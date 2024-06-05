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утра, ехали часа 3, машина - микроавтобус тайота (марку не помню), очень приятный, чистый, с кондиционером, хороший водитель, даже, не взяв с собой египетские фунты на туалет (туалеты платные на каждой заправке) он дал нам фунты, чтобы доллары не тратить😁 Поездка была лёгкой, успели поспать, места там навалом😊 Сначала посетили Дендеру, перед этим к нам присоединился наш гид Ахмед, очень хорошо знает русский язык, очень интересно провел всю экскурсию, слушать было одно удавольствие! 😊 В Дендере в храме Хатхор мы были одни, приехали раньше всех и это было классно, никто не мешал, пофоткаться успели, пока никого нет 😊 После мы поехали в Луксор, ехали до него где-то час, пока ехали, наш гид Ахмед дал немного информации по поездке и дал ещё немного подремать 😊 Посетили Карнакский храм, это нужно видеть воочию, все его величие, потом был вкусный обед, гид Ахмед повёз нас в приятное кафе, где можно было что-то местное попробовать, было очень вкусно 😊 далее посетили Колоссы Мемнона, затем долину Царей, где наш гид посоветовал не смотреть все гробницы, нам было достаточно увидеть 3 гробницы😊 Ещё дополнительно, мы покатались по Нилу за 25$, в лодке мы были одни, было приятно после жары немного охладиться 😊 Ещё наш гид нас угощал вкусным соком из тростника, сладкий напиток, немного похож на молоко, ради интереса попробовать стоит 😊 В наш отель мы вернулись в 19:00, перед тем, как мы попрощались с гидом, он нас угостил мороженым и в дорогу взял воды и чипсов, хотя мы не просили 😊 В общем, организация супер, гид Ахмед очень интересно и доступно все рассказал, мы остались в восторге, позаботился о нашей поездке обратно, оплачивали экскурсию уже в середине нашей поездки, сначала заехали все поменяли на фунты, затем уже гид сам все оплачивал, без каких-либо очередей (некоторые билеты заказывались заранее). Спасибо Вам большое за невероятную поездку, и все по приемлемой цене 😊🤗 если будем в Египте ещё, на что я очень надеюсь, будем обращаться к этому организатору 😊 очень рекомендую 😊