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Хургада без прикрас: гулять не как гость, а как местный

Узнать город за пределами курортных зон
Я покажу не курорт «всё включено», а живой город, где живут обычные люди.

Они ловят рыбу и торгуют на рынках, по вечерам собираются большой семьёй, уважают старших и строят день в соответствии с расписанием молитв. Вы увидите настоящую Хургаду и поймёте Египет глубже — через быт, обычаи, веру и привычки местных.
Хургада без прикрас: гулять не как гость, а как местный
Хургада без прикрас: гулять не как гость, а как местный
Хургада без прикрас: гулять не как гость, а как местный

Описание экскурсии

Старый город Эль-Дахар

Погуляем по району, где живут местные. Вы увидите настоящую атмосферу без туристических декораций, а я расскажу о том, что обычно скрыто от гостей в отелях.

Мечеть Эль-Мина

В главной городской мечети поговорим о традициях, религии, культуре, менталитете египтян.

Рыбный рынок

Вы увидите свежие дары Красного моря и узнаете, какие морепродукты предпочитают горожане и кто ещё водится у берегов Египта.

Набережная Марина

Пройдём по современной прогулочной зоне с яхтами, кафе и красивыми видами. Обсудим работу, цены, уровень жизни в Хургаде.

Центральный базар

Погрузимся в колорит восточного рынка со специями, сладостями, сувенирами. Раскрою, как правильно торговаться, что покупать и как не переплатить.

Обед

Вы попробуете национальные блюда, а я подскажу, что заказать и где ещё вкусно поесть.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на легковом авто (меньше 4 участников) или микроавтобусе (больше 4 человек)
  • Обед оплачивается дополнительно
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 09:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник$50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд
Махмуд — ваша команда гидов в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я родился и живу в Хургаде, свободно говорю на русском языке. Хорошо знаю историю, культуру и современную жизнь Египта и с удовольствием делюсь этими знаниями на экскурсиях. Я и мои коллеги покажем вам настоящий Египет — интересно, понятно и с душой.

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