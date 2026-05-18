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с экскурсией, а про сам город, людей, машины и т. д. Плюсом супер фотограф, классные фото вам гарантированы! Забрали из отеля на хорошем микроавтобусе тойота (только мы вдвоем, два водителя и он присоедился в Каире). По дороге туда прекрасные виды (еще и остановка после 3 часов езды) и обратно тоже самое. Угостил кофе и поехали. Рассказал про пирамиды, гробницы и сфинкса, все подробно. Дается еще время что бы вы сами походили и посмотрели. Рядом рынок, показал где выгоднее взять сувениры. После этого поехали самый лучший музей в мире. Там так же все подробно интересно и по порядку рассказал, даже делал акцент на мелкие детали ручной работы на сундуках и украшениях. Очень красивый музей и с таким прекрасным гидом очень интересно слушать и смотреть на все экспозиции. После этого шикарный обед с видом на пирамиды. И в конце поездка на лодке по Нилу, а одну сторону и обратно. все индивидуально только для нас двоих и очень очень интересно. Саид еще сделал подарок, Саид лучший гид всем рекомендую съездить кто сомневается точно не пожалеете.