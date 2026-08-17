Иногда лучший гид — это свободное время. Садитесь в машину, любуйтесь Бока-Которской бухтой, выходите в самых красивых городках, пейте кофе с видом на залив и возвращайтесь обратно без лекций, флажков и гонки за группой.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание трансфер

Вы отправитесь из Котора по живописной дороге вдоль Бока-Которской бухты.

Пераст — первая остановка (30 мин). Вы можете прогуляться по набережной, увидеть дворцы капитанов, узкие улочки старого города и сделать фотографии.

Герцег-Нови — вторая остановка (40 мин). Времени хватит, чтобы пройтись по историческому центру, заглянуть на набережную или выпить кофе с видом на залив. После прогулки вернёмся в Котор.

Маршрут можно провести в обратном направлении — из Герцег-Нови в Котор. В этом случае вы также остановитесь в Перасте, а в Которе получите около 1 часа свободного времени для знакомства со Старым городом.

Организационные детали