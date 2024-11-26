Откройте для себя сокровища пирамид гизы из хургады

Совершите незабываемую экскурсию с «Horus tours» из Хургады в Каир.

Постойте перед знаменитыми пирамидами Гизы, Сфинксом и полюбуйтесь удивительными сокровищами царя Тутанхамона в Египетском музее. Проведите фантастический день в Каире, крупнейшем городе Африки.
Откройте для себя сокровища пирамид гизы из хургады
Откройте для себя сокровища пирамид гизы из хургады
Откройте для себя сокровища пирамид гизы из хургады
Ближайшие даты:
Время начала: 01:00, 01:30

Описание экскурсии

Ваше приключение начнется с того, что наш водитель заберет вас утром из вашего отеля в Хургаде на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Путешествие из Хургады в Каир станет первым шагом к незабываемым впечатлениям.

Встреча с гидом

По прибытию в Каир вас встретит наш опытный гид-египтолог, который будет сопровождать вас на протяжении всего тура. Вы сможете задать вопросы и узнать много интересного о культуре и истории Египта.

Посещение Гизы

Первым пунктом вашего маршрута станут знаменитые пирамиды в Гизе. Вы сможете увидеть три величественные пирамиды:

  • Пирамида Хеопса
  • Пирамида Хефрена
  • Пирамида Микериноса

После этого вас ждет короткая поездка на автобусе к Сфинксу и храму Долины, где вы сможете насладиться атмосферой древности.

Обед с видом на пирамиды

Следующим этапом станет обед в уютном местном ресторане в Каире, откуда открывается прекрасный вид на пирамиды. Это будет отличная возможность отдохнуть и насладиться местной кухней.

Египетский музей

После обеда вы продолжите свой путь в Египетский музей. Здесь вы увидите множество уникальных экспонатов, среди которых сокровища юного царя Тутанхамона. Это захватывающее место, полное исторических артефактов, оставит у вас незабываемые впечатления.

Возвращение в Хургаду

По завершении экскурсии мы с вами вернемся в Хургаду, полные новых знаний и впечатлений от увиденного.

каждый день в 5 утра

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пирамиды Гизы
  • Египетский музей
  • Базар Хан эль Халили
Что включено
  • Все трансферы на автомобиле с кондиционером.
  • Гид-египтолог
  • Вода.
  • Разрешение полиции.
  • Обед.
Что не входит в цену
  • Входные билеты.
Место начала и завершения?
Хургада
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в 5 утра
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
  • Подтвердите свое бронирование на сайте
  • Чтобы мы могли связаться с вами
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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