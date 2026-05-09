Яркий морской тур с катанием на банане, снорклингом у коралловых рифов и прогулкой по каналам Эль-Гуны. Включен обед из морепродуктов, напитки и все необходимое оборудование. Отличный день отдыха и приключений!
Описание экскурсииНасыщенное морское приключение Программа обещает яркий день, наполненный активным отдыхом и незабываемыми впечатлениями. Вас ждет увлекательный круиз на комфортабельной стеклянной лодке. Для любителей адреналина предусмотрены веселые катания на лодке-банане. Снорклинг и подводные красоты В течение дня запланированы две остановки для снорклинга, каждая продолжительностью около одного часа. Это отличная возможность увидеть разнообразные коралловые рифы и красочных морских обитателей. На борту предоставляется все необходимое оборудование как для взрослых, так и для детей, поэтому можно наслаждаться процессом без лишних забот. Прогулка по Эль-Гуне и отдых на борту После активной части вас ждет спокойная часовая прогулка по живописным каналам Эль-Гуны в сопровождении гида. У вас будет свободное время для фотосессий и отдыха. На борту подается вкусный обед из морепродуктов, а также разнообразные салаты и свежие фрукты. В течение всей поездки доступны безалкогольные напитки.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Морская прогулка
- Снорклинг и другие водные развлечения
- Оборудование для снорклинга
- Обед на борту и безалкогольные напитки
Что не входит в цену
- Фото и видео
Место начала и завершения?
Ваш отель в Хургаде
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Увлекательная экскурсия. Хорошая организация. Получили максимум впечатлений от морских приключений.
