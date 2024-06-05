Экскурсии в Долину Царей в Луксоре

Найдено 9 экскурсий в категории «Долина Царей» в Хургаде, цены от €45, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Луксор! (Из Хургады)
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
56 отзывов
Знакомьтесь, Луксор! Уникальная экскурсия из Хургады
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, посетив Луксор из Хургады. Исторические храмы, захватывающие легенды и древние тайны ждут вас
Начало: У вашего отеля в Хургаде
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
278195 за всё до 8 чел.
Из Хургады - в Дендеру и Луксор
🚗 На машине
скидка
45%
Индивидуальная
13 часов
27 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Дендера и Луксор из Хургады
Откройте врата в прошлое с экскурсией в Дендеру и Луксор, где каждый камень хранит истории древних цивилизаций
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 05:00
325179 за всё до 8 чел.
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
🚌 На автобусе
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
145 отзывов
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
Путешествие в Луксор - уникальная возможность увидеть шедевры древнеегипетской культуры. Посетите Карнакский храм, Долину царей и насладитесь прогулкой по Нилу
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
348244 за всё до 8 чел.
Дендера и Луксор за 1 день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
40 отзывов
Дендера и Луксор за один день: незабываемое путешествие из Хургады
Вас ждет погружение в величие Древнего Египта: от величественного храма Хатхор до тайн Луксора
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
290203 за всё до 8 чел.
Из Хургады - в древний Луксор (в мини-группе)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
7 отзывов
Групповая экскурсия из Хургады в Луксор: древние чудеса Египта
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, посетив Луксор из Хургады. Откройте для себя тайны фараонов и величие их созданий
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 04:00
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
80 за человека
Из Хургады в древний Луксор
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
10 отзывов
Путешествие в сердце Древнего Египта: Хургада - Луксор
Познайте величие древнеегипетских памятников в Луксоре: от Карнака до Хатшепсут в однодневной экскурсии
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 04:30
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
45 за человека
Луксор с посещением долины Царей
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
8 отзывов
Луксор из Хургады: Храмы, Долина Царей и прогулка по Нилу
Погрузитесь в мир древности, посетив величественные храмы и загадочную Долину Царей в Луксоре
Начало: у вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 05:00
Завтра в 05:00
11 июня в 05:00
72 за человека
Луксор с посещением Долины Царей
Групповая
17 часов
2 отзыва
Луксор с посещением Долины Царей
Расписание: Понедельник, Четверг, Пятница в 04:00
от $77 за человека
Древний Луксор + полёт на воздушном шаре: тур на 2 дня из Хургады
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
Мини-группа
13 часов
Древний Луксор + полёт на воздушном шаре: тур на 2 дня из Хургады
Побывать в древних храмах, пройти по Аллее сфинксов и полюбоваться Луксором с высоты птичьего полёта
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 04:00
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
175 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    5 июня 2024
    Из Хургады - в Дендеру и Луксор
    Экскурсия очень понравилась. Нас сопровождал Ахмед, который прекрасно владеет русским языком. Мы легко общались. По нашей просьбе маршрут был дополнен
    читать дальше

    Луксорским музеем. Ахмед всё быстро организовал и сам провёл нас по музею. Мы нигде не ждали, всё, включая возможность немного отдохнуть, было предусмотрено. Всем очень понравилось. Отдельная благодарность водителям. Спасибо!

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
    Доброго дня! Наше путешествие было с гидом Шаркави, посмотрели Дендеру и Люксор. Вся поездка была спланирована таким образом, что мы нигде
    читать дальше

    не стояли в очередях из туристов. Два водителя и гид были в составе сопровождающих. С нами были трое детей разного возраста к каждому был найден свой подход. Все очень организовано, не таскали по магазинам и центрам. И безусловно очень вкусный национальный обед. Дети, которых обычно не уговоришь поесть, ели национальную египетскую еду с удовольствием. Также дополнительно просили чтобы покатали по Нилу на лодке, поездка зачет, но на «остров обезьян» я бы не ехала. Звери в клетках так себе удовольствие. Спасибо за организацию поездки!!!

    Доброго дня! Наше путешествие было с гидом Шаркави, посмотрели Дендеру и ЛюксорДоброго дня! Наше путешествие было с гидом Шаркави, посмотрели Дендеру и ЛюксорДоброго дня! Наше путешествие было с гидом Шаркави, посмотрели Дендеру и ЛюксорДоброго дня! Наше путешествие было с гидом Шаркави, посмотрели Дендеру и Люксор
  • А
    Антон
    30 мая 2024
    Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
    Сегодня были на экскурсии в храм Дендера и посещали Луксор. Вся поездка была продумана до мелочей (начиная от выбора дороги
    читать дальше

    до выбора ресторана). Нам очень повезло с гидом Шаркави, который не только прекрасный экскурсовод (имеет ученую степень по истории Египта), но также увлекательно ведет рассказ и при том с хорошим чувством юмора, благодаря чему многое запомнится навсегда. Также отмечу выбор ресторана (гид выбрал очень хорошее место с вкусным обедом). Всей команде организаторов большая благодарность за увлекательное и интересное путешествие по Луксору и Дендере.

    Сегодня были на экскурсии в храм Дендера и посещали Луксор. Вся поездка была продумана до мелочей
  • М
    Мария
    29 мая 2024
    Из Хургады - в Дендеру и Луксор
    Возвращаемся из поездки в Дендеру и Луксор. Впечатления самые лучшие. Для исторических экскурсий главное - гид. Таха вёл экскурсию очень
    читать дальше

    информативно, интересно, понятный русский и умение рассказать так, чтобы заинтересовать и взрослых, детей. Очень подробно объяснял значение каждого барельефа, мы научились четко различать, кто из египетских богов изображён, имена фараонов и многое другое. В сравнении с аналогичным маршрутом от туроператора (несколько лет назад) - и больше узнали о культуре древнего Египта, и гораздо спокойнее и комфортнее, без толпы, посмотрели храмы и гробницы, пофотографировались без спешки. Организовано всё отлично: машина к отелю приехала заранее, комфортный минивэн, 2 водителя (учитывая далёкую дорогу так, конечно, гораздо спокойнее), не ждали нигде ни минуты. Прекрасная прогулка по Нилу, на лодке - угощение очень спелыми и вкусными фруктами. Обед в весьма атмосферном ресторанчике, еда свежая и вкусная. Очень признательны Тахе за интереснейшую и прекрасно организованную экскурсию.

  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    Из Хургады - в Дендеру и Луксор
    Ездили 16.05.2024 года с молодым человеком вдвоём на экскурсию в Луксор и Дендеру из Хургады, выезд был в 5 часов
    читать дальше

    утра, ехали часа 3, машина - микроавтобус тайота (марку не помню), очень приятный, чистый, с кондиционером, хороший водитель, даже, не взяв с собой египетские фунты на туалет (туалеты платные на каждой заправке) он дал нам фунты, чтобы доллары не тратить😁 Поездка была лёгкой, успели поспать, места там навалом😊 Сначала посетили Дендеру, перед этим к нам присоединился наш гид Ахмед, очень хорошо знает русский язык, очень интересно провел всю экскурсию, слушать было одно удавольствие! 😊 В Дендере в храме Хатхор мы были одни, приехали раньше всех и это было классно, никто не мешал, пофоткаться успели, пока никого нет 😊 После мы поехали в Луксор, ехали до него где-то час, пока ехали, наш гид Ахмед дал немного информации по поездке и дал ещё немного подремать 😊 Посетили Карнакский храм, это нужно видеть воочию, все его величие, потом был вкусный обед, гид Ахмед повёз нас в приятное кафе, где можно было что-то местное попробовать, было очень вкусно 😊 далее посетили Колоссы Мемнона, затем долину Царей, где наш гид посоветовал не смотреть все гробницы, нам было достаточно увидеть 3 гробницы😊 Ещё дополнительно, мы покатались по Нилу за 25$, в лодке мы были одни, было приятно после жары немного охладиться 😊 Ещё наш гид нас угощал вкусным соком из тростника, сладкий напиток, немного похож на молоко, ради интереса попробовать стоит 😊 В наш отель мы вернулись в 19:00, перед тем, как мы попрощались с гидом, он нас угостил мороженым и в дорогу взял воды и чипсов, хотя мы не просили 😊 В общем, организация супер, гид Ахмед очень интересно и доступно все рассказал, мы остались в восторге, позаботился о нашей поездке обратно, оплачивали экскурсию уже в середине нашей поездки, сначала заехали все поменяли на фунты, затем уже гид сам все оплачивал, без каких-либо очередей (некоторые билеты заказывались заранее). Спасибо Вам большое за невероятную поездку, и все по приемлемой цене 😊🤗 если будем в Египте ещё, на что я очень надеюсь, будем обращаться к этому организатору 😊 очень рекомендую 😊

    Ездили 16.05.2024 года с молодым человеком вдвоём на экскурсию в Луксор и Дендеру из Хургады, выездЕздили 16.05.2024 года с молодым человеком вдвоём на экскурсию в Луксор и Дендеру из Хургады, выездЕздили 16.05.2024 года с молодым человеком вдвоём на экскурсию в Луксор и Дендеру из Хургады, выездЕздили 16.05.2024 года с молодым человеком вдвоём на экскурсию в Луксор и Дендеру из Хургады, выездЕздили 16.05.2024 года с молодым человеком вдвоём на экскурсию в Луксор и Дендеру из Хургады, выездЕздили 16.05.2024 года с молодым человеком вдвоём на экскурсию в Луксор и Дендеру из Хургады, выездЕздили 16.05.2024 года с молодым человеком вдвоём на экскурсию в Луксор и Дендеру из Хургады, выездЕздили 16.05.2024 года с молодым человеком вдвоём на экскурсию в Луксор и Дендеру из Хургады, выездЕздили 16.05.2024 года с молодым человеком вдвоём на экскурсию в Луксор и Дендеру из Хургады, выездЕздили 16.05.2024 года с молодым человеком вдвоём на экскурсию в Луксор и Дендеру из Хургады, выезд
  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
    Прекрасная экскурсия с компетентным и дружелюбным экскурсоводом Аделем. Забронировали по рекомендации друзей, теперь передадим эстафету и тоже будем рекомендовать другим отдыхающим.
    Прекрасная экскурсия с компетентным и дружелюбным экскурсоводом АделемПрекрасная экскурсия с компетентным и дружелюбным экскурсоводом АделемПрекрасная экскурсия с компетентным и дружелюбным экскурсоводом АделемПрекрасная экскурсия с компетентным и дружелюбным экскурсоводом Аделем
  • О
    Ольга
    11 мая 2024
    Из Хургады - в древний Луксор (в мини-группе)
    Посетили Луксор как давно мечтали)) прикоснуться к вечности. Когда понимаешь что некоторым постройкам более 3000 лет! Спускались в гробницы фараонов,
    читать дальше

    даже не верится)) в храме есть скарабей! Если обойти его 7 раз против часовой- исполнится самое заветное желание! хорошо что выбрали мин-группу а не автобус…. Это было лучшее решение, всё таки пустыня, там очень и очень жарко! Когда маленькая группа всё проходит быстро, комфортно, без лишних пауз. Отличная организация! Комфортная машина. Остались довольны. Но очень жарко, это надо понимать, иногда было даже трудно делать фото, но когда вернулись и смотрели их, как же всё таки красиво 😍

  • И
    Ирина
    6 мая 2024
    Знакомьтесь, Луксор! (Из Хургады)
    Спасибо Ахмеду за прекрасную организацию экскурсии,все прошло идеально! Ровно к оговоренному времени за нами приехал минибас (очень чистый и комфортный),вежливый
    читать дальше

    и опытный водитель Юсуф довез без приключений. Ахмед заранее приобрел билеты во все локации,проходили везде без очереди. Экскурсии емкие по информации,много интересных фактов,Ахмед хороший рассказчик. Вкусный обед в милом кафе,прогулка на кораблике по Нилу -получился чудесный день!

    Спасибо Ахмеду за прекрасную организацию экскурсии,все прошло идеально!Спасибо Ахмеду за прекрасную организацию экскурсии,все прошло идеально!Спасибо Ахмеду за прекрасную организацию экскурсии,все прошло идеально!Спасибо Ахмеду за прекрасную организацию экскурсии,все прошло идеально!Спасибо Ахмеду за прекрасную организацию экскурсии,все прошло идеально!
  • Н
    Наталия
    6 мая 2024
    Знакомьтесь, Луксор! (Из Хургады)
    Экскурсия хорошо организована. Машина пришла точно в 5 утра. Около 10 утра мы были в Луксоре, где нас встретил гид
    читать дальше

    Ахмед. Маршрут: Карнакский храм, путешествие на лодочке с одного берега Нила на другой, обед в местном колоритном ресторане. Колоссы Мнемнона, дворец Хатшепсут, местная компания по производству изделий из камня, Долина царей и посещение 3х гробниц фараонов. Гид Ахмед отлично говорит по-русски, увлекательно рассказывает, отвечает на все вопросы. Могу рекомендовать экскурсовада и организаторов. все четко и интересно. В Люксоре жарко. Если выбирать время, то лучше, когда прохладнее.

  • O
    Olga
    5 мая 2024
    Знакомьтесь, Луксор! (Из Хургады)
    Экскурсию посещали вдвоём с ребенком 12 лет. Забронировали заранее, гид Ахмед сразу связался и рассказал детали. Водитель забрал из отеля
    читать дальше

    - всё во время, доехали быстро, комфортно. Гид Ахмед встретил в Люксоре. Рассказывает очень интересно, подробно. Отличный русский - всё понятно. Проходили без очередей, успевали всё посмотреть и сфотографироваться без толпы. Накормили вкусным обедом, угостили мороженым и тростниковым соком. Мы с ребёнком в полном восторге. Очень рекомендую, отличная организация!

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Долина Царей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хургаде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Знакомьтесь, Луксор! (Из Хургады)
  2. Из Хургады - в Дендеру и Луксор
  3. Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
  4. Дендера и Луксор за 1 день
  5. Из Хургады - в древний Луксор (в мини-группе)
Какие места ещё посмотреть в Хургаде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Долина Царей
  4. Город мертвых
  5. Аквариум
  6. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Долина Царей" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 45 до 244 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 295 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
Купите самую интересную из 9 экскурсий в Хургаде на 2024 год по теме «Долина Царей», 295 ⭐ отзывов, цены от €45. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам