Постойте перед знаменитыми пирамидами Гизы, Сфинксом и полюбуйтесь удивительными сокровищами царя Тутанхамона в Египетском музее. Проведите фантастический день в Каире, крупнейшем городе Африки.
Описание экскурсии
Ваше приключение начнется с того, что наш водитель заберет вас утром из вашего отеля в Хургаде на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Путешествие из Хургады в Каир станет первым шагом к незабываемым впечатлениям.
Встреча с гидом
По прибытию в Каир вас встретит наш опытный гид-египтолог, который будет сопровождать вас на протяжении всего тура. Вы сможете задать вопросы и узнать много интересного о культуре и истории Египта.
Посещение Гизы
Первым пунктом вашего маршрута станут знаменитые пирамиды в Гизе. Вы сможете увидеть три величественные пирамиды:
- Пирамида Хеопса
- Пирамида Хефрена
- Пирамида Микериноса
После этого вас ждет короткая поездка на автобусе к Сфинксу и храму Долины, где вы сможете насладиться атмосферой древности.
Обед с видом на пирамиды
Следующим этапом станет обед в уютном местном ресторане в Каире, откуда открывается прекрасный вид на пирамиды. Это будет отличная возможность отдохнуть и насладиться местной кухней.
Египетский музей
После обеда вы продолжите свой путь в Египетский музей. Здесь вы увидите множество уникальных экспонатов, среди которых сокровища юного царя Тутанхамона. Это захватывающее место, полное исторических артефактов, оставит у вас незабываемые впечатления.
Возвращение в Хургаду
По завершении экскурсии мы с вами вернемся в Хургаду, полные новых знаний и впечатлений от увиденного.
каждый день в 5 утра
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пирамиды Гизы
- Египетский музей
- Базар Хан эль Халили
Что включено
- Все трансферы на автомобиле с кондиционером.
- Гид-египтолог
- Вода.
- Разрешение полиции.
- Обед.
Что не входит в цену
- Входные билеты.
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
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