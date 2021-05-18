Полезная информация о Сантьяго
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Местное время в Сантьяго
16:2356
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇱 Чили
|Название города
|Сантьяго
|По-английски
|Santiago
|Это столица
|Сантьяго является столицей Чили
|Население города
|4 837 295 чел.
|Аэропорты
|Артуро Мерино Бенитес SCL, Los Cerrillos ULC
|Часовой пояс
|America/Santiago
|Средняя высота
|556 м. от уровня моря
Где находится Сантьяго на карте
Сантьяго