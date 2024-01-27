Парасейлинг: полёт на парашюте над Красным морем
Групповая экскурсия в Хургаде

Увидеть морские просторы и Хургаду - с высоты птичьего полёта

Парасейлинг — один из самых захватывающих видов водного спорта и яркое приключение, в котором вы почувствуете себя парящей птицей и насладитесь панорамами окрестностей.

С помощью парашюта, прикреплённого тросом к лодке, вы подниметесь в небо примерно на 100 метров — и проведёте в воздухе 10-15 незабываемых минут.
Парасейлинг: полёт на парашюте над Красным морем
Парасейлинг: полёт на парашюте над Красным морем
Парасейлинг: полёт на парашюте над Красным морем
Ближайшие даты:
27
янв
28
янв
29
янв
30
янв
31
янв
1
фев
2
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€30
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Мы заедем за вами в отель и после полёта отвезём обратно. В группе до 8 человек вы сядете на катер, пройдёте подробный инструктаж, получите спасательные жилеты и по одному человеку или в паре пролетите на парашюте над Красным морем.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер от отеля в Хургаде и обратно (на легковом автомобиле Hyundai, если в группе будет до 2 человек, или на микроавтобусе Toyota, если вас будет больше)
  • Дополнительные расходы: трансфер из районов за городом (Макади, Сахл Хашиш, Эль-Гуна) — 10$
  • В одном полёте на парашюте может участвовать максимум два человека, не более 180 кг общим весом. Если участник полёта один, его вес должен быть не менее 50 кг.
  • Дети допускаются к полёту только с родителями, ограничения по возрасту нет, только по весу
  • Форма одежды — спортивная

ежедневно в 09:00 и 12:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 12:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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