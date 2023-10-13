Сердце Копенгагена – всем известная Ратушная площадь, пешеходная улица Строгет и набережная с Русалочкой. А где искать душу города? Отправляемся в район Carlsberg! Здесь вам откроются важнейшие вехи истории датской столицы – от промышленного бума до расцвета современной архитектуры. А я расскажу, как эти места отражают характер и менталитет датчан.

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Описание

Что вас ожидает

С чего всё начиналось?

Существует легенда, что в 1845 году сын пивовара-любителя Якоба Якобсена на прогулке показал своему отцу холмы, на которых через два года промышленник и построил первое здание завода. Сегодня это уже не промышленный район, а целый городской округ. Я покажу вам тот самый Валби Бакке (в переводе с датского — «холм») и примеры того, как старые заводы превратились в шедевры мирового класса.

А что сейчас?

На экскурсии по территории бывшего завода Carlsberg и прилегающему району вы познакомитесь с мастер-планом, который стал основой для всей новой застройки. Удивитесь разнообразной и причудливой архитектуре комплекса: у ворот нас встретят огромные слоны, а медные панели на стенах напомнят о чанах для варки пива. А ещё — узнаете о необычных экологичных решениях, сделавших район эталоном «зелёной» архитектуры.

А пиво будет?

Непременно! По окончании экскурсии вы сможете продегустировать продукцию Carlsberg в местном туристическом центре.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.