Черногория со вкусом устриц и вина: гастропутешествие из Тивата

Погрузитесь в атмосферу Черногории: устрицы из залива, терпкие вина и каменные городки. Уникальная экскурсия для гурманов и ценителей
В Черногории, у подножия величественных гор, находятся уютные городки с черепичными крышами.

В этом гастропутешествии вы попробуете свежайшие устрицы, выращенные прямо в заливе, и насладитесь местными винами. Посещение семейной винодельни и устричного хозяйства раскроет секреты традиционного производства. Поездка включает в себя остановки в живописных местах и знакомство с историей региона
5 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Дегустация местных вин
  • 🦪 Свежие устрицы из залива
  • 🏞 Живописные виды побережья
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
  • 📸 Возможность сделать фото
  • 🏛 Исторические факты о Черногории
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Каменари
  • Лепетани
  • Герцег-Нови

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Из Тивата мы поедем вдоль побережья. По пути будем наслаждаться видами каменных городков в венецианском стиле у подножия гор. Вы узнаете интересные факты об истории Тивата, Каменари, Лепетани и о морской истории Черногории. Воспользуемся паромной переправой.
Сделаем остановку в семейном устричном хозяйстве. Здесь вы попробуете устрицы и мидии, узнаете, как их выращивают, и насладитесь бокалом прохладного белого вина.
Продолжим путь в сторону городка Герцег-Нови. По дороге вы узнаете об истории города и прилегающих бывших рыбацких деревень. При желании будем останавливаться в самых живописных локациях, чтобы сделать фото.
В Герцег-Нови отправимся на винодельню с видом на Боко-Которский залив. Вы продегустируете несколько сортов вина, включая местные автохтонные. Попробуете 3 вида вина, ракию, сыр, пршут и оливки.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается дегустация на устричной ферме — €15 за чел. и на винодельне — €55 за чел.
  • По желанию возможно продление экскурсии: каждый дополнительный час — €50 за группу.
  • Экскурсия проводится на комфортабельных автомобилях Volkswagen, Kia или Mercedes. Паром входит в стоимость.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Тивате
Провели экскурсии для 22 туристов
Привет! Я живу в Черногории и со своей командой с удовольствием покажу вам страну, в которую сам влюбился с первого взгляда. От нас: не скучные экскурсии, а живые маршруты, красивые виды — и максимум эмоций!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лилия
28 сен 2025
Познакомилась с прекрасным гидом Оксаной, очень профессиональный и приятный собеседник!!! Экскурсия прошла на одном дыхании, на комфортабельном электромобиле Тесла👌🏻!!! Спасибо организаторам!!!
Дата посещения: 26 сентября 2025
Дарья
Дарья
26 авг 2025
Вкусно и очень красиво! Оксана скорректировала маршрут исходя из наших пожеланий, рассказывала невероятно интересно и увлекательно)

Устрицы - свежайшие👌
Т
Татьяна
18 авг 2025
Супер экскурсовод Оксана!
Экскурсия очень интересная, максимально продумана каждая мелочь: начиная от момента встречи гидом и до момента завершения маршрута. Я получила максимальное удовольствие! Спасибо!
Э
Элина
25 июл 2025
Мы посетили потрясающую гастрономическую экскурсию, которая часто становилась и исторической, потому что, мне кажется, нет вопроса, на который Александр не дал бы ответа. Начиная от встречи с утра и до
читать дальше

С
Светлана
30 июн 2025
Огромное спасибо организатору, гиду и водителю.
Все, начиная от своевременного начала, великолепной машины, потрясающих знаний гида, красоты пейзажей, вкусной еды было великолепно.
Очень рекомендую, особенно если вы любите еще и пишу для ума!
