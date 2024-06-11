Приглашаем вас в тур по известным местам Египта.
В программу входит осмотр величественных пирамид в Гизе, а также экспозиции Каирского музея, где вас встретят бесценные экспонаты времен фараонов.
Присоединяйтесь к нашему путешествию, которое раскроет перед вами богатства египетской истории и культуры.
В программу входит осмотр величественных пирамид в Гизе, а также экспозиции Каирского музея, где вас встретят бесценные экспонаты времен фараонов.
Присоединяйтесь к нашему путешествию, которое раскроет перед вами богатства египетской истории и культуры.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что вас ожидает:
- Каирский музей
- Пирамиды в Гизе: Хеопса, Хефра, Менкаура и Большой Сфинкс
Описание экскурсии
Что вас ждёт:
- Предлагаем вам уникальное погружение в мир древнеегипетской цивилизации с посещением Каирского музея – сокровищницы истории, где вы узнаете о жизни фараонов, откроете для себя таинственные саркофаги и обсудите с нашим гидом происхождение диска Сабу, который, по мнению некоторых исследователей, свидетельствует о контактах с высокоразвитыми цивилизациями. Вы также встретитесь лицом к лицу с легендарными сокровищами Тутанхамона, включая Золотую маску, и уникальными саркофагами, выполненными из золота и серебра. Затем, в продолжение нашего путешествия, мы отправимся к подножию величественных пирамид Гизы. Заключительным аккордом тура станет встреча со Сфинксом, хранящим ответы загадки прошлого, которые мы ищем до сих пор. Приглашаем вас в путешествие, которое запомнится надолго. Присоединяйтесь к нам, чтобы с головой окунуться в захватывающий мир древнего Египта! Важная информация:• с собой: очки, удобная обувь, удобная одежда, головной убор;
- Забираем вас из отеля в Каире или в Гизе, также организуем трансфер из аэропорта и отдалённых отелей за доплату.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каирский музей
- Пирамиды в Гизе: Хеопса, Хефра, Менкаура и Большой Сфинкс
Что включено
- Услуги русскоязычного гида
- Услуги водителя
- Полицейские разрешения
- Питьевая вода
Что не входит в цену
- Входные билеты: музей - 14$ / 400ф., пирамиды - 16$ / 550ф.
- Прогулка по Нилу, стоимость зависит от количества - 50$
- Обед
- Катание на верблюдах
Место начала и завершения?
Место вашего пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- С собой: солнечные очки, удобная обувь, удобная одежда, головной убор
- Забираем вас из отеля в Каире или в Гизе, также организуем трансфер из аэропорта и отдалённых отелей за доплату
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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