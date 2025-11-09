Добро пожаловать в новогодний Котор! Мы погрузимся в атмосферу местной истории, сказок, традиций и особой магии, которые наполняют город в преддверии праздников.
Вы узнаете, почему ёлка стала праздничным деревом и как в Которе появилась традиция отмечать Новый год и Рождество. Прислушаетесь к старинным стенам и обнаружите секретный проход.
5 причин купить эту экскурсию
- 🎄 Атмосфера новогоднего Котора
- 🏰 Легенды древних стен
- ✨ Рождественские огни и феи
- 🔔 Праздничные колокола церквей
- 🗝️ Секретные проходы и истории
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Площадь Оружия
- Церковь святого Трифона
Описание экскурсии
Таинственная крепость
Прогулка начнётся с одной из главных достопримечательностей Котора — площади Оружия. Здесь, в окружении древних стен и башен, живут легенды о загадочных существах и духах, которые защищают город. О призраках былых времён и исчезнувших сокровищах.
Рождественские огни и легенды Котора
По рассказам старожилов, когда город освещает праздничная иллюминация, появляется таинственная фигура — фея. Она дарует подарки тем, кто верит в чудо. Вы услышите историю местной легенды.
Атмосфера старинных церквей
Вы можете посетить одну из старинных церквей Котора, где в эти дни звучат особенные звуки — праздничные колокола. Местные верят, что если в новогоднюю ночь успеть загадать желание под колокольный звон, то оно обязательно сбудется в наступающем году.
Организационные детали
- Посещение церкви святого Трифона (по желанию) — €4 (в другие церкви можно зайти бесплатно)
- Можем организовать трансфер из любого города Черногории (детали и стоимость уточняйте в переписке с гидом)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Старом городе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваша команда гидов в Которе
Провели экскурсии для 294 туристов
Приветствуем вас! Я — лицензированный гид по Черногории и организатор экскурсий и туров по этой прекрасной стране. Обычно местные гиды пишут, сколько времени они живут в стране, а я, можно
