1 чел. По популярности Пешая 2 часа 68 отзывов Индивидуальная до 8 чел. Средневековый Котор глазами местного жителя - индивидуальная экскурсия Прогулка по тенистым переулкам Котора с местным жителем: церкви, истории, фото котиков и старинный рынок. Погружение в атмосферу города-крепости Начало: У Морских ворот Котора от €85 за всё до 8 чел. Пешая 1.5 часа 6 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Индивидуальная прогулка по Котору Путешествие в сердце средневекового Котора откроет вам тайны венецианского наследия. Узнайте, как живут в старинных палаццо и что сохранилось до наших дней Начало: У Морских ворот €90 за всё до 10 чел. Пешая 2 часа 2 отзыва Аудиогид Первая встреча с Котором - аудиопрогулка Откройте для себя Котор с помощью аудиогида! Прогуляйтесь по средневековым улочкам, узнайте историю города и насладитесь видами Бока-Которского залива Начало: На площади Оружия €9 за человека Другие экскурсии Котора

