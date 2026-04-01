Эль-Гуна не похожа ни на Хургаду, ни на традиционные курорты страны. Это частный город-оазис, построенный с нуля в пустыне — воплощение задумки египетского миллионера. Каналы вместо улиц, мосты, гондолы, виллы и яхты — сюда приезжают не за древней историей, а за ощущением продуманного пространства, эстетики, спокойствия и красивой жизни у воды.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Downtown, центральная часть города. Вы прогуляетесь по аккуратным улочкам, увидите каналы, мосты, малоэтажную архитектуру и поймёте общую концепцию Эль-Гуны — город без хаоса, с продуманным ритмом и гармонией воды и суши.

Водная прогулка по каналам на кораблике мимо частных вилл и ухоженных набережных — вы выясните, почему Эль-Гуну сравнивают с Венецией.

Смотровая площадка. Вы полюбуетесь оазисом в пустыне с высоты.

Cinema Plaza — площадь, где проходят международные кинофестивали и культурные события.

Набережная Марина, где швартуются элитные яхты, работают стильные рестораны и бутики, а вечерний свет создаёт волшебную атмосферу.

Организационные детали

Поездка проходит на автобусе, микроавтобусе или автомобиле Kia, Hunday или Toyota. Дорога из Хургады занимает от 20 минут до часа в зависимости от места вашего проживания

Питание не предусмотрено программой, возьмите перекус с собой