Эль-Гуна не похожа ни на Хургаду, ни на традиционные курорты страны. Это частный город-оазис, построенный с нуля в пустыне — воплощение задумки египетского миллионера.
Каналы вместо улиц, мосты, гондолы, виллы и яхты — сюда приезжают не за древней историей, а за ощущением продуманного пространства, эстетики, спокойствия и красивой жизни у воды.
Описание экскурсии
Downtown, центральная часть города. Вы прогуляетесь по аккуратным улочкам, увидите каналы, мосты, малоэтажную архитектуру и поймёте общую концепцию Эль-Гуны — город без хаоса, с продуманным ритмом и гармонией воды и суши.
Водная прогулка по каналам на кораблике мимо частных вилл и ухоженных набережных — вы выясните, почему Эль-Гуну сравнивают с Венецией.
Смотровая площадка. Вы полюбуетесь оазисом в пустыне с высоты.
Cinema Plaza — площадь, где проходят международные кинофестивали и культурные события.
Набережная Марина, где швартуются элитные яхты, работают стильные рестораны и бутики, а вечерний свет создаёт волшебную атмосферу.
Организационные детали
- Поездка проходит на автобусе, микроавтобусе или автомобиле Kia, Hunday или Toyota. Дорога из Хургады занимает от 20 минут до часа в зависимости от места вашего проживания
- Питание не предусмотрено программой, возьмите перекус с собой
- С вами поедет один из гидов нашей команды
в четверг и воскресенье в 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$45
|Дети до 12 лет
|$30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Хургаде
Провела экскурсии для 744 туристов
Наше агентство экскурсий в Египте — это высокое качество и сервис, опыт работы с 2014 года, лицензированные русскоговорящие гиды и довольные путешественники. С нами каждая экскурсия — это комфорт в поездке, проверенные маршруты и незабываемые впечатления!
