Экскурсия в Дендеру и Луксор

Луксор и Дендера - древнейшие города Египта, которые готовы открыть перед гостями свои удивительные храмы

3
2 отзыва
Групповая
Луксор и Дендера — древнейшие города Египта, которые готовы открыть перед гостями свои удивительные храмы.

Эта незабываемая поездка позволит увидеть известные достопримечательности Луксора, а также загадочный храмовый комплекс Дендеры.
Экскурсия в Дендеру и Луксор
Экскурсия в Дендеру и Луксор
Экскурсия в Дендеру и Луксор
Экскурсия в Дендеру и Луксор
Экскурсия в Дендеру и Луксор
Экскурсия в Дендеру и Луксор
Экскурсия в Дендеру и Луксор

Что вы можете увидеть 🤩

  • храм богини Хатор в Дендере
  • Карнакский Храм
  • храм царицы Хатшепсут
  • колоссы Мемнона
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Храм богини Хатхор в Дендере

Первая остановка нашего путешествия будет в Дендере. Городок находится неподалеку от Луксора, в 65 километрах к северу от города, напротив Кены. Это местечко незаслуженно остается неизвестным. Ведь именно здесь находится потрясающий храм, посвященный богине Хатхор. Хатхор почиталась как дочь солнечного божества, которую египтяне признавали как символ женственности и материнства. Её называли «золотой госпожой».
Архитектура храма выполнена в астрологическом стиле. Считалось, что Хатхор — это космическое божество, от которого жизнь берёт своё начало. Здесь зашифрованы древние знания о Вселенной. И именно здесь находится знаменитый Дендеровский зодиак — как говорят, в нем зашифрованы циклы нашей планеты, вероятные катастрофы и переломные моменты.
Сам храм построен из песчаника, имеет 79 м в длину и окружен кирпичной стеной. Внутри огромный зал с 24 колоннами, которые увенчаны изображением Хатхор. Великолепный храм, в котором поклонялись Хатхор, её мужу Гору и её юному сыну Ихи, один из лучших сохранившихся в Египте. Строительство храма велось с целью утверждения законной власти иноземных правителей Египта. Дочь солнечного божества Хатхор почиталась в Египте как идеал женственности, материнства, любви. В гневе же милостивая госпожа становилась беспощадной. Храмовый комплекс Хатхор, известный еще с 3 тысячелетия до нашей эры, несколько раз перестраивался. Раз в году, во время праздника Нового Года, статуя Хатхор и другие образы богов выносились на солнечный свет. Кроме святилища Хатхор в Дендере находились храм Исиды, священное озеро, ворота Ментухотепа (сейчас они в Каирском музее).

Люксор — город фараонов

После ознакомления с храмом Хатхор в Дендере вы отправляетесь в Луксор, где посещаете Карнакский храм, Колоссы Мемнона и Храм царицы Хатшепсут. Будьте внимательны — в этой экскурсии посещение гробниц цариц не входит в эту программу!
Карнакский храм — самое величайшее сооружение Древнего Египта
«В Луксоре есть Карнакский храм, он стар в пять тысяч лет, молились там своим богам, кого давно уж нет».
Размеры храма с его дворами, залами колоссами и огромным священным озером просто ошеломляют. Одних пилонов в нем 10. Это самый большой в мире религиозный комплекс. Строительство не прекращалось на протяжении двух тысячелетий. Главным божеством был Амон Ра, ставший главным египетским богом после превращения Фив в столицу. Внутри комплекса имеются и другие храмы, но Амон Ра — самый крупный из них. Перед храмом тянется аллея сфинксов с бараньими головами. Храм был погребён под песком несколько сотен лет назад, раскопки начались только в XIX веке и продолжаются и сейчас. В храме обратите внимание на гигантского жука Скарабея. Он установлен около священного озера.

Колоссы Мемнона

Две огромные каменные фигуры (20 м) сидящего фараона Аменхотепа III (1390 гг–1352 гг до н. э.). Последние 3400 лет они простояли в некрополе города Фивы, по другую сторону Нила от Луксора. Вес каждой статуи оценивается в 700 тонн. Они безмолвно восседают на каменных постаментах, открывая вход в некогда величественный погребальный храм, построенный великим Аменхотепом III. Сегодня о былом величии напоминают только эти две полуразрушенные статуи. Около 27 г до н. э. во время землетрясения, разрушилась верхняя часть правой статуи.
После этого от оставшейся статуи на восходе солнца начал исходить звук, похожий на человеческий голос. К статуи устремились паломники, чтобы послушать «голос низвергнутого бога». Греки назвали его Мемнон. Так продолжалось два века — до тех пор, пока римский император Септимий не решил подремонтировать колосс. Осколки её верхней части собрали и установили вновь… и после этого статуя замолчала.

Храм Хатшепсут

Известный всему миру террасный храм, высеченный в скале — уникален. Это единственная в истории женщина-фараон правила страной около 20 лет от имени своего племянника. Она на долгие годы отдалила от власти пасынка — Тутмоса III. После смерти Хатшепсут фараоном стал наконец-то Тутмос III, который приказал тут же уничтожить или обезобразить большинство её изображений. Храм состоит из трёх открытых террас, поднимающихся по склону скалы. Храм украшен скульптурами, барельефами, рисунками, говорящими о жизни царицы. Её храм также необычен, как и она сама. Рядом с этим храмом был возведён пилон, к которому примыкала 30-метровая дамба со сфинксами. А перед храмом был разбит удивительный сад, на каждой из террас располагался открытый двор… но это уже в прошлом…
В конце программы вам предлагается прокатиться по Нилу и посетить банановый остров, где гид расскажет вам о флоре острова — о деревьях, которые угощают сезонными фруктами. На этом ваша программа завершается и вы отправляетесь обратно в Хургаду.

Важная информация:

  • После завершения экскурсии перед выходом из автобуса проверьте свои вещи, не оставляйте ничего в автобусе, потому что после экскурсии транспорт отправляется на санитарную обработку (мойка автобуса и салона);
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду и удобную обувь;
  • Туристы, отдыхающие в отелях Сахл Хашиш оплачивают дополнительный трансфер в обе стороны;
  • Экскурсия Дендера Луксор начинается в 04:30 утра. Обязательно закажите в отеле на ресепшене сухой паек. Также будет хорошо взять с собой подушки и кофты на время поездки в автобусе;
  • Экскурсия проходит с 4 утра до 22 вечера;
  • На экскурсии вас сопровождает русскоговорящий гид–египтолог.

Ответы на вопросы

Что входит
  • трансфер
  • услуги русскоговорящего гида
  • обед
Что не входит
  • личные расходы (напитки, сухой паёк в дорогу, сувениры и пр.)
  • туристы, отдыхающие в отелях Сахл Хашиш оплачивают дополнительный трансфер в обе стороны. До 4-х человек — за всех 20 $, 5 человек и более — за всех 30 $
  • посещение Бананового острова
Место начала и завершения?
ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 18 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
  • После завершения экскурсии перед выходом из автобуса проверьте свои вещи, не оставляйте ничего в автобусе, потому что после экскурсии транспорт отправляется на санитарную обработку (мойка автобуса и салона)
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду и удобную обувь
  • Туристы, отдыхающие в отелях Сахл Хашиш оплачивают дополнительный трансфер в обе стороны
  • Экскурсия Дендера Луксор начинается рано утром. Обязательно закажите в отеле на ресепшене сухой паек. Также будет хорошо взять с собой подушки и кофты на время поездки в автобусе
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы от туристов

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