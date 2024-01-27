Увидеть морские просторы и Хургаду - с высоты птичьего полёта
Парасейлинг — один из самых захватывающих видов водного спорта и яркое приключение, в котором вы почувствуете себя парящей птицей и насладитесь панорамами окрестностей.
С помощью парашюта, прикреплённого тросом к лодке, вы подниметесь в небо примерно на 100 метров — и проведёте в воздухе 10-15 незабываемых минут.
С помощью парашюта, прикреплённого тросом к лодке, вы подниметесь в небо примерно на 100 метров — и проведёте в воздухе 10-15 незабываемых минут.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€30
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Мы заедем за вами в отель и после полёта отвезём обратно. В группе до 8 человек вы сядете на катер, пройдёте подробный инструктаж, получите спасательные жилеты и по одному человеку или в паре пролетите на парашюте над Красным морем.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер от отеля в Хургаде и обратно (на легковом автомобиле Hyundai, если в группе будет до 2 человек, или на микроавтобусе Toyota, если вас будет больше)
- Дополнительные расходы: трансфер из районов за городом (Макади, Сахл Хашиш, Эль-Гуна) — 10$
- В одном полёте на парашюте может участвовать максимум два человека, не более 180 кг общим весом. Если участник полёта один, его вес должен быть не менее 50 кг.
- Дети допускаются к полёту только с родителями, ограничения по возрасту нет, только по весу
- Форма одежды — спортивная
ежедневно в 09:00 и 12:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:00 и 12:00Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лаура — ваша команда гидов в Хургаде
Добрый день! Меня зовут Лаура! Живу в Египте с 2005 года. Я и мои коллеги рады познакомить вас с Египтом и погрузить в его богатую историю и культуру.
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