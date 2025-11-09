Добро пожаловать в новогодний Котор! Мы погрузимся в атмосферу местной истории, сказок, традиций и особой магии, которые наполняют город в преддверии праздников. Вы узнаете, почему ёлка стала праздничным деревом и как в Которе появилась традиция отмечать Новый год и Рождество. Прислушаетесь к старинным стенам и обнаружите секретный проход.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Таинственная крепость

Прогулка начнётся с одной из главных достопримечательностей Котора — площади Оружия. Здесь, в окружении древних стен и башен, живут легенды о загадочных существах и духах, которые защищают город. О призраках былых времён и исчезнувших сокровищах.

Рождественские огни и легенды Котора

По рассказам старожилов, когда город освещает праздничная иллюминация, появляется таинственная фигура — фея. Она дарует подарки тем, кто верит в чудо. Вы услышите историю местной легенды.

Атмосфера старинных церквей

Вы можете посетить одну из старинных церквей Котора, где в эти дни звучат особенные звуки — праздничные колокола. Местные верят, что если в новогоднюю ночь успеть загадать желание под колокольный звон, то оно обязательно сбудется в наступающем году.

Организационные детали