Водная прогулка
Пираты и аристократы: путешествие по воде и суше из Херцег-Нови
Отправьтесь в увлекательное путешествие из Херцег-Нови. Морская прогулка и пешая экскурсия по Перасту откроют вам тайны пиратов и аристократов
Начало: В порту города
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€370 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Большое кольцо Дурмитора - удивительной горной страны
Погрузитесь в сказочный мир Черногории: Пивское озеро, каньоны, перевалы и горные вершины ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Херцег-Нови - самый молодой из старых городов Боко-Которской бухты
Прогулка по узким улочкам Херцег-Нови с рассказами о древних оборонительных сооружениях и тайных подземных ходах. Восхитительные виды гарантированы
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:30
€180 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья23 августа 2024Замечательная экскурсия! Отдыхали семьей и все остались в полном восторге- гид делился будто всем, что только можно знать об истории Черногории
- ИИлья22 июля 2024Спасибо за это приключение. Всё было отлично!
Ответы на вопросы от путешественников по Херцегу-Нови в категории «Нескучные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Херцеге-Нови
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Херцеге-Нови
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Херцегу-Нови в декабре 2025
Сейчас в Херцеге-Нови в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 450. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Херцеге-Нови (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Нескучные экскурсии», 3 ⭐ отзыва, цены от €180. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль