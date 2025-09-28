Что вас ожидает

Из Тивата мы поедем вдоль побережья. По пути будем наслаждаться видами каменных городков в венецианском стиле у подножия гор. Вы узнаете интересные факты об истории Тивата, Каменари, Лепетани и о морской истории Черногории. Воспользуемся паромной переправой.

Сделаем остановку в семейном устричном хозяйстве. Здесь вы попробуете устрицы и мидии, узнаете, как их выращивают, и насладитесь бокалом прохладного белого вина.

Продолжим путь в сторону городка Герцег-Нови. По дороге вы узнаете об истории города и прилегающих бывших рыбацких деревень. При желании будем останавливаться в самых живописных локациях, чтобы сделать фото.

В Герцег-Нови отправимся на винодельню с видом на Боко-Которский залив. Вы продегустируете несколько сортов вина, включая местные автохтонные. Попробуете 3 вида вина, ракию, сыр, пршут и оливки.

Организационные детали