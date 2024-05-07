читать дальше

по пути машина заехала за Омаром и мы отправились к пункту отправления автобусов в Каир. Как нам объяснили, оттуда отправляются автобусы группами в Каир по правилам безопасности. Мы были в составе первой группы, так как наш микро-автобус приехал одним из первых к месту сбора. Мы были у Каира около 8 утра, остановились у заправки в черте города. Там у нас была возможность сходить в туалет, купить кофе, сэндвичи. После мы отправились на прогулку по Нилу на моторной лодке, она заняла порядка 20-30 минут. Далее у нас был национальный музей. Омар провел нас по нескольким экспонатам, рассказал разные интересные факты о них, а после дал время на собственное изучение музея. Затем мы отправились к Пирамидам и Сфинксу, посмотрели их с разных ракурсов, пофотографировались, немного прогулялись вокруг достопримечательностей. Недалеко от Пирамид располагалось кафе где у нас был обед. На втором этаже можно было увидеть Пирамиды через окна, но без изысков. Классический шведский стол из 3 гарниров, 3 видов мяса, салатов и два вида десерта (шоколадное печенье и канафе), напитки за отдельную плату. Омар старался учитывать наши пожелания и давать нам время если мы хотели где-то подзадержаться или остановится, но так или иначе, темп экскурсии нельзя назвать размеренным, мы двигались довольно быстро. В нашей программе не было Старого Каира с площадью храмов трех религий. В сообщении Мохаммеду я указал пожелания к нашей программе, но Омар сказал что он их не получил. Примерно в 14:00 мы отправились обратно в Хургаду и прибыли в отель к 19:00