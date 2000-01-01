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Мальмё: город двух государств

Максим
Максим – Гид из Копенгагена
За четыре часа авторской экскурсии 🧭 вы посмотрите целый город 🏙️, который позволит составить представление об этом Скандинавском регионе.

Мы проедем по Эресундской переправе, прогуляемся по средневековой шведской крепости, увидим грандиозную церковь ⛪, возникшую из-за вошедших в азарт архитекторов, попадём в старый город и отдадимся шопингу.

Отправляясь на эту экскурсию ⛳ из Дании, вы заодно насладитесь колоритом Швеции.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €550 за экскурсию

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Мальмё: город двух государств
Мальмё: город двух государств

Что вы увидите

  • Мальмё
  • Эресундская переправа
  • Средневековая крепость Мальмехус
  • 190-метровое здание «Закрученный торс»
  • Церковь святого Петра
  • Здание Ратуши и памятник завоевателю
  • Площадь Густава Адольфа
  • Исторический центр
Если вы приехали в Копенгаген на несколько дней и от местных достопримечательностей 🏛️ начали слегка уставать, то мы предлагаем вам для смены впечатлений познакомиться с одним из шведских городов — Мальмо, расположившимся в 35 км от Копенгагена, по другую сторону пролива Эресунд (дат. Øresund).
На сегодняшний день Мальмо — это 3й по величине город 🏙️ в Швеции с населением порядка 300 000 человек, а также одним из крупнейших шведских городов по количеству ресторанов, а их порядка 400, на душу населения. Это очень гостеприимный и симпатичный город, являющийся одним из наиболее быстро развивающихся городов в Швеции. Здесь образно говоря есть всё: аквапарки, выставки, древняя архитектура со зданиями 14 — 16 веков, крестьянские рынки со свежими продуктами, 2й по величине небоскрёб в Европе, средневековой замок 🏰, фестивали, выставки и многое другое.
Мы приглашаем вас в путешествие, где нам предстоит выяснить как же так получилось, что исконно датская территория Мальмо стала шведской и что из себя представляет провинция Сконе, на территории которой и находится город Мальмо, а так же — кем ощущают себя местные жители ибо (как известно, 11% местных жителей не причисляют себя ни к шведам ни к датчанам) и почему купцы древности называли это город «Локтем», и последний вопрос: как развивались непростые отношения между датчанами и шведами за эту территорию на протяжении последних 500 лет.
Наше путешествие начнётся от вашего отеля. Мы помчимся по одному из наиболее живописных мостов, соединившему Копенгаген и Мальмо в 2000 году. По дороге вы узнаете историю 📖 создания этой переправы, о которой канал Дисковери снял фильм 🎥 из цикла «Самые грандиозные сооружения планеты». Эресундская переправа — это 4х километровый туннель, пролегающий по дну пролива Эресунд, а затем выходит на поверхность и превращается в 8 километровый мост с прилегающими к нему территориями, что по сумме даёт порядка 16 км. Путешествие по этому мосту уже само по себе приключение, хотя и не очень длинное. Мы достаточно скоро окажемся в городе Мальмо и знакомство с этим гостиприимным городом мы начнём у средневековой крепости Мальмохус (дат. Malmøhus) — одного из старейший замков эпохи Возраждения.
Здесь мы познакомимся с историей города Mальмо, а также посмотрим на одну из местных достопримечательностей — 190-метровое здание «Закрученный торс» (швед. Turning torso), которое по высоте среди жилых зданий в Европе уступает только московскому 264 метровому Триумф Паласу.
За время прогулки по замку Мальмохус вы услышите историю этого места, которое было построено в первой половине 15 века, узнаете как менялось это строение от крепости до печатного двора, где чеканились монеты, а затем превратилось в замок, где наследник престола Фредерик 2й закатывал такие вечеринки, на которых мечтали побывать все вельможи того времени. Вы узнаете почему это место превратилось в самую крупную тюрьму в 19 веке и при каких обстоятельствах это место стало музеем.
Одной из остановок нашего маршрута станет центр города Мальмо, где мы посетим самое старое здание в городе — Церковь ⛪ святого Петра, построенную в 1310 году. Всего в нескольких шагах от церкви находится Ратушная площадь, где мы познакомимся со скульптурой человека, сумевшим отбить Мальмо у датчан, а также прогуляемся по пешеходной улице, усеянной маленькими магазинчиками и сувенирными лавками. Мальмо славиться не только памятниками архитектуры, но и шопингом, так как цены здесь приблизительно на 30% ниже чем в Копенгагене.
Пройдясь по извилистым улочкам центральной части Мальмо, мы попадём в его сердце — площадь Густава Адольфа (швед. Gustav Adolfs torg), где в фонтане на вершине земного шара сидит символ этого города — Гриффон в золотой короне. Здесь вы услышите историю одного из датских королей прошлого Эрика Померанского, построившего, к слову, Мальмохус, а также узнаете при каких условиях Эрик даровал символ гриффона городу Мальмо.
Нашей последней остановкой станет исторический центр Мальмо на малой городской площади (швед. Lilla torg). Здесь и сегодня можно увидеть многочисленные постройки 16 века. Прогулявшись по этой площади усыпанной кафе и ресторанами, мы посетим самое древнюю постройку, во дворе которой вы сможете почувствовать дух средневековья Швеции. После чего, мы можем обсудить всё услышанное и увиденное в одном из многочисленных кафе и уже отправимся в обратный путь в Копенгаген.
Особенности экскурсии: Это авторская экскурсия ⛳, за время которой вы посетите наиболее интересные места в городе Мальмо, а также узнаете интересные факты из истории их создания. Таким образом, за время поездки в Данию узнаете ещё одну скандинавскую страну — Швецию и будете иметь более полное представление о Скандинавии. Мы с вами узнаем как развивалась история взаимоотношений этих двух держав и насладимся колоритом средневековой Швеции побывав в строениях 14 — 16 века.
Начало и место завершения
🚩 Copenhagen
Мальмё: город двух государств
Мальмё: город двух государств
Мальмё: город двух государств
Мальмё: город двух государств
Мальмё: город двух государств
Мальмё: город двух государств

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Максим
Максим
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