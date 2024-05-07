1 чел.
По популярности
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
Эксклюзивная экскурсия из Хургады в Каир: пирамиды, музей, Нил
Откройте для себя величие Каира: от древних пирамид до круиза по Нилу в комфортной индивидуальной поездке
Завтра в 02:00
10 июня в 02:00
320€224 за всё до 8 чел.
Мини-группа
13 часов
Удивительный Каир: экскурсия из Хургады в мини-группе
Познайте древние чудеса Египта в уютной атмосфере мини-группы. Пирамиды, музей и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У входа в отель
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 01:30
Завтра в 01:30
11 июня в 01:30
€75 за человека
Индивидуальная
13 часов
Каир и Александрия за 2 дня: культурное погружение из Хургады
Исследуйте сокровища Каира и Александрии в увлекательной 2-дневной экскурсии с комфортным переездом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 02:30
10 июня в 02:30
€475 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Хургады - в Каир: однодневное путешествие туда и обратно
Навстречу пирамидам, сфинксу и сокровищам Тутанхамона
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
€250 за всё до 8 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара из Хургады
Пирамиды, Большой сфинкс, тексты из Книги мертвых и первая столица страны для любителей истории
Начало: В вашем отеле
Завтра в 02:30
10 июня в 02:30
400€340 за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
13 часов
Из Хургады - к 9 пирамидам
Разбавить пляжный отдых познавательным путешествием в Гизу, Саккару и Дахшур
Сегодня в 11:00
Завтра в 02:00
270€216 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей7 мая 2024Спасибо Мохаммеду, нашему гиду Омару Сейфу и водителю Магди за экскурсию, поездка нам понравилась! Мы выехали из отеля в 01:30,
- EEkaterina5 мая 2024Когда покупали экскурсию, все же были сомнения. Во первых большой плюс маленькая группа, ездили на экскурсию от библио глобус в
- ЕЕлена3 мая 2024Отличная экскурсия! Забрали прямо от отеля. Мохамед отличный рассказчик, даже детям было интересно. Забрали прямо от отеля, чистый микроавтобус, два сменных водителя. От обеда отказались, в остальном всё очень хорошо. Максимально комфортная поездка в Каир)
- ННаталья2 мая 2024Поездка в Каир была очень понравилась. Хорошо продуманный маршрут. Комфортпбельный автобус. Отличные водители, что немаловажно для безопасности в пути (дорога
- ООльга1 мая 2024Были на данной экскурсии 21 апреля. Гид - Карим. Автобус комфортабельный, гид общительный, много рассказывал, отлично провели время. Думала, что
- ЕЕвгения26 апреля 2024Хочу поблагодарить команду Мухамеда и нашего гида Омара Сейфа, ребята супер профессионалы, учли все пожелания, были очень внимательны и заботливы!
- ЕЕвгений4 января 2024С нами был гид Ихаб. По предложению Мохамеда мы поменяли последовательность тура - сначала поехали в Александрию (по пути все
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Гиза»
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