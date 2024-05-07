Гиза – экскурсии в Хургаде

Найдено 6 экскурсий в категории «Гиза» в Хургаде, цены от €75, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Индивидуальное путешествие из Хургады в Каир
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
64 отзыва
Эксклюзивная экскурсия из Хургады в Каир: пирамиды, музей, Нил
Откройте для себя величие Каира: от древних пирамид до круиза по Нилу в комфортной индивидуальной поездке
Завтра в 02:00
10 июня в 02:00
320224 за всё до 8 чел.
Удивительный Каир: из Хургады в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
6 отзывов
Удивительный Каир: экскурсия из Хургады в мини-группе
Познайте древние чудеса Египта в уютной атмосфере мини-группы. Пирамиды, музей и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У входа в отель
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 01:30
Завтра в 01:30
11 июня в 01:30
75 за человека
Каир и Александрия за 2 дня: путешествие из Хургады
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Каир и Александрия за 2 дня: культурное погружение из Хургады
Исследуйте сокровища Каира и Александрии в увлекательной 2-дневной экскурсии с комфортным переездом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 02:30
10 июня в 02:30
475 за всё до 8 чел.
Из Хургады - в Каир: однодневное путешествие туда и обратно
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Из Хургады - в Каир: однодневное путешествие туда и обратно
Навстречу пирамидам, сфинксу и сокровищам Тутанхамона
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
250 за всё до 8 чел.
Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара из Хургады
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара из Хургады
Пирамиды, Большой сфинкс, тексты из Книги мертвых и первая столица страны для любителей истории
Начало: В вашем отеле
Завтра в 02:30
10 июня в 02:30
400340 за всё до 6 чел.
Из Хургады - к 9 пирамидам
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
13 часов
Из Хургады - к 9 пирамидам
Разбавить пляжный отдых познавательным путешествием в Гизу, Саккару и Дахшур
Сегодня в 11:00
Завтра в 02:00
270216 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    7 мая 2024
    Индивидуальное путешествие из Хургады в Каир
    Спасибо Мохаммеду, нашему гиду Омару Сейфу и водителю Магди за экскурсию, поездка нам понравилась! Мы выехали из отеля в 01:30,
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    по пути машина заехала за Омаром и мы отправились к пункту отправления автобусов в Каир. Как нам объяснили, оттуда отправляются автобусы группами в Каир по правилам безопасности. Мы были в составе первой группы, так как наш микро-автобус приехал одним из первых к месту сбора. Мы были у Каира около 8 утра, остановились у заправки в черте города. Там у нас была возможность сходить в туалет, купить кофе, сэндвичи. После мы отправились на прогулку по Нилу на моторной лодке, она заняла порядка 20-30 минут. Далее у нас был национальный музей. Омар провел нас по нескольким экспонатам, рассказал разные интересные факты о них, а после дал время на собственное изучение музея. Затем мы отправились к Пирамидам и Сфинксу, посмотрели их с разных ракурсов, пофотографировались, немного прогулялись вокруг достопримечательностей. Недалеко от Пирамид располагалось кафе где у нас был обед. На втором этаже можно было увидеть Пирамиды через окна, но без изысков. Классический шведский стол из 3 гарниров, 3 видов мяса, салатов и два вида десерта (шоколадное печенье и канафе), напитки за отдельную плату. Омар старался учитывать наши пожелания и давать нам время если мы хотели где-то подзадержаться или остановится, но так или иначе, темп экскурсии нельзя назвать размеренным, мы двигались довольно быстро. В нашей программе не было Старого Каира с площадью храмов трех религий. В сообщении Мохаммеду я указал пожелания к нашей программе, но Омар сказал что он их не получил. Примерно в 14:00 мы отправились обратно в Хургаду и прибыли в отель к 19:00

  • E
    Ekaterina
    5 мая 2024
    Удивительный Каир: из Хургады в мини-группе
    Когда покупали экскурсию, все же были сомнения. Во первых большой плюс маленькая группа, ездили на экскурсию от библио глобус в
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    большой группе и только 12 часов потратили на дорогу и заезд за другими туристами в отель, хотя сама дорога занимала 4 часа! Цена у туроператора выше, качество ниже. Здесь же за 5 часов доехали на комфортном автобусе до Каира. Экскурсия понравилась, гид хорошо говорит по русски, рассказывает тоже интересно, у нас был Рожди. Нам предложили за 10 долларов поплавать по Нилу, не понравилось, смысла в этом нет большого, но один раз можно. В общем, теперь экскурсия будем покупать только здесь, они дешевле в цене и комфортнее.

  • Е
    Елена
    3 мая 2024
    Индивидуальное путешествие из Хургады в Каир
    Отличная экскурсия! Забрали прямо от отеля. Мохамед отличный рассказчик, даже детям было интересно. Забрали прямо от отеля, чистый микроавтобус, два сменных водителя. От обеда отказались, в остальном всё очень хорошо. Максимально комфортная поездка в Каир)
    Отличная экскурсия! Забрали прямо от отеля
  • Н
    Наталья
    2 мая 2024
    Удивительный Каир: из Хургады в мини-группе
    Поездка в Каир была очень понравилась. Хорошо продуманный маршрут. Комфортпбельный автобус. Отличные водители, что немаловажно для безопасности в пути (дорога
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    неблизкая). Из отеля забрали в обусловленое время. Все экскурсии проходили в очень комфортном темпе, с учётом интересов туристов. Единственный момент, не хватило общей информации о Египте, в части династических периодов. Ведь именно таким образом в Каирском музее построена коллекция. Но это нисколько не умоляет достоинств организатора тура и гидов. Спасибо огромное за прекрасно проведенное время. Однозначно рекомендую данного организатора.

  • О
    Ольга
    1 мая 2024
    Удивительный Каир: из Хургады в мини-группе
    Были на данной экскурсии 21 апреля. Гид - Карим. Автобус комфортабельный, гид общительный, много рассказывал, отлично провели время. Думала, что
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    поездка будет более утомительной, все же 7 часов в одну сторону, но все прошло хорошо, обратный путь даже проехали быстрее. Водителей было двое, сменяли друг друга. Кроме основных локаций (Каирский музей, пирамиды и Сфинкс) заезжали в магазин папируса (куда ж без этого) и магазин с маслами. Прогулка по Нилу тоже была, хотя можно было бы и без нее обойтись. Обед у нас был уже в конце экскурсии, входил в стоимость (без напитков). Экскурсией довольны, рекомендуем.

  • Е
    Евгения
    26 апреля 2024
    Индивидуальное путешествие из Хургады в Каир
    Хочу поблагодарить команду Мухамеда и нашего гида Омара Сейфа, ребята супер профессионалы, учли все пожелания, были очень внимательны и заботливы!
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    Мы ездили втроем 2 взрослых и ребенок, за нами приехала комфортабельная машина, всю дорогу мы уютно спали. В Каире мы посмотрели все, что хотели по маршруту, Омар очень интересно нам обо всем рассказывал. Одно из главных моих пожеланий было пообедать с красивым видом на пирамиды, ребята без проблем все организовали, заранее забронировали несколько вариантов и любезно рассмотрели мои личные пожелания. Девизом поездки, по словам нашего гида, было - «Вы должны быть счастливы и не о чем не переживать!» 😍❤️ Ребята очень гордиться культурой своей страны и покажут ее вам через любовь! Очень рекомендую!

    Хочу поблагодарить команду Мухамеда и нашего гида Омара Сейфа, ребята супер профессионалы, учли все пожелания, былиХочу поблагодарить команду Мухамеда и нашего гида Омара Сейфа, ребята супер профессионалы, учли все пожелания, былиХочу поблагодарить команду Мухамеда и нашего гида Омара Сейфа, ребята супер профессионалы, учли все пожелания, былиХочу поблагодарить команду Мухамеда и нашего гида Омара Сейфа, ребята супер профессионалы, учли все пожелания, былиХочу поблагодарить команду Мухамеда и нашего гида Омара Сейфа, ребята супер профессионалы, учли все пожелания, былиХочу поблагодарить команду Мухамеда и нашего гида Омара Сейфа, ребята супер профессионалы, учли все пожелания, были
  • Е
    Евгений
    4 января 2024
    Каир и Александрия за 2 дня: путешествие из Хургады
    С нами был гид Ихаб. По предложению Мохамеда мы поменяли последовательность тура - сначала поехали в Александрию (по пути все
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    равно проезжаешь мимо Каира), а затем вечером вернулись в Каир. Оказалось это даже удобнее - есть возможность спокойно провести ночь в Каире и в 8 утра уже были среди первых туристов на Пирамидах Гизы. Александрия интересный город - большая набережная, довольно большое количество достопримечательностей, однако от античного периода осталось конечно не так много, если сравнивать с остальными туристическими центрами Египта. Очень понравился рассказах гида в Каирском музее- видно что он очень хорошо владеет темой, действительно знает экспозицию и историю Египта. Гид очень интеллигентный, не навязчивый, нам очень понравилось провести с ним 2 дня. Из небольших минусов - отель Regency Pyramids, в котором останавливались в Каире - довольно устаревший, с очень бедным завтраком. Однако с отличным видом на пирамиды с номера и из ресторана. Обед в Александрии в предложенном ресторане на наш взгляд не огонь, можно найти за эти деньги лучше, но это потеря времени, которого на экскурсии не много.

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Гиза»

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  2. Самое главное
  3. Долина Царей
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