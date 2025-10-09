Индивидуальная
до 8 чел.
Средневековый Котор глазами местного жителя - индивидуальная экскурсия
Прогулка по тенистым переулкам Котора с местным жителем: церкви, истории, фото котиков и старинный рынок. Погружение в атмосферу города-крепости
Начало: У Морских ворот Котора
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
от €85 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная прогулка по Котору
Путешествие в сердце средневекового Котора откроет вам тайны венецианского наследия. Узнайте, как живут в старинных палаццо и что сохранилось до наших дней
Начало: У Морских ворот
Завтра в 09:00
13 окт в 09:00
€90 за всё до 10 чел.
Аудиогид
Первая встреча с Котором - аудиопрогулка
Откройте для себя Котор с помощью аудиогида! Прогуляйтесь по средневековым улочкам, узнайте историю города и насладитесь видами Бока-Которского залива
Начало: На площади Оружия
Завтра в 09:00
11 окт в 09:00
€9 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Котору в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Которе
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Котору в октябре 2025
Сейчас в Которе в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 9 до 90. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Которе (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 76 ⭐ отзывов, цены от €9. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь