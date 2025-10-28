Мои заказы

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Которе на русском языке, цены от €85, скидки до 30%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Средневековый Котор глазами местного жителя
Пешая
2 часа
72 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Средневековый Котор глазами местного жителя - индивидуальная экскурсия
Прогулка по тенистым переулкам Котора с местным жителем: церкви, истории, фото котиков и старинный рынок. Погружение в атмосферу города-крепости
Начало: У Морских ворот Котора
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от €85 за всё до 8 чел.
Нетуристическое Скадарское озеро и Которская бухта с высоты (из Котора)
На машине
На катере
8 часов
20 отзывов
Водная прогулка
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
Индивидуальная экскурсия по Котору подарит вам незабываемые впечатления от природных красот и традиционной кухни Черногории
Начало: В Которе, Тивате или Будве
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
€280 за всё до 4 чел.
Сто бриллиантов Котора. И одна таверна
Пешая
1.5 часа
-
30%
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Сто бриллиантов Котора. И одна таверна
Вас ждёт путешествие по Котору, где средневековые улочки и древние истории оживают на каждом шагу. Уникальная возможность погрузиться в прошлое
Начало: У Морских ворот
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
€105€150 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Константин
    28 октября 2025
    Нетуристическое Скадарское озеро и Которская бухта с высоты (из Котора)
    Иван смог показать красоту родной земли в дождливый, туманный день - это особое мастерство. А национальная кухня, с которой познакомил Иван, просто великолепна! Спасибо за прекрасно проведенное время!!!
  • r
    rihvanov
    13 октября 2025
    Нетуристическое Скадарское озеро и Которская бухта с высоты (из Котора)
    Были в Черногории останавливались в Которе в сентябре текущего года
    за день до отьезда были на экскурсии с Иваном
    получили большое удовольствие
    под
    конец отпуска на этой экскурсии дополнили свои впечатления
    красотами запахами и вкусностями
    провели отличный день в приятной теплой обстановке с замечательными видами
    и хорошим собеседником
    Иван черногорец с любовью повествует о своем крае
    задавйте вопросы и получите исчерпывающие ответы
    Иван огромное спасибо за этот день полный красочных пейзажей

    Были в Черногории останавливались в Которе в сентябре текущего года
    за день до отьезда были на экскурсии с Иваном
    получили большое удовольствие
    под
  • А
    Анастасия
    8 октября 2025
    Нетуристическое Скадарское озеро и Которская бухта с высоты (из Котора)
    Спасибо Ивану за этот день! Очень душевно и красиво! Экскурсия оставила самые приятные и незабываемые впечатления. В компании такого гида, как Иван, смело могу рекомендовать эту экскурсию.
  • О
    Ольга
    30 августа 2025
    Нетуристическое Скадарское озеро и Которская бухта с высоты (из Котора)
    Сверх всяких ожиданий!
    Путешествие в сердце Черногории с настоящим местным жителем, который идеально говорит по-русски
    Виды потрясающие, захватывает дух. Обалденно вкусный обед с вином (придерживайтесь рекомендаций Ивана, он знает, что саааме вкусное)
    Очень рекомендую всем, кто любит горы всем сердцем
    Сверх всяких ожиданий!
  • л
    людмила
    18 августа 2025
    Нетуристическое Скадарское озеро и Которская бухта с высоты (из Котора)
    Отмечу несколько моментов:
    1. Прекрасно организованный маршрут. Можно увидеть уникальные места, не доступные, если у вас нет автомобиля. Но и самостоятельно
    организовать такой маршрут практически невозможно. Это путь не через магистрали, а через дорожки, известные только Ивану и местным.
    2. Иван - прекрасный рассказчик. Время за беседой проходит незаметно.
    3. Уникальный маршрут на лодке. Мало туристов, невероятная красота природы.
    4. Чудесный ресторан и прекрасные виды с серпантина в конце пути. Даже тем, кто не любит рестораны, место в Негуши покажется стоящим внимания.

  • М
    Марина
    17 августа 2025
    Сто бриллиантов Котора. И одна таверна
    Все прошло отлично! Спокойно, без толп народа. Спасибо Александру, очень приятный собеседник и профессиональный гид. Влюбил нас в Черногорию🙂
    Все прошло отлично! Спокойно, без толп народа. Спасибо Александру, очень приятный собеседник и профессиональный гид. Влюбил нас в Черногорию🙂
  • С
    Светлана
    13 августа 2025
    Нетуристическое Скадарское озеро и Которская бухта с высоты (из Котора)
    Отдыхаем сейчас в Черногории, и взяли экскурсию на Скадарское озеро и Которскую бухту с Иваном. Масса впечатлений от увиденной красоты!
    Иван заехал за нами в отель, недалеко от центра Котора. Поездка на 8 часов, но мы нисколько не устали. Комфортный автомобиль, спокойный рассказ Ивана про свою страну, о своих предках. Покушали вкусного мяса в деревушке. В поездке есть серпантинные дороги, поэтому у кого есть проблемы, укачивает -наверно будет некомфортно, но Иван отличный опытный водитель и изумительный рассказчик. Поездка подойдет парам, или небольшой компании. Очень рекомендую!

    Отдыхаем сейчас в Черногории, и взяли экскурсию на Скадарское озеро и Которскую бухту с Иваном. Масса
  • Т
    Татьяна
    6 августа 2025
    Нетуристическое Скадарское озеро и Которская бухта с высоты (из Котора)
    Иван нам подарил шикарный день! В нем сплелось все, что мы любим: история, немного другая, чем нам рассказывали в новостях.
    Невероятной красоты природа, горы, озеро и залив. Потрясающая кухня - из простых продуктов приготовлены вкуснейшие честные блюда. Ели и жмурились от счастья! Безопасность. Это для нас очень важно. Иван был аккуратен, внимателен и неравнодушен. Показал все самые вкусные смотровые площадки, где захватывало дух. Он хороший рассказчик и отлично ориентируется в причинах и следствиях мировых событий. С ним интересно и увлекательно. Рекомендуем очень!

  • В
    Виктория
    13 июля 2025
    Нетуристическое Скадарское озеро и Которская бухта с высоты (из Котора)
    Это был не просто маршрут по красивым местам, а погружение в природу, культуру и историю Черногории, где открываются невероятные виды
    на горы, реку и озеро. Не обойдется и без интересных историй, фактов и юмора, которые будут сопровождать на протяжении всего маршрута и скучать точно не придется. Иван с первых минут покорил своей открытостью и харизмой, он точно знает, как расположить к себе собеседника и подержать живой разговор. С большой теплотой и любовью отзывается о своей стране, а это не может, не подкупить туриста.

    Это был не просто маршрут по красивым местам, а погружение в природу, культуру и историю Черногории
  • А
    Анна
    13 июля 2025
    Сто бриллиантов Котора. И одна таверна
    Большое спасибо Александру за познавательную, насыщенную экскурсию! Мы жили в Херцег Нови, и Александр организовал нам трансфер до Котора, без
    дополнительной оплаты. По дороге был супер познавательный исторический рассказ о Которском регионе вцелом, о его городах, и не только - обсудили экономическую, политическую жизнь региона и всей Черногории. Обозначились исторические факты и закономерности, интересные подробности - Александр глубоко знает историю, он прекрасный рассказчик, давно живёт в Черногории, знает о жизни региона не из интернета, самостоятельно изучает историю региона по документам. По нашему желанию, дополнительно заехали в Пераст - прекрасный город, и Александр провел нам подробную, супер интересную экскурсию в Перасте. Надо сказать, Пераст впечатлил больше чем Котор - возможно потому, что в Которе слишком много туристов в старом городе, какие-то вещи туристически раскручены - например, что это город кошек))) это туристическая уловка, придуманная местными властями, но справедливости ради надо сказать, что государство здесь не просто зарабатывает деньги на этой теме - искренне заботится о животных, везде стоят кормушки, кошки супер ухоженные и вальяжные, идут на контакт … моя дочь была очень довольна встрече с ними в старом городе Котора (пока я слушала, открыв рот, рассказ Александра))) Экскурсию однозначно рекомендую!!! Рекомендую гида как максимально грамотного, интересного расказчика и интеллегентного, тактичного человека, учитывающего в первую очередь настроение и пожелания клиента!

  • И
    Илона
    10 июня 2025
    Нетуристическое Скадарское озеро и Которская бухта с высоты (из Котора)
    В этой поездке действительно важен гид. И Иван лучший для русской аудитории. Прекрасное владение языком, знание истории этих мест, невероятное
    обаяние, и, самое главное для этой экскурсии, ас-водитель))). Лучшие локации мы посмотрели. Забрал в удаленной точке, сюда же и вернул. Спасибо огромное!

  • Е
    Елизавета
    4 мая 2025
    Нетуристическое Скадарское озеро и Которская бухта с высоты (из Котора)
    Путешествие, в котором мы не только насладились потрясающими видами, но и беседами с Иваном. Вы как-будто встретили своего давнего знакомого,
    который поведал вам о жизни и о своём опыте, о местных легендах и историях. Неформальный подход и доброе отношение делает эту экскурсию особенной. Спасибо за это маленькое приключение.

  • В
    Валентина
    20 ноября 2024
    Нетуристическое Скадарское озеро и Которская бухта с высоты (из Котора)
    Шикарная прогулка!! И прекрасные впечатления! Были с мужем 06.11 на экскурсии. Нашим гидом был Иван, рассказывал много информации о Черногории!
    Человек влюбленный в свою страну. Поездка нам очень понравилась! Посмотрели самые популярные места, которые можно посетить за один день. Шикарные виды, которые невозможно передать ни одной камерой! Отлично отработанный маршрут, необходимая информация от гида и дополнительные остановки в "секретных" местах. Потрясающие виды Которской бухты и Скадарского озера,просто незабываемы. Очень приятно и познавательно было слушать и общаться с нашим гидом Иваном, остались только приятные впечатления! Было не скучно, понятно, интересно и не утомительно! Иван очень тактичный, знающий материал, обладающий приятным грамотным языком. С радостью порекомендую Ивана как прекрасного гида. Отдельное спасибо за помощь,ценные советы в проведении нашего отдыха!

  • М
    Милана
    3 октября 2024
    Нетуристическое Скадарское озеро и Которская бухта с высоты (из Котора)
    Иван отличный экскурсовод. Рекомендую
  • М
    Михаил
    11 сентября 2024
    Нетуристическое Скадарское озеро и Которская бухта с высоты (из Котора)
    Прекрасная экскурсия! Лучшие смотровые точки! Иван - отличный рассказчик, доброжелательный и предупредительный гид. Рекомендую!
    Прекрасная экскурсия! Лучшие смотровые точки! Иван - отличный рассказчик, доброжелательный и предупредительный гид. Рекомендую!
  • Н
    Наталья
    4 сентября 2024
    Нетуристическое Скадарское озеро и Которская бухта с высоты (из Котора)
    Нам было очень интересно и комфортно с Иваном в экскурсии по Скадарскому озеру и Ловчену. Иван черногорец, уроженец Котора. Знает
    эти места, как свои пять пальцев. Любит свою Родину, гордится ею.
    Скадарское озеро красиво. Мы взяли часовую прогулку на быстроходном катере и объездили все озеро с ветерком. Нам предложили искупаться. И было великолепно плавать возле белых водяных лилий.
    Дорога обратно в Котор пролегает через Национальный парк Ловчен. Настоящий сосновый лес. Высоко. Прохладно.
    И конечно, панорама, которая открывается сверху на Боко-Которский залив, завораживает и восторгает. А спуск по Ловченскому серпантину с 29 поворотами-отдельная аттракция. Но машину вел Иван и мы чувствовали его уверенные и надежные руки.
    Однозначно рекомендую брать эту экскурсию.
    Заезжать ли в Негуши? Можно пропустить

    Нам было очень интересно и комфортно с Иваном в экскурсии по Скадарскому озеру и Ловчену. Иван
  • Т
    Татьяна
    22 августа 2024
    Нетуристическое Скадарское озеро и Которская бухта с высоты (из Котора)
    Это не экскурсия, это поездка в компании вашего давнего друга черногорца, который расскажет вам то, что вы не прочитаете в
    путеводителе. И места, куда он вас привезёт, вы не найдёте. И советы, которые он даст работают на 100%. Для первого знакомства со страной это лучший выбор.

  • О
    Олег
    15 августа 2024
    Нетуристическое Скадарское озеро и Которская бухта с высоты (из Котора)
    Отличная экскурсия и прекрасный гид Иван! Красивейшее Скадарское озеро, живописная река Црнаевичи с прозрачной водой, кувшинками и огромными колониям птиц, захватывающий дух вид на Которский залив с высоты птичьего полета и потрясающий пршут в Ньегуши.
    Отличная экскурсия и прекрасный гид Иван! Красивейшее Скадарское озеро, живописная река Црнаевичи с прозрачной водой, кувшинками
  • Н
    Надежда
    9 июля 2024
    Нетуристическое Скадарское озеро и Которская бухта с высоты (из Котора)
    Прекрасное путешествие, интересный и знающий гид - Иван. Всегда полезно побывать на экскурсии с местным жителем, который не просто хорошо
    знает материал, но и по-настоящему влюблен в эти места и рассказывает так, что любовь эта передается и слушателям. Очень хороший русский язык. Доброжелательность и стремление сделать путешествие незабываемым - вот отличительные черты этой экскурсии!

    Прекрасное путешествие, интересный и знающий гид - Иван. Всегда полезно побывать на экскурсии с местным жителем
  • А
    Аркадий
    31 мая 2024
    Нетуристическое Скадарское озеро и Которская бухта с высоты (из Котора)
    Спасибо Ивану за очень интересную экскурсию, рассказы об истории Черногории, жизни и быте её жителей. Проехали по реально нетуристическим дорогам
    с потрясающими видами, прокатились на лодке по реке, попробовали блюда местной кухни и местную ракию в горном ресторане. Все было просто отлично.

Ответы на вопросы от путешественников по Котору в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Которе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Средневековый Котор глазами местного жителя
  2. Нетуристическое Скадарское озеро и Которская бухта с высоты (из Котора)
  3. Сто бриллиантов Котора. И одна таверна
Сколько стоит экскурсия по Котору в декабре 2025
Сейчас в Которе в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 85 до 280 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 94 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Которе (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Нескучные экскурсии», 94 ⭐ отзыва, цены от €85. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль