Красивые виды, старинные города и никакой обязательной программы. Вы проедете по одному из самых живописных маршрутов Черногории, самостоятельно погуляете по Перасту и Рисану и познакомитесь с Которским заливом в собственном ритме.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание трансфер

Мы отправимся из Котора по живописной дороге вдоль Бока-Которской бухты.

Пераст — первая остановка (40 мин). Вы можете прогуляться по набережной, полюбоваться дворцами капитанов, заглянуть в старинные улочки и сделать фотографии.

Рисан — вторая остановка (20 мин). За это время можно пройтись по тихим улочкам или отдохнуть у залива. После прогулки вернёмся в Котор.

По желанию маршрут можно провести в обратном направлении — из Рисана в Котор. По дороге сделаем остановку в Перасте, а в Которе у вас будет около часа свободного времени для прогулки по Старому городу.

Организационные детали