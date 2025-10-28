Индивидуальная
до 8 чел.
Средневековый Котор глазами местного жителя - индивидуальная экскурсия
Прогулка по тенистым переулкам Котора с местным жителем: церкви, истории, фото котиков и старинный рынок. Погружение в атмосферу города-крепости
Начало: У Морских ворот Котора
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от €85 за всё до 8 чел.
Водная прогулка
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
Индивидуальная экскурсия по Котору подарит вам незабываемые впечатления от природных красот и традиционной кухни Черногории
Начало: В Которе, Тивате или Будве
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
€280 за всё до 4 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Сто бриллиантов Котора. И одна таверна
Вас ждёт путешествие по Котору, где средневековые улочки и древние истории оживают на каждом шагу. Уникальная возможность погрузиться в прошлое
Начало: У Морских ворот
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
€105
€150 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККонстантин28 октября 2025Иван смог показать красоту родной земли в дождливый, туманный день - это особое мастерство. А национальная кухня, с которой познакомил Иван, просто великолепна! Спасибо за прекрасно проведенное время!!!
- rrihvanov13 октября 2025Были в Черногории останавливались в Которе в сентябре текущего года
за день до отьезда были на экскурсии с Иваном
получили большое удовольствие
под
- ААнастасия8 октября 2025Спасибо Ивану за этот день! Очень душевно и красиво! Экскурсия оставила самые приятные и незабываемые впечатления. В компании такого гида, как Иван, смело могу рекомендовать эту экскурсию.
- ООльга30 августа 2025Сверх всяких ожиданий!
Путешествие в сердце Черногории с настоящим местным жителем, который идеально говорит по-русски
Виды потрясающие, захватывает дух. Обалденно вкусный обед с вином (придерживайтесь рекомендаций Ивана, он знает, что саааме вкусное)
Очень рекомендую всем, кто любит горы всем сердцем
- ллюдмила18 августа 2025Отмечу несколько моментов:
1. Прекрасно организованный маршрут. Можно увидеть уникальные места, не доступные, если у вас нет автомобиля. Но и самостоятельно
- ММарина17 августа 2025Все прошло отлично! Спокойно, без толп народа. Спасибо Александру, очень приятный собеседник и профессиональный гид. Влюбил нас в Черногорию🙂
- ССветлана13 августа 2025Отдыхаем сейчас в Черногории, и взяли экскурсию на Скадарское озеро и Которскую бухту с Иваном. Масса впечатлений от увиденной красоты!
- ТТатьяна6 августа 2025Иван нам подарил шикарный день! В нем сплелось все, что мы любим: история, немного другая, чем нам рассказывали в новостях.
- ВВиктория13 июля 2025Это был не просто маршрут по красивым местам, а погружение в природу, культуру и историю Черногории, где открываются невероятные виды
- ААнна13 июля 2025Большое спасибо Александру за познавательную, насыщенную экскурсию! Мы жили в Херцег Нови, и Александр организовал нам трансфер до Котора, без
- ИИлона10 июня 2025В этой поездке действительно важен гид. И Иван лучший для русской аудитории. Прекрасное владение языком, знание истории этих мест, невероятное
- ЕЕлизавета4 мая 2025Путешествие, в котором мы не только насладились потрясающими видами, но и беседами с Иваном. Вы как-будто встретили своего давнего знакомого,
- ВВалентина20 ноября 2024Шикарная прогулка!! И прекрасные впечатления! Были с мужем 06.11 на экскурсии. Нашим гидом был Иван, рассказывал много информации о Черногории!
- ММилана3 октября 2024Иван отличный экскурсовод. Рекомендую
- ММихаил11 сентября 2024Прекрасная экскурсия! Лучшие смотровые точки! Иван - отличный рассказчик, доброжелательный и предупредительный гид. Рекомендую!
- ННаталья4 сентября 2024Нам было очень интересно и комфортно с Иваном в экскурсии по Скадарскому озеру и Ловчену. Иван черногорец, уроженец Котора. Знает
- ТТатьяна22 августа 2024Это не экскурсия, это поездка в компании вашего давнего друга черногорца, который расскажет вам то, что вы не прочитаете в
- ООлег15 августа 2024Отличная экскурсия и прекрасный гид Иван! Красивейшее Скадарское озеро, живописная река Црнаевичи с прозрачной водой, кувшинками и огромными колониям птиц, захватывающий дух вид на Которский залив с высоты птичьего полета и потрясающий пршут в Ньегуши.
- ННадежда9 июля 2024Прекрасное путешествие, интересный и знающий гид - Иван. Всегда полезно побывать на экскурсии с местным жителем, который не просто хорошо
- ААркадий31 мая 2024Спасибо Ивану за очень интересную экскурсию, рассказы об истории Черногории, жизни и быте её жителей. Проехали по реально нетуристическим дорогам
Ответы на вопросы от путешественников по Котору в категории «Нескучные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Которе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Котору в декабре 2025
Сейчас в Которе в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 85 до 280 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 94 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Которе (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Нескучные экскурсии», 94 ⭐ отзыва, цены от €85. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль