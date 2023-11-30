Побаловать себя сауной, спа-процедурами и массажем (в группе)
Удивительные ритуалы красоты и здоровья издревле помогали восстановить силы, вернуть молодость телу, радость и покой — душе.
Предлагаем вам проверить это на себе — погрузиться в расслабляющую спа-программу, насладиться массажем, джакузи, масками и обёртываниями. И уже через 3 часа почувствовать себя обновлёнными и полными внутренней энергии.
Предлагаем вам проверить это на себе — погрузиться в расслабляющую спа-программу, насладиться массажем, джакузи, масками и обёртываниями. И уже через 3 часа почувствовать себя обновлёнными и полными внутренней энергии.
Ближайшие даты:
30
ноя
ноя
1
дек
дек
2
дек
дек
3
дек
дек
4
дек
дек
5
дек
дек
6
дек
дек
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€20
|Дети 5-11 лет
|€10
|Дети до 4 лет
|€5
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Мы заберём вас из отеля и отправимся в спа-комплекс. Приготовьтесь к трёхчасовому релаксу. В программу «Клеопатра плюс» входят:
- посещение сауны
- пилинг варежкой Кесса и пенно-мыльный массаж
- кокосовое обёртывание и маска для лица «Клеопатра»
- посещение джакузи с гидромассажем
- расслабляющий 45-минутный массаж всего тела
- время для отдыха, вода и чай
Организационные детали
- В стоимость программы включены трансфер, программа «Клеопатра», массаж тела
- Возьмите с собой купальные принадлежности, пляжную обувь, деньги на личные расходы
ежедневно в 10:00, 14:00 и 16:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 10:00, 14:00 и 16:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мажид — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 60 туристов
Меня зовут Мажид. Живу в Хургаде, работаю гидом на экскурсиях в Луксоре и Каире с командой коллег. В профессии уже более 14 лет. Будем рады помочь вам с организацией любых экскурсий. До встречи в Египте!
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