полета
Путешествие по древнему Цетинье, заповеднику Ловчен и колоритной деревне Негуши познакомит вас с главными природными сокровищами и историей Черногории. Вы посетите древний Цетинский монастырь с христианскими реликвиями, увидите всю страну с панорамной площадки на вершине горы, узнаете всё самое интересное о культуре Черногории и отведаете традиционные местные деликатесы.
Будва и Котор за один вечер!Будва и Котор за один вечер!Будва и Котор за один вечер!
130 за экскурсию
5 часов
2 отзыва
Насыщенное авто-пешеходное путешествие по двум старинным городам Черногории
Вы исследуете историческую часть Будвы и Котора, подсвеченную лучами закатного солнца. Рассмотрите крепостные стены, средневековые цитадели, чудотворные иконы, византийские купола и величественные храмы разных эпох и архитектурных стилей. Я помогу расшифровать увиденное и ощутить невероятное сплетение многих веков и традиций на одной земле.
Экскурсия в Боснию и Герцеговину из ЧерногорииЭкскурсия в Боснию и Герцеговину из ЧерногорииЭкскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории
200 за экскурсию
12 часов
7 отзывов
Знакомство с Балканами в стране солнца, гор, старинных святынь и виноградников
Если вы не впервые в Черногории и хотите исследовать Балканы, рекомендую съездить на день в Боснию и Герцеговину. Я стану вашим гидом в стране солнца, гор и виноградников. Мы побываем в сербском городе Требинье, в монастыре Герцеговачка-Грачаницав, в православном монастыре Тврдош, где изготавливают лучшее вино, зайдем в текию дервишей в Благае, и восхитимся красотой Старого Мостара.
Из Черногории в колоритный ДубровникИз Черногории в колоритный ДубровникИз Черногории в колоритный Дубровник
170 за экскурсию
8 часов
Познакомиться с одним из красивейших городов Хорватии, посетить дендрарий и отведать свежих устриц
На один день из Черногории мы перенесемся в хорватский Дубровник, где каждый камень хранит невероятный пласт истории, а улочки словно сошли со страниц средневековых сказок. Вы подниметесь на крепостные стены Старого города, прогуляетесь по местам съемок «Игры престолов» и дорожкам дендрария Трстено. А после сможете отведать морепродукты на устричной ферме.
В Албанию из Черногории – разрушаем стереотипыВ Албанию из Черногории – разрушаем стереотипыВ Албанию из Черногории – разрушаем стереотипы
156 за экскурсию
11 часов
2 отзыва
Познакомиться с историей, культурой и кухней загадочной Албании и развеять старые мифы
Албания в представлении большинства иностранцев – это старые Мерседесы, бункеры и наркоторговцы. Но на самом деле Албания – это два моря, роскошные дороги, живописные горы, вкусная еда и гостеприимные люди! Во время нашего путешествия я расскажу вам о закрытом прошлом Албании при коммунистах, о криминальных 90-х и сегодняшнем стремительном развитии. Вы увидите эту самобытную страну с правильного ракурса, без стереотипов и навязанных страхов. И я уверена – даже немного в нее влюбитесь!
Панорамы Скадарского озера и Вулканический пляжПанорамы Скадарского озера и Вулканический пляжПанорамы Скадарского озера и Вулканический пляж
скидка30%
€150
105 за экскурсию
7 часов
Колоритные деревеньки, живописные виды, купание на вулканическом пляже в водах Адриатики и море рыбы
На несколько часов вы ощутите себя жителем прекрасной Черногории, у которого будет очень насыщенный день: побываете на Скадарском озере и осмотрите завод, где раньше добывали морскую соль, а теперь резвятся дикие птицы. Вы получите не только эстетическое удовольствие от красот Черногории, но и сможете полакомиться местным уловом, нырнуть в воды адриатического побережья и полежать на вулканическом песке. Не сомневайтесь, побыть жителем Черногории здорово!

Выбирайте и другие экскурсии в Будве

Для детейКаньоныБечичиЦетиньеЛовченБарСо скидкойЗа городомДубровникПерастОбзорныеГорыНеобычные маршрутыНегушиИстория и архитектураОстрогСтарый городВ другой городГерцег-НовиГастрономическиеВсеСкадарское озероПодгорицаАлбанияКоторБоснияДурмиторПарк «Биоградская гора»Каньон реки ТараКоторская бухтаНа автомобилеЖаблякПивское озероТребиньеСвети-СтефанПешкомЦрноевичаИндивидуальные