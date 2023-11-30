Бьюти-программа «Секреты красоты Клеопатры»

Групповая экскурсия в Хургаде

Побаловать себя сауной, спа-процедурами и массажем (в группе)

Удивительные ритуалы красоты и здоровья издревле помогали восстановить силы, вернуть молодость телу, радость и покой — душе.

Предлагаем вам проверить это на себе — погрузиться в расслабляющую спа-программу, насладиться массажем, джакузи, масками и обёртываниями. И уже через 3 часа почувствовать себя обновлёнными и полными внутренней энергии.
Бьюти-программа «Секреты красоты Клеопатры»
Бьюти-программа «Секреты красоты Клеопатры»
Бьюти-программа «Секреты красоты Клеопатры»
Бьюти-программа «Секреты красоты Клеопатры»
Бьюти-программа «Секреты красоты Клеопатры»
Ближайшие даты:
30
ноя
1
дек
2
дек
3
дек
4
дек
5
дек
6
дек
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€20
Дети 5-11 лет€10
Дети до 4 лет€5
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Мы заберём вас из отеля и отправимся в спа-комплекс. Приготовьтесь к трёхчасовому релаксу. В программу «Клеопатра плюс» входят:

  • посещение сауны
  • пилинг варежкой Кесса и пенно-мыльный массаж
  • кокосовое обёртывание и маска для лица «Клеопатра»
  • посещение джакузи с гидромассажем
  • расслабляющий 45-минутный массаж всего тела
  • время для отдыха, вода и чай

Организационные детали

  • В стоимость программы включены трансфер, программа «Клеопатра», массаж тела
  • Возьмите с собой купальные принадлежности, пляжную обувь, деньги на личные расходы

ежедневно в 10:00, 14:00 и 16:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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1 дек
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