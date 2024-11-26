Совершите незабываемую экскурсию с «Horus tours» из Хургады в Каир. Постойте перед знаменитыми пирамидами Гизы, Сфинксом и полюбуйтесь удивительными сокровищами царя Тутанхамона в Египетском музее. Проведите фантастический день в Каире, крупнейшем городе Африки.

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Цена если вас не более 3 человек, но есть вариант до 15 чел.)

Описание экскурсии

Ваше приключение начнется с того, что наш водитель заберет вас утром из вашего отеля в Хургаде на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Путешествие из Хургады в Каир станет первым шагом к незабываемым впечатлениям.

Встреча с гидом

По прибытию в Каир вас встретит наш опытный гид-египтолог, который будет сопровождать вас на протяжении всего тура. Вы сможете задать вопросы и узнать много интересного о культуре и истории Египта.

Посещение Гизы

Первым пунктом вашего маршрута станут знаменитые пирамиды в Гизе. Вы сможете увидеть три величественные пирамиды:

Пирамида Хеопса

Пирамида Хефрена

Пирамида Микериноса

После этого вас ждет короткая поездка на автобусе к Сфинксу и храму Долины, где вы сможете насладиться атмосферой древности.

Обед с видом на пирамиды

Следующим этапом станет обед в уютном местном ресторане в Каире, откуда открывается прекрасный вид на пирамиды. Это будет отличная возможность отдохнуть и насладиться местной кухней.

Египетский музей

После обеда вы продолжите свой путь в Египетский музей. Здесь вы увидите множество уникальных экспонатов, среди которых сокровища юного царя Тутанхамона. Это захватывающее место, полное исторических артефактов, оставит у вас незабываемые впечатления.

Возвращение в Хургаду

По завершении экскурсии мы с вами вернемся в Хургаду, полные новых знаний и впечатлений от увиденного.