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Полезная информация о Сантьяго

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Местное время в Сантьяго
16:2356
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇱 Чили
Название городаСантьяго
По-английскиSantiago
Это столицаСантьяго является столицей Чили
Население города4 837 295 чел.
АэропортыАртуро Мерино Бенитес SCL, Los Cerrillos ULC
Часовой поясAmerica/Santiago
Средняя высота556 м. от уровня моря

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