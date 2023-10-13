Не только пиво: секреты района Carlsberg

Изучить датскую историю и культуру пивоварения там, где они зарождались

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Сердце Копенгагена – всем известная Ратушная площадь, пешеходная улица Строгет и набережная с Русалочкой.

А где искать душу города? Отправляемся в район Carlsberg! Здесь вам откроются важнейшие вехи истории датской столицы – от промышленного бума до расцвета современной архитектуры. А я расскажу, как эти места отражают характер и менталитет датчан.
Не только пиво: секреты района Carlsberg
Не только пиво: секреты района Carlsberg
Не только пиво: секреты района Carlsberg
Не только пиво: секреты района Carlsberg
Не только пиво: секреты района Carlsberg
Не только пиво: секреты района Carlsberg
Не только пиво: секреты района Carlsberg
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

С чего всё начиналось?

Существует легенда, что в 1845 году сын пивовара-любителя Якоба Якобсена на прогулке показал своему отцу холмы, на которых через два года промышленник и построил первое здание завода. Сегодня это уже не промышленный район, а целый городской округ. Я покажу вам тот самый Валби Бакке (в переводе с датского — «холм») и примеры того, как старые заводы превратились в шедевры мирового класса.

А что сейчас?

На экскурсии по территории бывшего завода Carlsberg и прилегающему району вы познакомитесь с мастер-планом, который стал основой для всей новой застройки. Удивитесь разнообразной и причудливой архитектуре комплекса: у ворот нас встретят огромные слоны, а медные панели на стенах напомнят о чанах для варки пива. А ещё — узнаете о необычных экологичных решениях, сделавших район эталоном «зелёной» архитектуры.

А пиво будет?

Непременно! По окончании экскурсии вы сможете продегустировать продукцию Carlsberg в местном туристическом центре.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле станции Carlsberg
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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