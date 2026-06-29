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познакомить детей с морскими обитателями вживую.

Дельфинов видели аж 2 раза: один раз у побережья, второй раз в открытом море. Дети были в восторге! Оебята сделали максимально все,чтобы наша встреча с дельфинами состоялась.

Снорклинг тоже выше всех похвал. Рома сам лично бдил моего сына 11лнт в море, научил нырять с маской. Ребята даже взяли прикорм для рыб,поэтому около нас было очень много рыбок. Ребенок даже сам лично их кормил под водой. Не знала, что рыбки так любят гуаву и бананы.

После водных процедур на борту нас ждал приятный сюрприз - фруктовая нарезка: клубника,дыня,гуава,бананы. Детям вообще зашло 😁 Ребята, спасибо за нашу чудесную экскурсию. Этт было круто! Однозначно, такой формат лучше, чем групповая экскурсия от туроператора(я просто не первый раз в Египте, есть с чем сравнивать).

По окончании нам показали фото и видео нашей экскурсии. Мы выкупили за допплату. Конечно, в идеале, если бы в прайсе это все заранее было озвучено. А то для нас это было сюрпризом.

Но, честно скажу, кино нам прислали уже вечером, и мы ни разу не пожалели,что его выкупили. Ребенок счастлив! Столько впечатлений и эмоций обновилось!

Ещё раз спасибо! Все было 🔥🔥🔥!



P.S. Хочу отметить отдельно отметить приятное общение во время всей поездки. Мы были чисто женской компанией без взрослых мужчин,только сын 11лет. Не было никаких грязных намеков, шуток, взглядов в нашу сторону. Все было легко и непринужденно))