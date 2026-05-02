Вместе с опытным инструктором вы отправитесь в пустыню небольшой группой, в своём темпе и по выбранному формату: с посещением деревни бедуинов или с акцентом только на катание. Мы не торопимся и делаем остановки там, где действительно красиво. Подходит как для новичков, так и для опытных водителей.
Описание экскурсии
- Индивидуальный трансфер из вашего отеля на станцию сафари
- Краткий инструктаж
- Путешествие на квадроциклах по живописному маршруту — около 20 км в одну сторону
- По дороге — просторные песчаные участки, каменистые плато и красивые панорамы, остановки для фото
- Посещение деревни бедуинов: катание на верблюде (около 5 минут), традиционный чай
- После — возвращение на станцию тем же маршрутом
Также возможен маршрут без заездов в туристические деревни — только 2,5 часа катания по пустыне с паузами для фото.
Организационные детали
- Перед началом поездки проводится подробный инструктаж на русском языке. Все участники получают защитные шлемы
- Дети до 16 лет не допускаются к самостоятельному управлению, но могут ехать на большом двойном квадроцикле с кем-то из взрослых
- На маршруте вас сопровождает опытный инструктор из нашей команды
- В стоимость входит: индивидуальный трансфер на седане или микроавтобусе из вашего отеля и обратно (20–40 минут в одну сторону в зависимости от расположения), 2,5 часа катания на квадроциклах, бутылка воды
- Отдельно по желанию оплачиваются услуги профессионального фотографа, аренда солнцезащитных очков и арафаток, а также трансфер из удалённых районов Сахл-Хашиш, Макади, Эль-Гуна — от $20
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$60
|Дети до 16 лет
|$30
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваэль — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 509 туристов
Я живу в Хургаде более 20 лет. На протяжении 10 лет мы с моей командой организуем интересные индивидуальные и авторские туры из Хургады по любым направлениям в Египте. У нас только профессиональные гиды-историки, новые комфортабельные микроавтобусы (не старше 1 года) и профессиональные водители, что немаловажно в Египте, учитывая особенности местного движения.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
спасибо, Ваэль! хорошая организация, всегда был на связи! остались очень довольны
Ваэль
Ответ организатора:
Анастасия, большое спасибо за Ваш отзыв. Мы очень рады что Вам понравилась наша экскурсия. Будем рады видеть вас снова
Г
Очень понравилось😍! Организация на высшем уровне. Всё хорошо объяснили. Сопровождающий очень хорошо говорит на русском и выполнил свою работу на 1000%. Инструкторы очень хорошие. Квадрациклы в хорошем состоянии, если нет
Ваэль
Ответ организатора:
Большое спасибо за такой тёплый и подробный отзыв! 😍 Нам очень приятно, что вы остались довольны организацией и атмосферой поездки, для нас это лучшая мотивация! Будем рады видеть вас снова на наших экскурсиях 🌴✨
С
Остались в восторге от поездки! Из отеля нас забрала Екатерина - очень приятная в общении, всю дорогу развлекала нас интересной беседой. На базе недолго подождали инструктора и отправились в путь.
Ваэль
Ответ организатора:
Спасибо вам большое за такой тёплый и подробный отзыв! 🌟
Нам очень приятно, что поездка оставила у вас такие яркие впечатления.
Мы
