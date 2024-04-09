Что вы можете увидеть 🤩

Луксор и Дендера — древнейшие города Египта, которые готовы открыть перед гостями свои удивительные храмы.
Эта незабываемая поездка позволит увидеть известные достопримечательности Луксора, а также загадочный храмовый комплекс Дендеры.
Эта незабываемая поездка позволит увидеть известные достопримечательности Луксора, а также загадочный храмовый комплекс Дендеры.
Описание экскурсииДва величайших города Древнего Египта за одну поездку Откройте для себя загадочную Дендеру и легендарный Луксор. Эта экскурсия идеально подойдёт тем, кто хочет увидеть не только самые известные храмы Египта, но и почувствовать настоящую атмосферу древней цивилизации.
- В Дендере вас ждёт один из лучше всего сохранившихся храмов Египта — храм богини Хатхор. Именно здесь можно увидеть знаменитые потолки с древнеегипетскими знаками зодиака, массивные колонны и уникальные рельефы, сохранившиеся спустя тысячи лет.
- В Луксоре вы посетите знаменитый Карнакский храм — грандиозный комплекс, который веками был главным святилищем Древнего Египта. Огромные колонные залы, статуи фараонов и древние обелиски делают это место одним из самых впечатляющих в стране. Это путешествие — возможность за один день прикоснуться к истории одной из величайших цивилизаций мира, увидеть культовые достопримечательности Египта и сделать кадры, которые останутся с вами надолго. Важно: программа и состав достопримечательностей может отличаться в зависимости от организатора!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Луксор
- Город Дендера
- Колоссы Мемнона
- Карнакский храм
- Храм богини Хатхор
- Храм Хатшепсут
Что включено
- Трансфер
- Услуги русскоговорящего гида,
- Обед.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Что понравилось: грамотно построен тур и нам повезло, кроме нас двоих никто в этот день не выбрал Дендеру (хотя это самый сохранившийся храм в Египте!!! Там самые красивые фрески и
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Э
Выбрала экскурсию с Дендерой. Думала, что будет вся та же программа, что обычно по Луксору и плюс Дендера. Ну это я сама виновата, что не внимательно прочитала программу. Очень хотела
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О
Древний Люксор просто не может не понравится. Не пожалели, что посетили Дендеру. Храм богини Хатхор очень красивый и там нет толп. Получили незабываемые впечатления от катакомб в которые в прямом
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О
Кто мечтает перенестись на "машине времени" в Древний Египет - эта экскурсия для вас! Наверное, не будет преувеличением сказать, что тот, кто побывав в Египте, не посетил Луксор, не увидел
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Е
Сама по себе экскурсия прекрасная, интересная, я ездила второй раз из 6 раз, что была в Египте. Много истории, древних храмов. По дороге так же можно увидеть как живут в
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Т
Египет завораживает! Хочеться увидеть все, но так как есть ограничения во времени мы выбрали экскурсию в Луксор. И очень довольны. Впечатления от увиденного останутся навсегда. В следующий раз обязательно воспользуемся вашими услугами, ведь у вас вежливый работники, приятные цены, индивидуальньный подход к каждому туристу, и самое главное надежность и отличный сервис.
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