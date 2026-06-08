Я покажу не курорт «всё включено», а живой город, где живут обычные люди.
Они ловят рыбу и торгуют на рынках, по вечерам собираются большой семьёй, уважают старших и строят день в соответствии с расписанием молитв. Вы увидите настоящую Хургаду и поймёте Египет глубже — через быт, обычаи, веру и привычки местных.
Они ловят рыбу и торгуют на рынках, по вечерам собираются большой семьёй, уважают старших и строят день в соответствии с расписанием молитв. Вы увидите настоящую Хургаду и поймёте Египет глубже — через быт, обычаи, веру и привычки местных.
Описание экскурсии
Старый город Эль-Дахар
Погуляем по району, где живут местные. Вы увидите настоящую атмосферу без туристических декораций, а я расскажу о том, что обычно скрыто от гостей в отелях.
Мечеть Эль-Мина
В главной городской мечети поговорим о традициях, религии, культуре, менталитете египтян.
Рыбный рынок
Вы увидите свежие дары Красного моря и узнаете, какие морепродукты предпочитают горожане и кто ещё водится у берегов Египта.
Набережная Марина
Пройдём по современной прогулочной зоне с яхтами, кафе и красивыми видами. Обсудим работу, цены, уровень жизни в Хургаде.
Центральный базар
Погрузимся в колорит восточного рынка со специями, сладостями, сувенирами. Раскрою, как правильно торговаться, что покупать и как не переплатить.
Обед
Вы попробуете национальные блюда, а я подскажу, что заказать и где ещё вкусно поесть.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на легковом авто (меньше 4 участников) или микроавтобусе (больше 4 человек)
- Обед оплачивается дополнительно
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд — ваша команда гидов в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я родился и живу в Хургаде, свободно говорю на русском языке. Хорошо знаю историю, культуру и современную жизнь Египта и с удовольствием делюсь этими знаниями на экскурсиях. Я и мои коллеги покажем вам настоящий Египет — интересно, понятно и с душой.
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