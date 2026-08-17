Иногда лучший гид — это свободное время.
Садитесь в машину, любуйтесь Бока-Которской бухтой, выходите в самых красивых городках, пейте кофе с видом на залив и возвращайтесь обратно без лекций, флажков и гонки за группой.
Садитесь в машину, любуйтесь Бока-Которской бухтой, выходите в самых красивых городках, пейте кофе с видом на залив и возвращайтесь обратно без лекций, флажков и гонки за группой.
Описание трансфер
Вы отправитесь из Котора по живописной дороге вдоль Бока-Которской бухты.
Пераст — первая остановка (30 мин). Вы можете прогуляться по набережной, увидеть дворцы капитанов, узкие улочки старого города и сделать фотографии.
Герцег-Нови — вторая остановка (40 мин). Времени хватит, чтобы пройтись по историческому центру, заглянуть на набережную или выпить кофе с видом на залив. После прогулки вернёмся в Котор.
Маршрут можно провести в обратном направлении — из Герцег-Нови в Котор. В этом случае вы также остановитесь в Перасте, а в Которе получите около 1 часа свободного времени для знакомства со Старым городом.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на легковом автомобиле Citroën, Renault или Ford
- По желанию можно повысить класс автомобиля и сделать дополнительные остановки — утоняйте у организатора
- С вами будет водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваша команда гидов в Которе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 488 туристов
Приветствуем вас! Я — лицензированный гид по Черногории и организатор экскурсий и туров по этой прекрасной стране. Обычно местные гиды пишут, сколько времени они живут в стране, а я, можно
Входит в следующие категории Котора
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