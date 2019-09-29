4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Панорама гор ⛰️, деревни и обычаи горных жителей

Горную гряду Проклетие называют Северо-Албанскими Альпами. Это один из самых неприступных горных массивов, который все еще изучен не до конца. Неприветливые с виду, горы Проклетие берегут для своих покорителей пейзажи удивительной красоты.

Наш путь лежит по живописной горной дороге. Мы проедем через столицу Черногории — Подгорицу. Вы увидите старые деревни — я расскажу о быте местных горных жителей и их занятиях, объясню, почему албанцы, живущие в этих местах, приняли католичество. Вы услышите о подвигах черногорских гайдуков, которые на протяжении столетий вели освободительную борьбу, сражаясь с османами.

Подъем к вершинам

Цель нашего пути — 2, 5-километровое пешее восхождение к ущелью Грло Соколово. По пути могут встретиться огромные земляничники и ежевичники — сделаем перерыв на сбор спелых ягод. От вида, который открывается на вершине, захватывает дух: вы окажетесь выше гор, рядом парят орлы, далеко внизу виднеется албанская деревня Тамара.

Обед на пастбище

На обратном пути пройдем другой дорогой, чтобы увидеть новые пейзажи и встреться с пасущимися стадами коней и овец. Я покажу вам не менее величественный каньон реки Циевна и черногорские «альпийские луга». А на обед остановимся в интересном самобытном ресторане с простой деревенской пищей. Он находится прямо на летнем пастбище: овечий сыр и помидоры, пршут, картофель с каймаком, домашний хлеб с молоком, фрукты 🍉, местное вино 🍷 и ракия дополнят поездку гастрономическими впечатлениями.

Организационные детали