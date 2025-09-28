В Черногории, у подножия величественных гор, находятся уютные городки с черепичными крышами.
В этом гастропутешествии вы попробуете свежайшие устрицы, выращенные прямо в заливе, и насладитесь местными винами. Посещение семейной винодельни и устричного хозяйства раскроет секреты традиционного производства. Поездка включает в себя остановки в живописных местах и знакомство с историей региона
В этом гастропутешествии вы попробуете свежайшие устрицы, выращенные прямо в заливе, и насладитесь местными винами. Посещение семейной винодельни и устричного хозяйства раскроет секреты традиционного производства. Поездка включает в себя остановки в живописных местах и знакомство с историей региона
6 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Дегустация местных вин
- 🦪 Свежие устрицы из залива
- 🏞 Живописные виды побережья
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 📸 Возможность сделать фото
- 🏛 Исторические факты о Черногории
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Каменари
- Лепетани
- Герцег-Нови
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Из Тивата мы поедем вдоль побережья. По пути будем наслаждаться видами каменных городков в венецианском стиле у подножия гор. Вы узнаете интересные факты об истории Тивата, Каменари, Лепетани и о морской истории Черногории. Воспользуемся паромной переправой.
Сделаем остановку в семейном устричном хозяйстве. Здесь вы попробуете устрицы и мидии, узнаете, как их выращивают, и насладитесь бокалом прохладного белого вина.
Продолжим путь в сторону городка Герцег-Нови. По дороге вы узнаете об истории города и прилегающих бывших рыбацких деревень. При желании будем останавливаться в самых живописных локациях, чтобы сделать фото.
В Герцег-Нови отправимся на винодельню с видом на Боко-Которский залив. Вы продегустируете несколько сортов вина, включая местные автохтонные. Попробуете 3 вида вина, ракию, сыр, пршут и оливки.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается дегустация на устричной ферме — €15 за чел. и на винодельне — €55 за чел.
- По желанию возможно продление экскурсии: каждый дополнительный час — €50 за группу.
- Экскурсия проводится на комфортабельных автомобилях Volkswagen, Kia или Mercedes. Паром входит в стоимость.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Тивате
Провели экскурсии для 22 туристов
Привет! Я живу в Черногории и со своей командой с удовольствием покажу вам страну, в которую сам влюбился с первого взгляда. От нас: не скучные экскурсии, а живые маршруты, красивые виды — и максимум эмоций!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лилия
28 сен 2025
Познакомилась с прекрасным гидом Оксаной, очень профессиональный и приятный собеседник!!! Экскурсия прошла на одном дыхании, на комфортабельном электромобиле Тесла👌🏻!!! Спасибо организаторам!!!
Дата посещения: 26 сентября 2025
Дарья
26 авг 2025
Вкусно и очень красиво! Оксана скорректировала маршрут исходя из наших пожеланий, рассказывала невероятно интересно и увлекательно)
Устрицы - свежайшие👌
Устрицы - свежайшие👌
Т
Татьяна
18 авг 2025
Супер экскурсовод Оксана!
Экскурсия очень интересная, максимально продумана каждая мелочь: начиная от момента встречи гидом и до момента завершения маршрута. Я получила максимальное удовольствие! Спасибо!
Экскурсия очень интересная, максимально продумана каждая мелочь: начиная от момента встречи гидом и до момента завершения маршрута. Я получила максимальное удовольствие! Спасибо!
Э
Элина
25 июл 2025
Мы посетили потрясающую гастрономическую экскурсию, которая часто становилась и исторической, потому что, мне кажется, нет вопроса, на который Александр не дал бы ответа. Начиная от встречи с утра и до
С
Светлана
30 июн 2025
Огромное спасибо организатору, гиду и водителю.
Все, начиная от своевременного начала, великолепной машины, потрясающих знаний гида, красоты пейзажей, вкусной еды было великолепно.
Очень рекомендую, особенно если вы любите еще и пишу для ума!
Все, начиная от своевременного начала, великолепной машины, потрясающих знаний гида, красоты пейзажей, вкусной еды было великолепно.
Очень рекомендую, особенно если вы любите еще и пишу для ума!
Входит в следующие категории Тивата
Похожие экскурсии из Тивата
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты
Увлекательное путешествие по средневековым городам Котор и Пераст с погружением в историю и культурные традиции Черногории
Начало: В Тивате или Которе
Завтра в 08:00
13 ноя в 08:00
€221
€260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
Исследуйте Котор и Пераст, узнайте о венецианском наследии и османском влиянии. Полюбуйтесь архитектурой и узнайте историю этих удивительных мест
Завтра в 09:00
13 ноя в 09:00
от €480 за всё до 6 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Тиват - три лица приморского города
Откройте для себя Тиват с трех сторон: роскошная набережная, уединенный остров Цветов и заброшенная горная деревня. Экскурсия для всех возрастов
Начало: Тиват
Завтра в 09:00
13 ноя в 09:00
€136
€160 за всё до 4 чел.