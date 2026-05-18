-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборВстреча с дельфинами и снорклинг у побережья Хургады
Выйти в открытое море на скоростном катере и провести время среди дельфиньих стай
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
10 июл в 09:00
от $322
$460 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Конные прогулки по пустыне и к Красному морю
Отправиться верхом навстречу потрясающим видам и пообщаться с ласковыми животными
Начало: Возле отеля
Завтра в 08:00
10 июл в 08:00
от $44 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Свобода пустыни: сафари на квадроциклах из Хургады
Пески, скорость и магия Египта вне туристических маршрутов
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июл в 08:00
от $120 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с ночной прогулкой на верблюдах в Хургаде. Закат, бедуинский чай и звездное небо ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
12 июл в 18:00
от $98 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Египетская Венеция: в Эль-Гуну из Хургады
Увидеть каналы, пройти по улочкам и насладиться закатом с панорамной башни
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$55 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Курорт на руинах затонувшего города: из Хургады в Сахл-Хашиш
Увидеть город из восточной сказки и узнать его легенду
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от $80 за всё до 2 чел.
Групповая
На яхте - к Оранжевому острову (всё включено)
Путешествие из Хургады с остановками для снорклинга и пляжным отдыхом
Начало: У вашего отеля в Хургаде
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июл в 08:00
$22 за человека
Индивидуальная
Такая разная Хургада
На отдых - вдали от пляжей: посетить песочный музей, восточные храмы и фабрику масел
Начало: Возле вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
от $59 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Парасейлинг в Хургаде
Подняться над морской гладью на парашюте и полюбоваться фантастическими панорамами
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00, в пятницу в 13:30
Завтра в 10:00
10 июл в 13:30
$35 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Сфинкс зовёт
Из Хургады перенестись в мир пирамид, увидеть церкви и Египетский музей - на минивэне
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 01:00
10 июл в 01:00
от $300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Хургады - в Каир: однодневное путешествие туда и обратно
Однодневная поездка из Хургады в Каир подарит вам встречу с древними пирамидами, загадочным Сфинксом и богатствами Каирского музея
Завтра в 08:30
10 июл в 08:00
от $315 за всё до 3 чел.
Групповая
до 25 чел.
Активный день в Эль-Гуне. Групповая поездка
Проведите незабываемый день в Эль-Гуне, наслаждаясь морскими развлечениями и вкусным обедом
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июл в 08:00
$60 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная морская прогулка в Хургаде
Прокатиться на лодке с прозрачным дном, искупаться в открытом море и восхититься его подводным миром
Начало: У вашего отеля
10 июл в 08:30
11 июл в 08:30
от $135 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
От Джосера к Хеопсу: эволюция пирамид
Тысяча лет истории за один день - из Хургады
Начало: У вашего отеля
10 июл в 01:00
11 июл в 01:00
от $370 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из аэропорта в Хургаду
Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту
Завтра в 06:30
10 июл в 01:30
от $30 за всё до 8 чел.
Групповая
Групповая экскурсия в Дендеру и Луксор
Поразиться величию древних храмов, проникнуться культурой Египта и насладиться прогулкой по реке Нил
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Расписание: в среду и воскресенье в 04:30
12 июл в 04:30
15 июл в 04:30
$75 за человека
Индивидуальная
Корабли пустыни: на верблюде к закату солнца
Откройте для себя магию пустыни Хургады, покачиваясь в ритме шагов верблюда и встречая величественный закат
Начало: Возле отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от $76 за человека
-
15%
Групповая
Звёздная долина: астрономическое сафари в пустыне - из Хургады
Уникальная возможность провести вечер в пустыне, катаясь на квадроциклах и наблюдая за звёздами. Вкусный ужин и атмосферный закат сделают вечер незабываемым
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 14:30
10 июл в 14:30
13 июл в 14:30
$82
$96 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах
Ощутить драйв на виражах, насладиться неспешной поездкой и отдохнуть за чаем в деревне бедуинов
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июл в 08:00
$26 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Знакомство с Хургадой в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу Хургады: посетите мечеть, церковь, музей и набережную. Вдохните ароматы Востока на фабрике масел и узнайте больше о культуре города
Начало: У входа в ваш отель
Завтра в 09:15
10 июл в 09:00
$50 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Парасейлинг: полёт на парашюте над Красным морем
Почувствуйте себя парящей птицей, поднимаясь на парашюте над Красным морем. Откройте для себя уникальные виды и незабываемые эмоции на высоте 100 метров
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:00 и 12:00
10 июл в 09:00
11 июл в 09:00
$35 за человека
Индивидуальная
Из Хургады в Каир: индивидуальное путешествие для двоих
Большое знакомство с экспонатами в Национальном музее и с ансамблем пирамид в древней Гизе
Начало: ресепшн вашего отеля в центре города
Завтра в 05:00
10 июл в 03:00
от $395 за человека
-
9%
Групповая
Из Хургады - на пляжи острова Гифтун на трёхпалубной яхте (в группе)
Сбежать из жаркого города к морской прохладе и опробовать водные развлечения
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июл в 08:30
$52
$57 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
Проведите незабываемый день на яхте в Хургаде, наслаждаясь морем, солнцем и свежими морепродуктами
Начало: У вашего отеля
12 июл в 08:30
13 июл в 08:30
от $648 за всё до 6 чел.
Групповая
Из Хургады в Каир - навстречу Большому сфинксу
Встретиться с главными символами Египта и увидеть наследие древней цивилизации в Каирском музее
Начало: У вашего отеля из центральной части города
Расписание: во вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 01:00
Завтра в 01:00
10 июл в 01:00
$68 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Летим в Каир! Индивидуальная экскурсия из Хургады
Уникальная возможность посетить Каир из Хургады всего за один день! Пирамиды, Сфинкс и музей ждут вас без утомительных поездок на автобусе
Начало: В вашем отеле
10 июл в 04:30
11 июл в 04:30
от $900 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерняя Хургада без глянца
Проехать по улочками Старого города, погулять по базару и зайти в восточное кафе на берегу моря
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$60 за человека
Групповая
до 20 чел.
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
Покататься на багги, квадроциклах и верблюдах, посетить деревню бедуинов и оценить восточные танцы
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июл в 12:00
$27 за человека
Групповая
Групповая поездка на остров Парадайз
Плавание и обед на корабле, отдых на белоснежном пляже и незабываемый снорклинг
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июл в 08:00
13 июл в 08:00
$35 за человека
Индивидуальная
Прогулки на лошадях в Хургаде
В седле - среди песков
Завтра в 09:00
10 июл в 09:00
от $26 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Е
Дата посещения: 15 мая 2026
Это была потрясающая экскурсия. Ирина очень приятный и душевный человек. Она забрала нас из отеля, а потом сопровождала на экскурсии.
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Н
Дата посещения: 3 мая 2026
Очень красивое место. Прекрасное время провождение. Море, закат, красивая архитектура.
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И
Дата посещения: 16 авг 2025
Ездили вдвоем с сыном. После этой экскурсии решил по возможности всегда брать индивидуальные. Гид Екатерина - очень интеллигентная и приятная
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Ирина - замечательная и очень добрая. Она вык
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Добрый день/вечер/ночь, уважаемые путешественники)
Экскурсия понравилась уже тем, что ты уехал далеко от шума города/отеля - это в наших реалиях дорого
Экскурсия понравилась уже тем, что ты уехал далеко от шума города/отеля - это в наших реалиях дорого
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О
Спасибо, Ваэль. Все организованно, интересно, чётко. Забрали в назначенное время. Все условия соблюдены, как и договаривались. По дороге небольшая экскурсия по окрестностях. Все были довольны, что взяли индивидуальную. Рекомендую и экскурсию и организатора.
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К
Замечательная экскурсия! Очень душевно, ярко, насыщенно, невероятной красоты закат и ночное звездное небо пустыни, вкуснейший кофе и позитивная, приятнейшая Ирина!
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Р
Саид мастер своего дела, лучший гид и археолог. Все подробно рассказывает и отвечает на интересующие вопросы, даже не только связанные
+1
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А
все было очень хорошо!
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А
Спасибо Ваэлю за организацию сафари на квадроциклах. Отлично покатались. Это был подарок сыну на 14 лет, именинник очень доволен. Бонусом посмотрели закат в пустыне и наделали красивущих фотографий.
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Всего 640 отзывов в Хургаде в категории "Для иностранцев"
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Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Для иностранцев»
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