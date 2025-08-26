Май, июнь, июль, август и сентябрь - лучшие месяцы для экскурсии. В это время можно максимально насладиться прогулками и дегустацией на свежем воздухе.

Сердце Копенгагена известно своей Ратушной площадью, улицей Строгет и набережной с Русалочкой, но душу города можно найти в районе Carlsberg.Эта индивидуальная экскурсия откроет вам страницы истории датской столицы, начиная с

промышленного бума и заканчивая расцветом современной архитектуры. Вы увидите, как старые заводские здания превратились в архитектурные шедевры, познакомитесь с экологичными решениями, которые сделали район эталоном «зелёной» архитектуры, и, конечно, насладитесь дегустацией пива Carlsberg. Эта пешеходная экскурсия не требует дополнительных расходов и станет отличным способом глубже познакомиться с Копенгагеном

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

С чего всё начиналось?

Существует легенда, что в 1845 году сын пивовара-любителя Якоб Якобсен на прогулке показал своему отцу холмы, на которых через два года промышленник и построил первое здание завода. Сегодня это уже не промышленный район, а целый городской округ. Я покажу вам тот самый Валби Бакке (в переводе с датского — «холм») и примеры того, как старые заводы превратились в архитектурные шедевры мирового класса.

Я расскажу вам историю известной и влиятельной семьи Якобсенов, которая как в зеркале отражает историю страны первого половины 19 столетия.

А что сейчас?

На экскурсии по территории бывшего завода Carlsberg и прилегающему району вы познакомитесь с мастер-планом, который стал основой для всей новой застройки. Удивитесь разнообразной и причудливой архитектуре комплекса: у ворот нас встретят огромные слоны, а медные панели на стенах напомнят о чанах для варки пива. А ещё — узнаете о необычных экологичных решениях, сделавших район эталоном «зелёной» архитектуры.

А пиво будет?

Непременно! По окончании экскурсии есть возможность продегустировать продукцию Carlsberg в местном туристическом центре.

Организационные детали

Дегустация оплачивается дополнительно.