1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Увлекательное путешествие по северу Черногории: природа и история
Погрузитесь в мир горных вершин и кристальных озер Черногории, открывая историю и красоту севера страны
Начало: Будва
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
€295 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Каньон Тары, Дурмитор и Пивское озеро: путешествие из Будвы
Вас ждет увлекательное путешествие по северу Черногории с посещением каньона Тары и парка Дурмитор
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€330 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Скадарское озеро, Риека Црноевича и обед на водопаде
Индивидуальная экскурсия для любителей природы и истории. Посетите Скадарское озеро, средневековые деревушки и насладитесь обедом у водопада
Сегодня в 11:30
11 июня в 08:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Заповедные окрестности Скадарского озера
Погрузитесь в атмосферу Скадарского озера, исследуя его заповедные уголки и наслаждаясь уникальной природой
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Север Черногории в деталях
Национальные парки, горы, озера, реки и каньоны на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Главное в Черногории за 1 день
Индивидуальная поездка по рукотворным и природным достопримечательностям Монтенегро
11 июня в 05:00
13 июня в 05:00
€430 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOlga2 июня 2024Экскурсия и гид Александр оставили только положительные эмоции. Александр рассказал много интересных фактов о достопримечательностях и политике Черногории, постоянно заботился
- ДДаниил31 мая 2024Ездили на экскурсию по каньонам Черногории. Нам открылась совершенно новая Черногория. Виды просто потрясающие, хотелось рассматривать и рассматривать. Гид тоже очень
- ЕЕвгений18 мая 2024Спасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую брать эту экскурсию для ознакомления с Черногорией.
- TTatjana9 мая 2024Ездили с семьёй на экскурсию по каньонам Черногории и национальным паркам. Экскурсия долгая, но виды просто фантастические. Природа завораживает. Было
- ММария7 мая 2024Дорога была длинной, но очень красивой! Спасибо Олегу за прекрасный день, рассказы о Черногории и отличную поездку. Машина была комфортной,
- ААлексей16 апреля 2024Отличная экскурсия! Александр отличный гид! Очень много, интересно и неспеша рассказал про Черногорию, ее Истрию и про каждую локацию, которую мы
- ВВасилий18 сентября 2023Отличная экскурсия по очень красивым местам. Алексей всё с энтузиазмом показал и рассказал, нам понравилось.
- ИИнна25 июля 2021Прекрасный день! 🤗Были на индивидуальной экскурсии с Евгением. Замечательно спланированный маршрут, интересные, красивые места, инстаграмные фото, чудесный обед в атмосферном ресторанчике с местной кухней! Вообщем это тот случай, когда вы не пожалеете ни об одной минуте!!! Евгений, СПАСИБО!
- ООльга14 сентября 2019Интересная экскурсия по красивым местам. У Гида очень хорошая новая машина: большая и комфортная. В поездке Гид рассказывал про историю
- ИИрина5 сентября 2019Лучший день, который мы провели в Черногории - день в компании с Евгением. Крайне позитивный гид, умеющий найти общий язык
Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Жабляк»
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