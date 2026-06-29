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30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборВстреча с дельфинами и снорклинг у побережья Хургады
Выйти в открытое море на скоростном катере и провести время среди дельфиньих стай
Начало: В вашем отеле
«Когда катер выйдет к району рифа Фанадир или Эль-Фанус, начнётся самое важное — поиск дельфинов»
Завтра в 09:00
10 июл в 09:00
от $322
$460 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По волнам Красного моря - из Хургады
Прогулка на катере, снорклинг у рифов и возможная встреча с дельфинами
«Прогулка по Красному морю на скоростном катере»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от $320 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
К райскому острову Ола-Ола из Хургады
Отправляйтесь на скоростном катере к райскому острову Ола-Ола. Насладитесь пляжным отдыхом и откройте для себя подводный мир Красного моря
«На скоростном катере мы доберёмся до острова с мягким песком и кристальной водой»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от $50 за человека
Групповая
до 25 чел.
Прогулка на катере в Красном море с дайвингом и снорклингом (всё включено)
Разнообразить пляжный отдых и полюбоваться подводными глубинами (из Хургады)
Начало: У вашего отеля в Хургаде
«Вы пройдёте инструктаж, получите снаряжение и на катере выйдете в море»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июл в 08:00
$30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
А
Крутая экскурсия. Несравнимо с морскими прогулками в группах. Скорость, море, ветер, вы одни на лодке! Гид и капитан доброжелательные. Удалось
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А
Впечатления отличные! Катер чистый, новый, комфортный! Нашли 4 дельфинов, были в воде, когда они проплывали мимо нас, гид Саса помогал подплыть на катере ближе к ним и высадиться в воде поближе. Потом заехали на отличный риф. в общем все супер!
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С
Остались в полном восторге от поездки! Из отеля забрали вовремя, без задержек. Прогулка на катере была супер - дельфинов нашли
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И
Отличная экскурсия, огромное спасибо Роме! Он сам её проводил, встретил у отеля на машине, предварительно ознакомил нас с программой, ответил
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Отличная поездка! Были втроём семьей. Посмотрели дельфинов, кораллы, рыбок. Получили массу положительных эмоций. Очень понравился индивидуальный подход Махмуда и внимание к нашим пожеланиям. Рекомендую к выбору.
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Все прошло отлично, спасибо за чудесный день с дельфинами и подводным миром☀️❤️
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Приветствую всех!
Хочу выразить огромную благодарность Роме и его команде за нашу суперскую экскурсию! Рома, кстати, очень хорошо говорит по-русски.
Задача была
Хочу выразить огромную благодарность Роме и его команде за нашу суперскую экскурсию! Рома, кстати, очень хорошо говорит по-русски.
Задача была
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С
Невероятная экскурсия! Вихрь эмоций и впечатлений! Рома учел все наши пожелания и организовал все наилучшим образом: встреча в удаленной от
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Отличная поездка к дельфинам. Повезло, увидели огромное количество дельфинов, даже поплавали с ними. Дельфины играли с лодкой. Рекомендую эту поездку, лучше чем групповая на большой яхте, шанс увидеть много дельфинов выше
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А
По итогам экскурсии оплатил всего 270$, (в том числе первоначально 30$ за tripster, по приезде от оказанных услуг 240$(вместе с фото)).
Сама экскурсия понравилось, все замечательно👍
Сама экскурсия понравилось, все замечательно👍
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Всего 16 отзывов в Хургаде в категории "На катере"
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Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «На катере»
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