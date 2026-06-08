Я покажу не курорт «всё включено», а живой город, где живут обычные люди. Они ловят рыбу и торгуют на рынках, по вечерам собираются большой семьёй, уважают старших и строят день в соответствии с расписанием молитв. Вы увидите настоящую Хургаду и поймёте Египет глубже — через быт, обычаи, веру и привычки местных.

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Описание экскурсии

Старый город Эль-Дахар

Погуляем по району, где живут местные. Вы увидите настоящую атмосферу без туристических декораций, а я расскажу о том, что обычно скрыто от гостей в отелях.

Мечеть Эль-Мина

В главной городской мечети поговорим о традициях, религии, культуре, менталитете египтян.

Рыбный рынок

Вы увидите свежие дары Красного моря и узнаете, какие морепродукты предпочитают горожане и кто ещё водится у берегов Египта.

Набережная Марина

Пройдём по современной прогулочной зоне с яхтами, кафе и красивыми видами. Обсудим работу, цены, уровень жизни в Хургаде.

Центральный базар

Погрузимся в колорит восточного рынка со специями, сладостями, сувенирами. Раскрою, как правильно торговаться, что покупать и как не переплатить.

Обед

Вы попробуете национальные блюда, а я подскажу, что заказать и где ещё вкусно поесть.

Организационные детали