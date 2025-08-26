Погрузитесь в уникальную атмосферу района Carlsberg, где каждый уголок расскажет свою историю и удивит архитектурой
Сердце Копенгагена известно своей Ратушной площадью, улицей Строгет и набережной с Русалочкой, но душу города можно найти в районе Carlsberg.
Эта индивидуальная экскурсия откроет вам страницы истории датской столицы, начиная с читать дальшеуменьшить
промышленного бума и заканчивая расцветом современной архитектуры.
Вы увидите, как старые заводские здания превратились в архитектурные шедевры, познакомитесь с экологичными решениями, которые сделали район эталоном «зелёной» архитектуры, и, конечно, насладитесь дегустацией пива Carlsberg.
Эта пешеходная экскурсия не требует дополнительных расходов и станет отличным способом глубже познакомиться с Копенгагеном
Май, июнь, июль, август и сентябрь - лучшие месяцы для экскурсии. В это время можно максимально насладиться прогулками и дегустацией на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Ратушная площадь
Пешеходная улица Строгет
Набережная с Русалочкой
Валби Бакке
Завод Carlsberg
Описание экскурсии
С чего всё начиналось?
Существует легенда, что в 1845 году сын пивовара-любителя Якоб Якобсен на прогулке показал своему отцу холмы, на которых через два года промышленник и построил первое здание завода. Сегодня это уже не промышленный район, а целый городской округ. Я покажу вам тот самый Валби Бакке (в переводе с датского — «холм») и примеры того, как старые заводы превратились в архитектурные шедевры мирового класса.
Я расскажу вам историю известной и влиятельной семьи Якобсенов, которая как в зеркале отражает историю страны первого половины 19 столетия.
А что сейчас?
На экскурсии по территории бывшего завода Carlsberg и прилегающему району вы познакомитесь с мастер-планом, который стал основой для всей новой застройки. Удивитесь разнообразной и причудливой архитектуре комплекса: у ворот нас встретят огромные слоны, а медные панели на стенах напомнят о чанах для варки пива. А ещё — узнаете о необычных экологичных решениях, сделавших район эталоном «зелёной» архитектуры.
А пиво будет?
Непременно! По окончании экскурсии есть возможность продегустировать продукцию Carlsberg в местном туристическом центре.
Организационные детали
Дегустация оплачивается дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле станции Carlsberg
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Копенгагене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 187 туристов
Я прожила в Копенгагене много лет, перемещаясь по городу на велосипеде. Езда на велосипеде - это независимость (от парковки, проложенных маршрутов, подходящих дорог), хорошая скорость передвижения и свобода перемещения.
Я увлекаюсь читать дальшеуменьшить
фотографией, мои снимки попадают в газеты и я выиграла несколько фотоконкурсов - благодаря этому городу, который я люблю и знаю лучше, чем многие местные жители.
Мне 50 +, но не думаю, что кто-то сможет обогнать меня на велосипеде. Давайте попробуем наперегонки!:-)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Надежда
Спасибо Людмиле за интересную экскурсию! Очень необычный район: архитектурные решения, атмосфера. Интереснейшая история рождения одного из самых известных производителей пива в мире. Увлекательна как история становления бизнеса, так и история самой семьи Якобсен. После экскурсии очень рекомендую просто погулять по району, парку и обязательно заглянуть в музей Carlsberg!
+2
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Анастасия
Нам очень понравилась экскурсия в удивительный район Carlsberg. Людмила рассказала интересную историю семьи и пивоварни, которую эта семья создала, об их жизни и интересных фактах того времени. Огромное впечатление произвело читать дальшеуменьшить
и то, на сколько район разный и чудесный, как классическая датская архитектура гармонично соседствует с абсолютно новой и современной. Рекомендую эту экскурсию, не только любителям пива, но тем, кого интересует то, как одна компания смогла оставить такой след в истории Дании. Огромное спасибо Людмиле за интересный рассказ и приятную компанию.
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Oleg
Мы любим исследовать нетуристические места, и эта экскурсия превзошла все наши ожидания! Тур гармонично сочетает в себе историю города, современную архитектуру и увлекательную культуру датского пивоварения. Было интересно узнать историю семьи Якобсенов и своими глазами увидеть, как бывшие промышленные здания превратились в настоящие архитектурные шедевры. Рекомендую этот тур всем, кто хочет открыть для себя новый, неизбитый уголок Копенгагена!
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