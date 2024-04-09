Что вы можете увидеть 🤩

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Луксор и Дендера - групповое путешествие в сердце Древнего Египта

Изучите астрологический стиль архитектуры храма Хатхор на экскурсии в Дендеру
Луксор и Дендера — древнейшие города Египта, которые готовы открыть перед гостями свои удивительные храмы.

Эта незабываемая поездка позволит увидеть известные достопримечательности Луксора, а также загадочный храмовый комплекс Дендеры.
4
24 отзыва
Луксор и Дендера - групповое путешествие в сердце Древнего Египта
Луксор и Дендера - групповое путешествие в сердце Древнего Египта
Луксор и Дендера - групповое путешествие в сердце Древнего Египта

Описание экскурсии

Два величайших города Древнего Египта за одну поездку Откройте для себя загадочную Дендеру и легендарный Луксор. Эта экскурсия идеально подойдёт тем, кто хочет увидеть не только самые известные храмы Египта, но и почувствовать настоящую атмосферу древней цивилизации.
  • В Дендере вас ждёт один из лучше всего сохранившихся храмов Египта — храм богини Хатхор. Именно здесь можно увидеть знаменитые потолки с древнеегипетскими знаками зодиака, массивные колонны и уникальные рельефы, сохранившиеся спустя тысячи лет.
  • В Луксоре вы посетите знаменитый Карнакский храм — грандиозный комплекс, который веками был главным святилищем Древнего Египта. Огромные колонные залы, статуи фараонов и древние обелиски делают это место одним из самых впечатляющих в стране. Это путешествие — возможность за один день прикоснуться к истории одной из величайших цивилизаций мира, увидеть культовые достопримечательности Египта и сделать кадры, которые останутся с вами надолго. Важно: программа и состав достопримечательностей может отличаться в зависимости от организатора!

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Город Луксор
  • Город Дендера
  • Колоссы Мемнона
  • Карнакский храм
  • Храм богини Хатхор
  • Храм Хатшепсут
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги русскоговорящего гида,
  • Обед.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Что понравилось: грамотно построен тур и нам повезло, кроме нас двоих никто в этот день не выбрал Дендеру (хотя это самый сохранившийся храм в Египте!!! Там самые красивые фрески и
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рисунки!!! Фото прилагаю), и групповая экскурсия по 2ум городам превратилась в индивидуальный тур на комфортабельном минивэне.
То есть бОльшую часть пути из Хургады мы ехали на большом автобусе на 30 человек, далее нас пересадили в минивэн, и мы вернулись в автобус к основной группе только перед поездкой на банановый остров.
Организатор Адель В, поехать с ним в тур рекомендую!

Не понравились 2 орг момента:
1) Никто не объяснил насчет пересадок транспорта: просто чтобы понимать, что из отеля нас забирает маршрутка, далее пересаживаемся в большой автобус, далее в минивэн и потом в обратном порядке на пути домой.
2) В большом автобусе на задних сидениях за ширмой спал второй водитель (это можно понять, ведь ехать далеко, водителям нужно меняться), но он смачно храпел! Я не подписывалась на такое звуковое сопровождение в 6 утра в экскурсионном автобусе. То есть людям, которые сидели в начале, наверно, не было слышно, но нам достались места в конце, поэтому не куда было деться(

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Э
Выбрала экскурсию с Дендерой. Думала, что будет вся та же программа, что обычно по Луксору и плюс Дендера. Ну это я сама виновата, что не внимательно прочитала программу. Очень хотела
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попасть в Долину мертвых в Луксоре, а ее в программе не было. Так что будьте внимательны при выборе этой программы.
А так… Все замечательно. Логистика организована хороошо. Так как нас на Дендеру было всего 5 человек, нас пересадили в минивэн и у нас, фактически, весь день была индивидуальная экскурсия. Храм в Дендере прекрасен! В Луксоре подобного и близко нет.
Плавали по Нилу на Банановый остров. Пока плыли, нам и туда и обратно накрыли столы с фруктами. Это очень приятненько и было прям вовремя… Наш гид приятнейший человек. Правда из за акцента информация воспринималась очень тяжело. Но мы так для себя решили: за один день все равно много об истории Египта не расскажешь. . Главное посмотреть все своими глазами и нахвататься по верхушкам… Приехали домой, и по горячим следам смотрим документальные фильмы по Нейчинал Географик про места где были. . И вот сейчас все хорошо укладывается в голове.
В общем, что… Организация прекрасная, кормили вкусно и сытно… И что еще важно - ни в один магазин не завезли! Рекомендую этого организатора экскурсий!

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О
Древний Люксор просто не может не понравится. Не пожалели, что посетили Дендеру. Храм богини Хатхор очень красивый и там нет толп. Получили незабываемые впечатления от катакомб в которые в прямом
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смысле нужно вползать. Организация очень хорошая. Т. к. Дендеру выбрали только 4 человека, нас пересадили в маленький автобус и дали отдельного гида. У нас получилась индивидуальная экскурсия. В итоге вчетвером нас возили и по Люксору, а потом вернули в большой автобус. Спасибо организаторам, все четко и быстро без задержек.

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О
Кто мечтает перенестись на "машине времени" в Древний Египет - эта экскурсия для вас! Наверное, не будет преувеличением сказать, что тот, кто побывав в Египте, не посетил Луксор, не увидел
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самого главного. Всем, кто будет отдыхать в Хургаде, я настоятельно рекомендую посетить с экскурсией Луксор, чтобы увидеть великолепный Карнакский храм, Долину Царей, храм царицы Хатшепсут. Вы на целый день словно на машине времени перенесетесь в Древний Египет и сможете прикоснуться к тысячелетней истории!

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Е
Сама по себе экскурсия прекрасная, интересная, я ездила второй раз из 6 раз, что была в Египте. Много истории, древних храмов. По дороге так же можно увидеть как живут в
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этой сиране в разных частях. Очень понравилась поездка на катере по Нилу. Хороший порядочный гид Мохаммед.
Единственное, что утомителен сам путь 4 часа в каждую сторону, и было бы здорово, если на обратном пути показывали фильм в автобусе.
Спасибо!

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Т
Египет завораживает! Хочеться увидеть все, но так как есть ограничения во времени мы выбрали экскурсию в Луксор. И очень довольны. Впечатления от увиденного останутся навсегда. В следующий раз обязательно воспользуемся вашими услугами, ведь у вас вежливый работники, приятные цены, индивидуальньный подход к каждому туристу, и самое главное надежность и отличный сервис.
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