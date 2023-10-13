Изучить датскую историю и культуру пивоварения там, где они зарождались
А где искать душу города? Отправляемся в район Carlsberg! Здесь вам откроются важнейшие вехи истории датской столицы – от промышленного бума до расцвета современной архитектуры. А я расскажу, как эти места отражают характер и менталитет датчан.
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Описание
Что вас ожидает
С чего всё начиналось?
Существует легенда, что в 1845 году сын пивовара-любителя Якоба Якобсена на прогулке показал своему отцу холмы, на которых через два года промышленник и построил первое здание завода. Сегодня это уже не промышленный район, а целый городской округ. Я покажу вам тот самый Валби Бакке (в переводе с датского — «холм») и примеры того, как старые заводы превратились в шедевры мирового класса.
А что сейчас?
На экскурсии по территории бывшего завода Carlsberg и прилегающему району вы познакомитесь с мастер-планом, который стал основой для всей новой застройки. Удивитесь разнообразной и причудливой архитектуре комплекса: у ворот нас встретят огромные слоны, а медные панели на стенах напомнят о чанах для варки пива. А ещё — узнаете о необычных экологичных решениях, сделавших район эталоном «зелёной» архитектуры.
А пиво будет?
Непременно! По окончании экскурсии вы сможете продегустировать продукцию Carlsberg в местном туристическом центре.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле станции Carlsberg
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.