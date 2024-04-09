Что вы можете увидеть 🤩

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попасть в Долину мертвых в Луксоре, а ее в программе не было. Так что будьте внимательны при выборе этой программы.

А так… Все замечательно. Логистика организована хороошо. Так как нас на Дендеру было всего 5 человек, нас пересадили в минивэн и у нас, фактически, весь день была индивидуальная экскурсия. Храм в Дендере прекрасен! В Луксоре подобного и близко нет.

Плавали по Нилу на Банановый остров. Пока плыли, нам и туда и обратно накрыли столы с фруктами. Это очень приятненько и было прям вовремя… Наш гид приятнейший человек. Правда из за акцента информация воспринималась очень тяжело. Но мы так для себя решили: за один день все равно много об истории Египта не расскажешь. . Главное посмотреть все своими глазами и нахвататься по верхушкам… Приехали домой, и по горячим следам смотрим документальные фильмы по Нейчинал Географик про места где были. . И вот сейчас все хорошо укладывается в голове.

В общем, что… Организация прекрасная, кормили вкусно и сытно… И что еще важно - ни в один магазин не завезли! Рекомендую этого организатора экскурсий!