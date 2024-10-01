Перезагрузка – экскурсии в Хургаде

Найдено 3 экскурсии в категории «Перезагрузка» в Хургаде, цены от $22, скидки до 15%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Из Хургады - на новый остров Magawish
На яхте
скидка
15%
5 отзывов
7.5 часов
Водная прогулка
Из Хургады - на новый остров Magawish: снорклинг и обед на яхте
Насладитесь экскурсией на остров Magawish из Хургады: райские пляжи, снорклинг у коралловых рифов и вкусный обед на борту ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
272$232 за всё до 5 чел.
Бьюти-программа «Секреты красоты Клеопатры»
На машине
1 отзыв
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Бьюти-программа «Секреты красоты Клеопатры»
Позвольте себе роскошь чувствовать себя королевой: трёхчасовой спа-ритуал в Хургаде, вдохновлённый секретами Клеопатры
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$22 за человека
Из Хургады - на райский остров Парадайз и пляж Хула-Хула
8 часов
Водная прогулка
Из Хургады - на райский остров Парадайз и пляж Хула-Хула
Отправиться на египетские Мальдивы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
27 окт в 08:00
$22 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    1 октября 2024
    Бьюти-программа «Секреты красоты Клеопатры»
    В целом понравилась процедура, исключение только кокосовое обертывание (неприятный запах простыни, явно многоразовой). Очень понравился массаж. Предлагают на выбор -
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    релакс, медиум, хард, мягкий. По времени минут 40. Мужчинам делают мужчины, женщинам женщины. Вообще в процессе спа разделены зоны на мужскую и женскую. Это комфортно. Название СПА - El Sultan Majed. Красивое место, все хорошо организовано. Расслабились с удовольствием 🏝️

  • И
    Иван
    14 сентября 2024
    Из Хургады - на новый остров Magawish
    Очень классно организовано! Экипаж вежливый и заботливый. Рома вообще красавчик! Организовал все на 5+. Была заминка. Сели на яхту, но у
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    нее что-то случилось с мотором. Рома в течении 20 минут организовал новую яхту, еще более крутую!) Молодец! День провели на высшем уровне! Спасибо большое! Всем рекомендую!

  • Д
    Дарья
    8 сентября 2024
    Из Хургады - на новый остров Magawish
    Путешествие прошло замечательно. Поплавали, посмотрели рыбок, покушали вкусно и много, половили рыбу (дети были в восторге)
    Путешествие прошло замечательноПутешествие прошло замечательноПутешествие прошло замечательно
  • M
    Maxim
    24 августа 2024
    Из Хургады - на новый остров Magawish
    Добрый день, отличная экскурсия, отличная команда, ребята молодцы,всю дорогу развлекали, на острове красивое волшебное море, всем рекомендуем
    Добрый день, отличная экскурсия, отличная команда, ребята молодцы,всю дорогу развлекали, на острове красивое волшебное море, всем рекомендуем

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Перезагрузка»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Хургады - на новый остров Magawish
  2. Бьюти-программа «Секреты красоты Клеопатры»
  3. Из Хургады - на райский остров Парадайз и пляж Хула-Хула
Какие места ещё посмотреть в Хургаде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Долина Царей
  4. Город мертвых
  5. Набережная
  6. Аквариум
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в октябре 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Перезагрузка" можно забронировать 3 экскурсии от 22 до 232 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.7 из 5
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