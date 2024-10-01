скидка
15%
7.5 часов
Водная прогулка
Из Хургады - на новый остров Magawish: снорклинг и обед на яхте
Насладитесь экскурсией на остров Magawish из Хургады: райские пляжи, снорклинг у коралловых рифов и вкусный обед на борту ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
272$232 за всё до 5 чел.
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Бьюти-программа «Секреты красоты Клеопатры»
Позвольте себе роскошь чувствовать себя королевой: трёхчасовой спа-ритуал в Хургаде, вдохновлённый секретами Клеопатры
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$22 за человека
8 часов
Водная прогулка
Из Хургады - на райский остров Парадайз и пляж Хула-Хула
Отправиться на египетские Мальдивы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
27 окт в 08:00
$22 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия1 октября 2024В целом понравилась процедура, исключение только кокосовое обертывание (неприятный запах простыни, явно многоразовой). Очень понравился массаж. Предлагают на выбор -
- ИИван14 сентября 2024Очень классно организовано! Экипаж вежливый и заботливый. Рома вообще красавчик! Организовал все на 5+. Была заминка. Сели на яхту, но у
- ДДарья8 сентября 2024Путешествие прошло замечательно. Поплавали, посмотрели рыбок, покушали вкусно и много, половили рыбу (дети были в восторге)
- MMaxim24 августа 2024Добрый день, отличная экскурсия, отличная команда, ребята молодцы,всю дорогу развлекали, на острове красивое волшебное море, всем рекомендуем
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Перезагрузка»
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