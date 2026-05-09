Описание Фото Ответы на вопросы Яркий морской тур с катанием на банане, снорклингом у коралловых рифов и прогулкой по каналам Эль-Гуны. Включен обед из морепродуктов, напитки и все необходимое оборудование. Отличный день отдыха и приключений!

Yasser Ваш гид в Хургаде Задать вопрос Групповая экскурсия $55 за человека 🇷🇺 русский Язык проведения 8 часов Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Насыщенное морское приключение Программа обещает яркий день, наполненный активным отдыхом и незабываемыми впечатлениями. Вас ждет увлекательный круиз на комфортабельной стеклянной лодке. Для любителей адреналина предусмотрены веселые катания на лодке-банане. Снорклинг и подводные красоты В течение дня запланированы две остановки для снорклинга, каждая продолжительностью около одного часа. Это отличная возможность увидеть разнообразные коралловые рифы и красочных морских обитателей. На борту предоставляется все необходимое оборудование как для взрослых, так и для детей, поэтому можно наслаждаться процессом без лишних забот. Прогулка по Эль-Гуне и отдых на борту После активной части вас ждет спокойная часовая прогулка по живописным каналам Эль-Гуны в сопровождении гида. У вас будет свободное время для фотосессий и отдыха. На борту подается вкусный обед из морепродуктов, а также разнообразные салаты и свежие фрукты. В течение всей поездки доступны безалкогольные напитки.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Что включено Трансфер из отеля и обратно

Морская прогулка

Снорклинг и другие водные развлечения

Оборудование для снорклинга

Обед на борту и безалкогольные напитки Что не входит в цену Фото и видео Место начала и завершения? Ваш отель в Хургаде Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.