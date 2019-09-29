4 отзыва оставили туристы

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Горная гряда Проклетие — балканские Альпы

Отправиться вглубь страны, покорить вершины, узнать традиции местных и увидеть дикую Черногорию

4.8
4 отзыва
Ольга
Ольга – Гид из Тивата
Путешествуя по горным ⛰️ грядам Проклетья, вы откроете для себя нетуристические уголки этого региона.

Подниметесь на вершину и осмотрите ущелье Грло Соколово с высоты птичьего полета.

Увидите аутентичные деревушки, познакомитесь с бытом черногорцев и попробуете местную кухню 🥧 в самобытном ресторане прямо посреди пастбища.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €130 за экскурсию

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Горная гряда Проклетие — балканские Альпы
Горная гряда Проклетие — балканские Альпы

Что вас ожидает

Панорама гор ⛰️, деревни и обычаи горных жителей
Горную гряду Проклетие называют Северо-Албанскими Альпами. Это один из самых неприступных горных массивов, который все еще изучен не до конца. Неприветливые с виду, горы Проклетие берегут для своих покорителей пейзажи удивительной красоты.
Наш путь лежит по живописной горной дороге. Мы проедем через столицу Черногории — Подгорицу. Вы увидите старые деревни — я расскажу о быте местных горных жителей и их занятиях, объясню, почему албанцы, живущие в этих местах, приняли католичество. Вы услышите о подвигах черногорских гайдуков, которые на протяжении столетий вели освободительную борьбу, сражаясь с османами.

Подъем к вершинам
Цель нашего пути — 2, 5-километровое пешее восхождение к ущелью Грло Соколово. По пути могут встретиться огромные земляничники и ежевичники — сделаем перерыв на сбор спелых ягод. От вида, который открывается на вершине, захватывает дух: вы окажетесь выше гор, рядом парят орлы, далеко внизу виднеется албанская деревня Тамара.

Обед на пастбище
На обратном пути пройдем другой дорогой, чтобы увидеть новые пейзажи и встреться с пасущимися стадами коней и овец. Я покажу вам не менее величественный каньон реки Циевна и черногорские «альпийские луга». А на обед остановимся в интересном самобытном ресторане с простой деревенской пищей. Он находится прямо на летнем пастбище: овечий сыр и помидоры, пршут, картофель с каймаком, домашний хлеб с молоком, фрукты 🍉, местное вино 🍷 и ракия дополнят поездку гастрономическими впечатлениями.

Организационные детали

  • Транспортные расходы и бензин оплачиваются дополнительно — 70 евро
  • В стоимость экскурсии 🧭 не входит обед: 8-10 евро за человека.
  • Пешее восхождение совсем несложное, поход доступен и людям за 60, и детям.
  • Можно брать на экскурсию ⛳ детей старше 10 лет.
  • Общая протяженность нашего автопутешествия составит около 230 километров.
Начало и место завершения
🚩 Тиват и окресности
Горная гряда Проклетие — балканские Альпы
Горная гряда Проклетие — балканские Альпы
Горная гряда Проклетие — балканские Альпы
Горная гряда Проклетие — балканские Альпы
Горная гряда Проклетие — балканские Альпы
Горная гряда Проклетие — балканские Альпы
Горная гряда Проклетие — балканские Альпы
Горная гряда Проклетие — балканские Альпы
Горная гряда Проклетие — балканские Альпы
Горная гряда Проклетие — балканские Альпы
Горная гряда Проклетие — балканские Альпы
Горная гряда Проклетие — балканские Альпы
Горная гряда Проклетие — балканские Альпы
Горная гряда Проклетие — балканские Альпы
Горная гряда Проклетие — балканские Альпы
Горная гряда Проклетие — балканские Альпы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Я занимаюсь индивидуальными экскурсионными турами по Черногории вот уже 5 лет. Приехав впервые в Черногорию 9 лет назад, я влюбилась в эту страну навсегда и бесповоротно. На своих экскурсиях я хочу, чтобы вы увидели ее моими глазами и увезли в душе частичку любви к этой прекрасной земле.
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4 отзыва оставили туристы

29 сентября 2019
Отличная экскурсия и прекрасный рассказчик Ольга. Чувствуется, что человек любит своё дело и эту страну. Десять из десяти и желание посетить другие экскурсии Ольги)
Daria
24 июля 2019
Это было замечательно. Маршрут абсолютно не туристический, что означает отсутствие фотографий с локаций у ваших друзей/знакомых. Но от этого не менее красивый и вдохновляющий. Все именно так, как заявлено в описании, может чуточку лучше. При этом Ольга полностью подстраивается под участников маршрутка и может поддержать беседу на любую тему, за это отдельное спасибо. Более того, она замечательный фотограф) Конкретно по поводу ущелья. Вряд ли можно найти что-то более живописное и вдохновляющее в Черногории без какой-либо специальной подготовки. А в сезон можно ещё о объестся земляники по дороге
25 июня 2019
Очень понравилось, красивые места, колоритный хозяин бара на плато.
25 июня 2019
Мы отдыхаем в Черногории каждый год, очень любим эту страну. Уже есть свои любимые места и маршруты. И вот мы решили добавить новых впечатлений! Можно самим долго изучать и прокладывать маршрут, но мы решили обратиться к профессионалам. С предложениями гида Ольги мы познакомились на её страничке в Tripster и решили поехать в Альпы на границе с Албанией. Мы привыкли к своему любимому кольцу Боко-Которской бухты, которое любим бесконечно. И вот она смена картинки! Такая своевременная! Смена ландшафта и эмоций, смена розовых мальв на синий шалфей! Уверенно продвигается в горы наша машина под рассказы о Черногории. И казалось знакомые маршруты набирают новые витки. Тропы с земляникой приведут к гряде гор Проклетие. И здесь мы помолчим. Да, именно так, лучше гор могут быть только горы! А потом вернёмся, вернёмся к звону колокольчиков пасущихся коров, цветущим лугам и к удивительному ресторану с хозяином Славко и его незабываемыми собаками, такими дипломатами, психологами и друзьями). На память останутся фото, все мы знаем, что путешествие становится ярче с годами! Мы очень рады встрече с Ольгой, нам было легко, интересно, комфортно! Нам было так хорошо, что между первым путешествием с ней и вторым пройдут только пять дней и мы отправимся в новое: на острова в Хорватии! Присоединяйтесь! Открывайте для себя страну с профессионалами! Черногория это такая страна, что ещё не уехал, а уже хочется вернуться!

Ольга проводит ещё 4 экскурсии

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