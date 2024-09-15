Мы погрузимся в додинастическую эпоху Египта, окажемся в двух самых красивых и уникальных египетских храмах — храме Абидоса (храме бога Осириса, судьи загробного мира) и храме Дендеры (храме Хатхoр, богини любви, красоты и материнства). Увидим древнейшие гробницы в Египте, принадлежащие царям первой и второй династий.
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00
Описание экскурсии
Дендера
Древнеегипетский небольшой город расположился на западном берегу Нила в 60 км. севернее Луксора. История Дендеры восходит к додинастической эпохе Египта. Об этом свидетельствуют древние гробницы у стены храма Хатхор. В Дендере вы увидите храм богини Хатхор — дочери бога солнца Ра, богини любви, красоты, женственности, материнства, плодородия, покровительница радости и веселья. Храм сохранился до наших дней в практически первозданном виде. В храме вы увидите великолепные памятники: храм Божественного рождения (Мамиси), Священное озеро, Гипостильный зал с 18 колоннами и еще один зал с 16 колоннами, Зал Жриц и многое другое. Абидос Один из самых древних городов Египта находится на западном берегу Нила в провинции Сухаг в 75 км. севернее Дендеры. Абидос сохранял свою ауру святости дольше, чем любой другой город Египта. Был центром культа бога Осириса, самого любимого бога египтян и центральной фигуры главного египетского мифа, поэтому древние благочестивые египтяне стремились совершить сюда паломничество. В Абидосе мы увидим:
- храм фараона Сети Первого — жемчужину храмов Древнего Египта. Строение знаменито не своими колоссальными размерами, а рельефами и изображениями на стенах, точнее, невероятной техникой их исполнения. По мнению множества экспертов, эти произведения искусства — лучшие во всем Египте. Храм Сети также славится списком фараонов Египта — «Абидосским списком», где вырезаны картуши 76 царей Древнего Египта;
- Осирион со своими канавами — самая священная гробница у древних египтян, где, по легенде, Исида захоронила голову бога Осириса, и к которой все египтяне приходили с дарами во время паломничества.
- Традиции и обычаи современного Египта.
В путешествии вы также узнаете, как сейчас устроена жизнь в египетском обществе. Мы расскажем о традициях, связанных с женитьбой, разводом, рождением детей, об официальных и религиозных праздниках — священном месяце Рамадане, Рождестве пророка Мухаммеда и Иисуса Христа. Кроме того, вы разберетесь в древней и нынешней календарной системе и получите общее представление об экономике, доходах, образовании, острых социальных вопросах и их гендерных аспектах. Уверены, экскурсия оправдает ваше желания. Важная информация:
- По вашему желанию и по договоренности с гидом возможна замена одной достопримечательности на другую или корректировка программы с учетом маршрута и длительности поездки.
- В нашей программе нет заезда в магазины, поэтому вы не потратите впустую свое время.
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных русскоязычных гидов-историков нашей команды.
- Экскурсия проводится индивидуально для вас без дугих туристов.
- Забeрем вас из любого отеля/места в Хургаде, в том числе аэропорта и привезем обратно.
Каждый день в 05:00 из отеля в Хургаде
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм богини Хатхор
- Храм фараона Сети Первого
- Осирион
Что включено
- Частный транфер: для группы до 2 человек (Возможно с ребёнком), экскурсия проводится нa современном легковом авто с кондиционером
- Частный транфер: для большего количества до 8 человек на современном комфортабельном микроавтобусе Тойота 2023 с кондиционером.
- Услуги русскоязычного гида-египтолога
Что не входит в цену
- Входные билеты (на человека): храм богини Хатхор в Дендере - 6 $
- Входные билеты (на человека): Абидосский храм (6 $) (Детям до 6 лет бесплатно, студентам и детям 6-12 лет - 50% скидка).
- Обед (10 $)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 05:00 из отеля в Хургаде
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Чтобы гарантировать вашу бронь
- Просим вас оплатить 20% стоимости онлайн (оплата производится в рублях)
- А остальную сумму напрямую гиду на экакурсии. Бронирование с полной оплатой в день экскурсии не принимается
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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