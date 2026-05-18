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Для иностранцев – экскурсии в Хургаде

Найдено 44 экскурсии в категории «Для иностранцев» в Хургаде, цены от $22, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Встреча с дельфинами и снорклинг у побережья Хургады
На катере
4 часа
-
30%
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Встреча с дельфинами и снорклинг у побережья Хургады
Выйти в открытое море на скоростном катере и провести время среди дельфиньих стай
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
10 июл в 09:00
от $322$460 за всё до 4 чел.
Конные прогулки по пустыне и к Красному морю
Конные прогулки
На верблюдах
2 часа
53 отзыва
Индивидуальная
Конные прогулки по пустыне и к Красному морю
Отправиться верхом навстречу потрясающим видам и пообщаться с ласковыми животными
Начало: Возле отеля
Завтра в 08:00
10 июл в 08:00
от $44 за человека
Свобода пустыни: сафари на квадроциклах из Хургады
На квадроциклах
На верблюдах
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Свобода пустыни: сафари на квадроциклах из Хургады
Пески, скорость и магия Египта вне туристических маршрутов
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июл в 08:00
от $120 за всё до 2 чел.
Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински
На машине
На верблюдах
3 часа
85 отзывов
Индивидуальная
Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с ночной прогулкой на верблюдах в Хургаде. Закат, бедуинский чай и звездное небо ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
12 июл в 18:00
от $98 за человека
Египетская Венеция: в Эль-Гуну из Хургады
На машине
4.5 часа
21 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Египетская Венеция: в Эль-Гуну из Хургады
Увидеть каналы, пройти по улочкам и насладиться закатом с панорамной башни
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$55 за человека
Курорт на руинах затонувшего города: из Хургады в Сахл-Хашиш
На машине
3.5 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Курорт на руинах затонувшего города: из Хургады в Сахл-Хашиш
Увидеть город из восточной сказки и узнать его легенду
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от $80 за всё до 2 чел.
На яхте - к Оранжевому острову (всё включено)
На яхте
Круизы
7 часов
6 отзывов
Групповая
На яхте - к Оранжевому острову (всё включено)
Путешествие из Хургады с остановками для снорклинга и пляжным отдыхом
Начало: У вашего отеля в Хургаде
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июл в 08:00
$22 за человека
Такая разная Хургада
На машине
4 часа
31 отзыв
Индивидуальная
Такая разная Хургада
На отдых - вдали от пляжей: посетить песочный музей, восточные храмы и фабрику масел
Начало: Возле вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
от $59 за человека
Парасейлинг в Хургаде
На машине
2 часа
10 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Парасейлинг в Хургаде
Подняться над морской гладью на парашюте и полюбоваться фантастическими панорамами
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00, в пятницу в 13:30
Завтра в 10:00
10 июл в 13:30
$35 за человека
Сфинкс зовёт
На машине
На микроавтобусе
13 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Сфинкс зовёт
Из Хургады перенестись в мир пирамид, увидеть церкви и Египетский музей - на минивэне
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 01:00
10 июл в 01:00
от $300 за всё до 3 чел.
Из Хургады - в Каир: однодневное путешествие туда и обратно
На машине
13 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Хургады - в Каир: однодневное путешествие туда и обратно
Однодневная поездка из Хургады в Каир подарит вам встречу с древними пирамидами, загадочным Сфинксом и богатствами Каирского музея
Завтра в 08:30
10 июл в 08:00
от $315 за всё до 3 чел.
Активный день в Эль-Гуне. Групповая поездка
8 часов
13 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Активный день в Эль-Гуне. Групповая поездка
Проведите незабываемый день в Эль-Гуне, наслаждаясь морскими развлечениями и вкусным обедом
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июл в 08:00
$60 за человека
Индивидуальная морская прогулка в Хургаде
На лодке
3.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная морская прогулка в Хургаде
Прокатиться на лодке с прозрачным дном, искупаться в открытом море и восхититься его подводным миром
Начало: У вашего отеля
10 июл в 08:30
11 июл в 08:30
от $135 за всё до 10 чел.
От Джосера к Хеопсу: эволюция пирамид
На машине
13 часов
12 отзывов
Индивидуальная
От Джосера к Хеопсу: эволюция пирамид
Тысяча лет истории за один день - из Хургады
Начало: У вашего отеля
10 июл в 01:00
11 июл в 01:00
от $370 за человека
Трансфер из аэропорта в Хургаду
На машине
1 час
10 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из аэропорта в Хургаду
Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту
Завтра в 06:30
10 июл в 01:30
от $30 за всё до 8 чел.
Групповая экскурсия в Дендеру и Луксор
На автобусе
13 часов
13 отзывов
Групповая
Групповая экскурсия в Дендеру и Луксор
Поразиться величию древних храмов, проникнуться культурой Египта и насладиться прогулкой по реке Нил
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Расписание: в среду и воскресенье в 04:30
12 июл в 04:30
15 июл в 04:30
$75 за человека
Корабли пустыни: на верблюде к закату солнца
На машине
На верблюдах
2 часа
16 отзывов
Индивидуальная
Корабли пустыни: на верблюде к закату солнца
Откройте для себя магию пустыни Хургады, покачиваясь в ритме шагов верблюда и встречая величественный закат
Начало: Возле отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от $76 за человека
Звёздная долина: астрономическое сафари в пустыне - из Хургады
На машине
На квадроциклах
7 часов
-
15%
27 отзывов
Групповая
Звёздная долина: астрономическое сафари в пустыне - из Хургады
Уникальная возможность провести вечер в пустыне, катаясь на квадроциклах и наблюдая за звёздами. Вкусный ужин и атмосферный закат сделают вечер незабываемым
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 14:30
10 июл в 14:30
13 июл в 14:30
$82$96 за человека
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах
На квадроциклах
На верблюдах
3 часа
24 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах
Ощутить драйв на виражах, насладиться неспешной поездкой и отдохнуть за чаем в деревне бедуинов
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июл в 08:00
$26 за человека
Знакомство с Хургадой в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
4 часа
8 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Знакомство с Хургадой в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу Хургады: посетите мечеть, церковь, музей и набережную. Вдохните ароматы Востока на фабрике масел и узнайте больше о культуре города
Начало: У входа в ваш отель
Завтра в 09:15
10 июл в 09:00
$50 за человека
Парасейлинг: полёт на парашюте над Красным морем
2.5 часа
4 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Парасейлинг: полёт на парашюте над Красным морем
Почувствуйте себя парящей птицей, поднимаясь на парашюте над Красным морем. Откройте для себя уникальные виды и незабываемые эмоции на высоте 100 метров
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:00 и 12:00
10 июл в 09:00
11 июл в 09:00
$35 за человека
Из Хургады в Каир: индивидуальное путешествие для двоих
На машине
13 часов
8 отзывов
Индивидуальная
Из Хургады в Каир: индивидуальное путешествие для двоих
Большое знакомство с экспонатами в Национальном музее и с ансамблем пирамид в древней Гизе
Начало: ресепшн вашего отеля в центре города
Завтра в 05:00
10 июл в 03:00
от $395 за человека
Из Хургады - на пляжи острова Гифтун на трёхпалубной яхте (в группе)
На яхте
Круизы
7.5 часов
-
9%
30 отзывов
Групповая
Из Хургады - на пляжи острова Гифтун на трёхпалубной яхте (в группе)
Сбежать из жаркого города к морской прохладе и опробовать водные развлечения
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июл в 08:30
$52$57 за человека
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
На яхте
6 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
Проведите незабываемый день на яхте в Хургаде, наслаждаясь морем, солнцем и свежими морепродуктами
Начало: У вашего отеля
12 июл в 08:30
13 июл в 08:30
от $648 за всё до 6 чел.
Из Хургады в Каир - навстречу Большому сфинксу
На автобусе
13 часов
24 отзыва
Групповая
Из Хургады в Каир - навстречу Большому сфинксу
Встретиться с главными символами Египта и увидеть наследие древней цивилизации в Каирском музее
Начало: У вашего отеля из центральной части города
Расписание: во вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 01:00
Завтра в 01:00
10 июл в 01:00
$68 за человека
Летим в Каир! Индивидуальная экскурсия из Хургады
На микроавтобусе
13 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Летим в Каир! Индивидуальная экскурсия из Хургады
Уникальная возможность посетить Каир из Хургады всего за один день! Пирамиды, Сфинкс и музей ждут вас без утомительных поездок на автобусе
Начало: В вашем отеле
10 июл в 04:30
11 июл в 04:30
от $900 за всё до 2 чел.
Вечерняя Хургада без глянца
На машине
4.5 часа
4 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерняя Хургада без глянца
Проехать по улочками Старого города, погулять по базару и зайти в восточное кафе на берегу моря
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$60 за человека
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
На квадроциклах
На верблюдах
На багги
7 часов
19 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
Покататься на багги, квадроциклах и верблюдах, посетить деревню бедуинов и оценить восточные танцы
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июл в 12:00
$27 за человека
Групповая поездка на остров Парадайз
На яхте
Круизы
7 часов
2 отзыва
Групповая
Групповая поездка на остров Парадайз
Плавание и обед на корабле, отдых на белоснежном пляже и незабываемый снорклинг
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июл в 08:00
13 июл в 08:00
$35 за человека
Прогулки на лошадях в Хургаде
Конные прогулки
1.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
Прогулки на лошадях в Хургаде
В седле - среди песков
Завтра в 09:00
10 июл в 09:00
от $26 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Е
Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински
Дата посещения: 15 мая 2026
Это была потрясающая экскурсия. Ирина очень приятный и душевный человек. Она забрала нас из отеля, а потом сопровождала на экскурсии.
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Незабываемые впечатления. Поездка была подарком мужу на его День рождение. Никогда ранее не только не катались, но и не общались с верблюдами. Какие же они классные! Большие, но такие трогательные. Мой верблюд при почесывании за ушками стал мурлыкать как кошка. Ирина сделала отличные фото. После поездки были фрукты, чай на костре, разговоры и еще много всего приятного. Посмотрели ферму. У Ирины там много разных животных, практически все спасенные, сейчас живут в любви и заботе. Очень трогательно. Ну и отдельное спасибо Ирине за помощь в наших личных проблемах. Ирина, вы прелесть. Обязательно будем советовать экскурсию всем друзьям и знакомым, и сами бы хотели еще раз вернуться в этот Эдем для животных

Это была потрясающая экскурсия. Ирина очень приятный и душевный человек. Она забрала нас из отеля, а
Это была потрясающая экскурсия. Ирина очень приятный и душевный человек. Она забрала нас из отеля, а
Это была потрясающая экскурсия. Ирина очень приятный и душевный человек. Она забрала нас из отеля, а
Это была потрясающая экскурсия. Ирина очень приятный и душевный человек. Она забрала нас из отеля, а
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Н
Курорт на руинах затонувшего города: из Хургады в Сахл-Хашиш
Дата посещения: 3 мая 2026
Очень красивое место. Прекрасное время провождение. Море, закат, красивая архитектура.
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И
От рыбацкого посёлка до туристического курорта: обзорная экскурсия по Хургаде
Дата посещения: 16 авг 2025
Ездили вдвоем с сыном. После этой экскурсии решил по возможности всегда брать индивидуальные. Гид Екатерина - очень интеллигентная и приятная
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в общении. Без спешки, суеты, в комфортном автомобиле с кондиционером посетили основные знаковые места Хургады - набережную, мечеть, старый город, христианский храм. Посмотрели рыбный и мясной рынки, куда сами мы бы никогда не догадались сходить - а посмотреть там есть на что, и не обязательно что-то покупать. Получили много информации о местном быте, как живут и местные и приезжие и т.п.
Нисколько не устали. Однозначно рекомендую данную экскурсию!
Екатерине огромный респект и искренняя благодарность!!!

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София
Конные прогулки по пустыне и к Красному морю
Ирина - замечательная и очень добрая. Она вык
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Полина
Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински
Добрый день/вечер/ночь, уважаемые путешественники)
Экскурсия понравилась уже тем, что ты уехал далеко от шума города/отеля - это в наших реалиях дорого
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стоит)
Ирина со своей дочерью встретила у отеля, в недолгом пути поведала разные интересные факты. Потом прибытие на место - ферму, там масса животных, от кроликов, черепах и до верблюда, и, конечно же, лошадки)Все животные ухоженные и очень милые)
Сама прогулка на верблюде - отдельное событие, меня катал мистер Алибаба, очень вежливый и спокойный товарищ)) Правда, страшно высокий, но через некоторое время привыкаешь и чувствуешь себя амазонкой)))
Сопровождала меня и верблюда дочка Ирина Ая, по дороге мы беседовали обо всём) Потом пофоткались, а в конце нашего путешествия я полакомилась разнообразием фруктов и чаем)
Вобщем в отель вернулась абсолютно довольная)

Добрый день/вечер/ночь, уважаемые путешественники)
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О
Свобода пустыни: сафари на квадроциклах из Хургады
Спасибо, Ваэль. Все организованно, интересно, чётко. Забрали в назначенное время. Все условия соблюдены, как и договаривались. По дороге небольшая экскурсия по окрестностях. Все были довольны, что взяли индивидуальную. Рекомендую и экскурсию и организатора.
Спасибо, Ваэль. Все организованно, интересно, чётко. Забрали в назначенное время. Все условия соблюдены, как и договаривались.
Спасибо, Ваэль. Все организованно, интересно, чётко. Забрали в назначенное время. Все условия соблюдены, как и договаривались.
Спасибо, Ваэль. Все организованно, интересно, чётко. Забрали в назначенное время. Все условия соблюдены, как и договаривались.
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К
Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински
Замечательная экскурсия! Очень душевно, ярко, насыщенно, невероятной красоты закат и ночное звездное небо пустыни, вкуснейший кофе и позитивная, приятнейшая Ирина!
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Верблюды ухоженные, бонусом еще посмотрели ферму, каких только зверушек там нет)) ребенку и нам взрослым экскурсия понравилась на все 100. Еще Ирина делает потрясающие снимки на память и даже смонтировала нам видео с прогулки в подарок, огромное спасибо!

Замечательная экскурсия! Очень душевно, ярко, насыщенно, невероятной красоты закат и ночное звездное небо пустыни, вкуснейший кофе
Замечательная экскурсия! Очень душевно, ярко, насыщенно, невероятной красоты закат и ночное звездное небо пустыни, вкуснейший кофе
Замечательная экскурсия! Очень душевно, ярко, насыщенно, невероятной красоты закат и ночное звездное небо пустыни, вкуснейший кофе
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Р
Из Хургады - в Каир: однодневное путешествие туда и обратно
Саид мастер своего дела, лучший гид и археолог. Все подробно рассказывает и отвечает на интересующие вопросы, даже не только связанные
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с экскурсией, а про сам город, людей, машины и т. д. Плюсом супер фотограф, классные фото вам гарантированы! Забрали из отеля на хорошем микроавтобусе тойота (только мы вдвоем, два водителя и он присоедился в Каире). По дороге туда прекрасные виды (еще и остановка после 3 часов езды) и обратно тоже самое. Угостил кофе и поехали. Рассказал про пирамиды, гробницы и сфинкса, все подробно. Дается еще время что бы вы сами походили и посмотрели. Рядом рынок, показал где выгоднее взять сувениры. После этого поехали самый лучший музей в мире. Там так же все подробно интересно и по порядку рассказал, даже делал акцент на мелкие детали ручной работы на сундуках и украшениях. Очень красивый музей и с таким прекрасным гидом очень интересно слушать и смотреть на все экспозиции. После этого шикарный обед с видом на пирамиды. И в конце поездка на лодке по Нилу, а одну сторону и обратно. все индивидуально только для нас двоих и очень очень интересно. Саид еще сделал подарок, Саид лучший гид всем рекомендую съездить кто сомневается точно не пожалеете.

Саид мастер своего дела, лучший гид и археолог. Все подробно рассказывает и отвечает на интересующие вопросы,
Саид мастер своего дела, лучший гид и археолог. Все подробно рассказывает и отвечает на интересующие вопросы,
Саид мастер своего дела, лучший гид и археолог. Все подробно рассказывает и отвечает на интересующие вопросы,
Саид мастер своего дела, лучший гид и археолог. Все подробно рассказывает и отвечает на интересующие вопросы,+1
Саид мастер своего дела, лучший гид и археолог. Все подробно рассказывает и отвечает на интересующие вопросы,
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А
Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински
все было очень хорошо!
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А
Свобода пустыни: сафари на квадроциклах из Хургады
Спасибо Ваэлю за организацию сафари на квадроциклах. Отлично покатались. Это был подарок сыну на 14 лет, именинник очень доволен. Бонусом посмотрели закат в пустыне и наделали красивущих фотографий.
Спасибо Ваэлю за организацию сафари на квадроциклах. Отлично покатались. Это был подарок сыну на 14 лет,
Спасибо Ваэлю за организацию сафари на квадроциклах. Отлично покатались. Это был подарок сыну на 14 лет,
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Всего 640 отзывов в Хургаде в категории "Для иностранцев"

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Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Для иностранцев»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хургаде
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Встреча с дельфинами и снорклинг у побережья Хургады;
  2. Конные прогулки по пустыне и к Красному морю;
  3. Свобода пустыни: сафари на квадроциклах из Хургады;
  4. Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински;
  5. Египетская Венеция: в Эль-Гуну из Хургады.
Какие места ещё посмотреть в Хургаде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Луксор;
  2. Долина Царей;
  3. Пирамиды Гизы;
  4. Эль-Гуна;
  5. Город мертвых;
  6. Набережная;
  7. Гиза;
  8. Рыбный Рынок;
  9. Аквариум;
  10. Остров Гифтун.
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июле 2026
Сейчас в Хургаде в категории "Для иностранцев" можно забронировать 44 экскурсии от 22 до 900 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 640 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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