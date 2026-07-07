Я покажу вам Хургаду такой, какой её знаю и люблю я — девушка, которая вышла замуж за мусульманина, свила здесь семейное гнёздышко и изучила этот город изнутри. Мы разобьём популярные

мифы о Египте. Заглянем туда, куда не доходят обычные туристы, и обсудим, как устроена жизнь в восточном браке. Если вы с детьми, покажу секретные локации, от которых они будут в восторге.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Маршрут по городу и лайфхаки

Мы проедем по главным визитным карточкам: мечеть Эль-Мина, коптская церковь, набережная Марина, первый отель «Шератон», с которого начинался город, смотровая площадка Хургады

Сравним туристический глянец Нового города и бурлящую жизнь старого района Эль-Дахар

Вы узнаете, как общаться с местными, чтобы они не видели в вас «кошелёк». Разберём базовые фразы на египетском диалекте, которые пригодятся в отпуске

Честно и без прикрас

Я расскажу, каково это — быть женой мусульманина в Египте, как строятся отношения с родственниками мужа и какие традиции строго соблюдаются в египетских семьях, а какие — лишь миф. Объясню, как на самом деле общаются между собой русская и арабская диаспоры. Обсудим местный менталитет и то, о чём обычно тихонько шепчутся на женских форумах.

Хургада для детей

У меня двое детей, поэтому я как никто другой понимаю, что такое поездка с ребёнком. Открою вам город с игровой стороны и устрою интерактив с кормлением экзотических животных. Маршрут полностью гибкий. Дети будут вовлечены в процесс на все 100%.

Гастрономический колорит

Сделаем вкусную паузу на правильный восточный кофе или сочные свежевыжатые соки, а в финале пообедаем в проверенном аутентичном ресторане. Бонусом сдам все явки и пароли: где купить спелое манго без наценки для иностранцев, где готовят «убойный» суп из морепродуктов и правильный махши.

Организационные детали