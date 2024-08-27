2.5 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Сказочный мир Ганса Христиана Андерсена в Оденсе (тестовое)
Начало: Ратушная площадь, Копенгаген
Сегодня в 23:55
Завтра в 23:55
€600 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная автоэкскурсия по Копенгагену: от Русалочки до Новой гавани
Погрузитесь в уникальный мир датской архитектуры и истории, путешествуя по Копенгагену с личным гидом на автомобиле
Начало: Copenhagen
Расписание: по договоренности
29 авг в 09:00
30 авг в 09:00
€312 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Мальмё: город двух государств - индивидуальная экскурсия
Уникальная возможность за четыре часа познакомиться с Мальмё, увидеть Эресундскую переправу и насладиться шведским колоритом
Начало: Copenhagen
29 авг в 09:00
30 авг в 09:00
€550 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Копенгагену в категории «На автобусе»
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