Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Херцеге-Нови на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Пираты и аристократы: путешествие по воде из Херцег-Нови
На лодке
3 часа
2 отзыва
Водная прогулка
Пираты и аристократы: путешествие по воде и суше из Херцег-Нови
Отправьтесь в увлекательное путешествие из Херцег-Нови. Морская прогулка и пешая экскурсия по Перасту откроют вам тайны пиратов и аристократов
Начало: В порту города
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€370 за всё до 4 чел.
Большое кольцо Дурмитора - удивительной горной страны
На машине
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Большое кольцо Дурмитора - удивительной горной страны
Погрузитесь в сказочный мир Черногории: Пивское озеро, каньоны, перевалы и горные вершины ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€450 за всё до 4 чел.
Херцег-Нови - самый молодой из старых городов Боко-Которской бухты
На машине
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Херцег-Нови - самый молодой из старых городов Боко-Которской бухты
Прогулка по узким улочкам Херцег-Нови с рассказами о древних оборонительных сооружениях и тайных подземных ходах. Восхитительные виды гарантированы
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:30
€180 за всё до 4 чел.

