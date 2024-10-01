читать дальше нее что-то случилось с мотором. Рома в течении 20 минут организовал новую яхту, еще более крутую!) Молодец! День провели на высшем уровне! Спасибо большое! Всем рекомендую!

Очень классно организовано! Экипаж вежливый и заботливый. Рома вообще красавчик! Организовал все на 5+. Была заминка. Сели на яхту, но у