Нестандартные локации, гастрохиты, сюрпризы для ваших детей
Я покажу вам Хургаду такой, какой её знаю и люблю я — девушка, которая вышла замуж за мусульманина, свила здесь семейное гнёздышко и изучила этот город изнутри. Мы разобьём популярные читать дальшеуменьшить
мифы о Египте. Заглянем туда, куда не доходят обычные туристы, и обсудим, как устроена жизнь в восточном браке. Если вы с детьми, покажу секретные локации, от которых они будут в восторге.
Описание экскурсии
Маршрут по городу и лайфхаки
Мы проедем по главным визитным карточкам: мечеть Эль-Мина, коптская церковь, набережная Марина, первый отель «Шератон», с которого начинался город, смотровая площадка Хургады
Сравним туристический глянец Нового города и бурлящую жизнь старого района Эль-Дахар
Вы узнаете, как общаться с местными, чтобы они не видели в вас «кошелёк». Разберём базовые фразы на египетском диалекте, которые пригодятся в отпуске
Честно и без прикрас
Я расскажу, каково это — быть женой мусульманина в Египте, как строятся отношения с родственниками мужа и какие традиции строго соблюдаются в египетских семьях, а какие — лишь миф. Объясню, как на самом деле общаются между собой русская и арабская диаспоры. Обсудим местный менталитет и то, о чём обычно тихонько шепчутся на женских форумах.
Хургада для детей
У меня двое детей, поэтому я как никто другой понимаю, что такое поездка с ребёнком. Открою вам город с игровой стороны и устрою интерактив с кормлением экзотических животных. Маршрут полностью гибкий. Дети будут вовлечены в процесс на все 100%.
Гастрономический колорит
Сделаем вкусную паузу на правильный восточный кофе или сочные свежевыжатые соки, а в финале пообедаем в проверенном аутентичном ресторане. Бонусом сдам все явки и пароли: где купить спелое манго без наценки для иностранцев, где готовят «убойный» суп из морепродуктов и правильный махши.
Организационные детали
В стоимость включены трансфер на автомобиле, бутилированная питьевая вода для каждого участника, традиционный кофе или освежающие свежевыжатые соки
При необходимости предоставлю детские кресла/бустеры. Предупредите об этом заранее
Могу провести экскурсию для группы от 4 до 10 чел. на микроавтобусе за доплату $15 за группу
Дополнительно по желанию оплачиваются обед или ужин, а также аренда специальной одежды для входа в мечеть (при необходимости)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я живу в Хургаде с 2016 года. Замужем за египтянином (но при этом остаюсь православной христианкой) и воспитываю двоих чудесных детей. Знаю всю изнанку местной жизни, традиции, законы и тонкости читать дальшеуменьшить
восточного брака. Расскажу много забавных историй, приключившихся со мной здесь.
Я искренне люблю живое общение и умею находить подход к людям, поэтому создаю лёгкие, неутомительные маршруты на комфортных авто, которые одинаково захватывают и взрослых, и малышей.
Со мной вы откроете секретные нетуристические локации и лучшие гастрономические места. Мы скорректируем программу полностью под ваши интересы, чтобы вы влюбились в настоящий Египет, а ваши дети остались в полном восторге от нашего совместного приключения!
Входит в следующие категории Хургады
Похожие экскурсии на «Хургада глазами русской жены египтянина»