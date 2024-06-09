Описание экскурсии

Что вас ждет Наш тур начнётся ранним утром. Ваш личный гид вместе с водителем подъедет за вами прямо к отелю. По пути в Луксор мы остановимся в уютном кафе на 20 минут, чтобы вы смогли перекусить. Рекомендуем заказать завтрак заранее в отеле, чтобы взять его с собой. Через полтора часа пути мы прибудем к первому пункту нашего маршрута – величественному храму в Дендаре, посвящённому богине Хатхор, покровительнице материнства, любви и музыки. Её часто изображали в виде коровы или женщины с рогами. Этому удивительному сооружению уже более 4000 лет, а восстановлением его величия около 2200 лет тому назад занимались греко-римские фараоны Птолемеи. В храме вас встретят уникальные росписи, яркие и отлично сохранившиеся. В колонном зале обратите внимание на потолок – на нём изображены астрономические и астрологические символы, времена года, зодиакальные знаки. Дендара – это место, куда женщины приходили в поисках помощи в рождении детей и влюблённости аж до VI века нашей эры, и даже сейчас вы можете пройтись через врата, через которые прошли множество влюблённых пар. Особое внимание привлекает изображение «электрической лампы», вокруг которого ходит множество гипотез. Некоторые учёные предполагают, что в древности существовала высокоразвитая цивилизация, знакомая с такими изобретениями, как самолёты, электричество, танки и даже подводные лодки. Дальше нас ждёт храм Абидоса, один из самых впечатляющих памятников древнего Египта. Это святилище посвящено Осирису, богу загробной жизни. На стенах храма вы увидите роскошные рельефы, рассказывающие миф об Осирисе и Исиде. Ваш гид подробно расскажет каждую деталь этих удивительных текстов и рельефов. Здесь же вы столкнётесь с одними из самых интригующих изображений, подтверждающих теорию о технологически развитой древней цивилизации, включая изображения аппаратов, напоминающих подводные лодки, самолёты и даже летающие тарелки. Наибольшее внимание привлекает таинственный храм Озиреона, где вода удерживается на постоянном уровне несмотря на многочисленные попытки учёных перекачать её. Абидос являлся важным религиозным центром древности и местом паломничества верующих. Храмы Исиды и Хатхор – это прекрасное место для любителей мистики и медитации, они излучают особую энергетику. Это тихие и малолюдные места, где мы организуем для вас увлекательную и познавательную экскурсию. Мы заботимся об удобстве и комфорте каждого участника, поэтому наш тур не включает время на шопинг. Приглашаем вас погрузиться в загадочную историю вместе с нами и узнать как можно больше об этой уникальной цивилизации!