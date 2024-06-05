1 чел.
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скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
Знакомьтесь, Луксор! Уникальная экскурсия из Хургады
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, посетив Луксор из Хургады. Исторические храмы, захватывающие легенды и древние тайны ждут вас
Начало: У вашего отеля в Хургаде
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
278€195 за всё до 8 чел.
скидка
45%
Индивидуальная
13 часов
Индивидуальная экскурсия: Дендера и Луксор из Хургады
Откройте врата в прошлое с экскурсией в Дендеру и Луксор, где каждый камень хранит истории древних цивилизаций
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 05:00
325€179 за всё до 8 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
Путешествие в Луксор - уникальная возможность увидеть шедевры древнеегипетской культуры. Посетите Карнакский храм, Долину царей и насладитесь прогулкой по Нилу
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
348€244 за всё до 8 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
Дендера и Луксор за один день: незабываемое путешествие из Хургады
Вас ждет погружение в величие Древнего Египта: от величественного храма Хатхор до тайн Луксора
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
290€203 за всё до 8 чел.
Мини-группа
13 часов
Групповая экскурсия из Хургады в Луксор: древние чудеса Египта
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, посетив Луксор из Хургады. Откройте для себя тайны фараонов и величие их созданий
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 04:00
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
€80 за человека
Групповая
13 часов
Путешествие в сердце Древнего Египта: Хургада - Луксор
Познайте величие древнеегипетских памятников в Луксоре: от Карнака до Хатшепсут в однодневной экскурсии
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 04:30
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
€45 за человека
Групповая
13 часов
Луксор из Хургады: Храмы, Долина Царей и прогулка по Нилу
Погрузитесь в мир древности, посетив величественные храмы и загадочную Долину Царей в Луксоре
Начало: у вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 05:00
Завтра в 05:00
11 июня в 05:00
€72 за человека
Групповая
17 часов
Расписание: Понедельник, Четверг, Пятница в 04:00
от $77 за человека
Мини-группа
13 часов
Древний Луксор + полёт на воздушном шаре: тур на 2 дня из Хургады
Побывать в древних храмах, пройти по Аллее сфинксов и полюбоваться Луксором с высоты птичьего полёта
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 04:00
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
€175 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай5 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Нас сопровождал Ахмед, который прекрасно владеет русским языком. Мы легко общались. По нашей просьбе маршрут был дополнен
- ЕЕлена4 июня 2024Доброго дня! Наше путешествие было с гидом Шаркави, посмотрели Дендеру и Люксор. Вся поездка была спланирована таким образом, что мы нигде
- ААнтон30 мая 2024Сегодня были на экскурсии в храм Дендера и посещали Луксор. Вся поездка была продумана до мелочей (начиная от выбора дороги
- ММария29 мая 2024Возвращаемся из поездки в Дендеру и Луксор. Впечатления самые лучшие. Для исторических экскурсий главное - гид. Таха вёл экскурсию очень
- ЕЕлена20 мая 2024Ездили 16.05.2024 года с молодым человеком вдвоём на экскурсию в Луксор и Дендеру из Хургады, выезд был в 5 часов
- ЕЕлена14 мая 2024Прекрасная экскурсия с компетентным и дружелюбным экскурсоводом Аделем. Забронировали по рекомендации друзей, теперь передадим эстафету и тоже будем рекомендовать другим отдыхающим.
- ООльга11 мая 2024Посетили Луксор как давно мечтали)) прикоснуться к вечности. Когда понимаешь что некоторым постройкам более 3000 лет! Спускались в гробницы фараонов,
- ИИрина6 мая 2024Спасибо Ахмеду за прекрасную организацию экскурсии,все прошло идеально! Ровно к оговоренному времени за нами приехал минибас (очень чистый и комфортный),вежливый
- ННаталия6 мая 2024Экскурсия хорошо организована. Машина пришла точно в 5 утра. Около 10 утра мы были в Луксоре, где нас встретил гид
- OOlga5 мая 2024Экскурсию посещали вдвоём с ребенком 12 лет. Забронировали заранее, гид Ахмед сразу связался и рассказал детали. Водитель забрал из отеля
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Долина Царей»
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