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Прогулки на катере в Хургаде

Найдено 4 экскурсии в категории «На катере» в Хургаде, цены от $30, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Встреча с дельфинами и снорклинг у побережья Хургады
На катере
4 часа
-
30%
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Встреча с дельфинами и снорклинг у побережья Хургады
Выйти в открытое море на скоростном катере и провести время среди дельфиньих стай
Начало: В вашем отеле
«Когда катер выйдет к району рифа Фанадир или Эль-Фанус, начнётся самое важное — поиск дельфинов»
Завтра в 09:00
10 июл в 09:00
от $322$460 за всё до 4 чел.
По волнам Красного моря - из Хургады
На катере
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
По волнам Красного моря - из Хургады
Прогулка на катере, снорклинг у рифов и возможная встреча с дельфинами
«Прогулка по Красному морю на скоростном катере»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от $320 за всё до 5 чел.
К райскому острову Ола-Ола из Хургады
На катере
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
К райскому острову Ола-Ола из Хургады
Отправляйтесь на скоростном катере к райскому острову Ола-Ола. Насладитесь пляжным отдыхом и откройте для себя подводный мир Красного моря
«На скоростном катере мы доберёмся до острова с мягким песком и кристальной водой»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от $50 за человека
Прогулка на катере в Красном море с дайвингом и снорклингом (всё включено)
На катере
7 часов
Групповая
до 25 чел.
Прогулка на катере в Красном море с дайвингом и снорклингом (всё включено)
Разнообразить пляжный отдых и полюбоваться подводными глубинами (из Хургады)
Начало: У вашего отеля в Хургаде
«Вы пройдёте инструктаж, получите снаряжение и на катере выйдете в море»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июл в 08:00
$30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

А
Встреча с дельфинами и снорклинг у побережья Хургады
Крутая экскурсия. Несравнимо с морскими прогулками в группах. Скорость, море, ветер, вы одни на лодке! Гид и капитан доброжелательные. Удалось
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поплавать и сфотографироваться с дельфинами! Далее был сноргнлинг у рифа и белый пляж, где нам принесли огромную тарелку вкуснейших фруктов. Все прошло отлично. Рады повторить еще раз такую экскурсию💦

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А
Встреча с дельфинами и снорклинг у побережья Хургады
Впечатления отличные! Катер чистый, новый, комфортный! Нашли 4 дельфинов, были в воде, когда они проплывали мимо нас, гид Саса помогал подплыть на катере ближе к ним и высадиться в воде поближе. Потом заехали на отличный риф. в общем все супер!
Впечатления отличные! Катер чистый, новый, комфортный! Нашли 4 дельфинов, были в воде, когда они проплывали мимо
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С
Встреча с дельфинами и снорклинг у побережья Хургады
Остались в полном восторге от поездки! Из отеля забрали вовремя, без задержек. Прогулка на катере была супер - дельфинов нашли
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на удивление быстро, и нам невероятно повезло не просто увидеть их, но и поплавать совсем рядом.
Снорклинг у кораллового рифа - отдельная сказка. Настоящее подводное чудо. Кораллы всех цветов и огромное количество ярких рыбок. Я впервые испытал такой восторг от красоты морского мира! После купания на катере нас ждал приятный бонус в виде сочных фруктов, что было очень кстати. Вернулись в отель быстро и с комфортом. Огромное спасибо за этот день

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И
Встреча с дельфинами и снорклинг у побережья Хургады
Отличная экскурсия, огромное спасибо Роме! Он сам её проводил, встретил у отеля на машине, предварительно ознакомил нас с программой, ответил
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на все наши вопросы))) В результате всё сложилось отлично: видели дельфинов прямо вблизи, дочка была в восторге!!! При этом удалось увидеть их несколько раз; очень здорово!!!
Потом отправились к рифу, поплавали с масками, с удовольствием посмотрели его мир и обитателей!!! Рома плавал вместе с нами, прикармливая рыбок и снимая нас на камеру. Фото и видео получились отличные! Рома вместе с нашим капитаном катера накрыли небольшой фруктовый стол: клубника потрясающая, гуава, бананы и дыня. Такую сладкую дыню мы ели, пожалуй, первый раз в жизни)))
По дороге домой Рома ещё предложил нам заехать за клубникой для дочери, он очень хотел ее порадовать, но она подустала от впечатлений и попросила ехать сразу в отель.
Во время поездки все моменты безопасности на борту соблюдались в обязательном порядке; что касается каких-то «скрытых» платежей, как писали в некоторых предыдущих отзывах-их нет, всё максимально понятно: прогулка стоит столько-то, фото и видео-столько-то (но это по желанию); всё, как указано в описании экскурсии.
Нам очень понравилось всё-море, погода, прогулка, абсолютно дружественная атмосфера!! Рома - отличный и капитан тоже супер!
Обязательно съездите и вы не пожалеете!!!
P.S. Рома регулярно передает дочери привет и она ему тоже))) Кстати, на всякий случай, Рома хорошо говорит по-русски))

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Марина
По волнам Красного моря - из Хургады
Отличная поездка! Были втроём семьей. Посмотрели дельфинов, кораллы, рыбок. Получили массу положительных эмоций. Очень понравился индивидуальный подход Махмуда и внимание к нашим пожеланиям. Рекомендую к выбору.
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Снежана
Встреча с дельфинами и снорклинг у побережья Хургады
Все прошло отлично, спасибо за чудесный день с дельфинами и подводным миром☀️❤️
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Гузель
Встреча с дельфинами и снорклинг у побережья Хургады
Приветствую всех!
Хочу выразить огромную благодарность Роме и его команде за нашу суперскую экскурсию! Рома, кстати, очень хорошо говорит по-русски.
Задача была
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познакомить детей с морскими обитателями вживую.
Дельфинов видели аж 2 раза: один раз у побережья, второй раз в открытом море. Дети были в восторге! Оебята сделали максимально все,чтобы наша встреча с дельфинами состоялась.
Снорклинг тоже выше всех похвал. Рома сам лично бдил моего сына 11лнт в море, научил нырять с маской. Ребята даже взяли прикорм для рыб,поэтому около нас было очень много рыбок. Ребенок даже сам лично их кормил под водой. Не знала, что рыбки так любят гуаву и бананы.
После водных процедур на борту нас ждал приятный сюрприз - фруктовая нарезка: клубника,дыня,гуава,бананы. Детям вообще зашло 😁 Ребята, спасибо за нашу чудесную экскурсию. Этт было круто! Однозначно, такой формат лучше, чем групповая экскурсия от туроператора(я просто не первый раз в Египте, есть с чем сравнивать).
По окончании нам показали фото и видео нашей экскурсии. Мы выкупили за допплату. Конечно, в идеале, если бы в прайсе это все заранее было озвучено. А то для нас это было сюрпризом.
Но, честно скажу, кино нам прислали уже вечером, и мы ни разу не пожалели,что его выкупили. Ребенок счастлив! Столько впечатлений и эмоций обновилось!
Ещё раз спасибо! Все было 🔥🔥🔥!

P.S. Хочу отметить отдельно отметить приятное общение во время всей поездки. Мы были чисто женской компанией без взрослых мужчин,только сын 11лет. Не было никаких грязных намеков, шуток, взглядов в нашу сторону. Все было легко и непринужденно))

Приветствую всех!
Приветствую всех!
Приветствую всех!
Приветствую всех!
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С
Встреча с дельфинами и снорклинг у побережья Хургады
Невероятная экскурсия! Вихрь эмоций и впечатлений! Рома учел все наши пожелания и организовал все наилучшим образом: встреча в удаленной от
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Хургады гостинице без опозданий, любопытная вводная информация, лодка в отличном состоянии, энергичная и знающая команда сопровождения! Сама морская прогулка выше всяких похвал: капитан и его помощники сделали все, чтобы мы увидели дельфинов, подплыли на максимально удобный для нас риф и помогли экипироваться и увидеть мир кораллов и рыб и даже организовали фотосессию! Блюдо с солнечными, наполненными теплом Египта сезонными фруктами ждало нас после купания! Они сделали максимум для того, чтобы красотой Красного моря смогли насладиться даже такие, как мы, далекие от погружений и моря люди! Спасибо, Рома и Ваши коллеги! Мы получили массу приятных эмоций и желаем всем туристам испытать что-то подобное!

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Юрий
Встреча с дельфинами и снорклинг у побережья Хургады
Отличная поездка к дельфинам. Повезло, увидели огромное количество дельфинов, даже поплавали с ними. Дельфины играли с лодкой. Рекомендую эту поездку, лучше чем групповая на большой яхте, шанс увидеть много дельфинов выше
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А
Встреча с дельфинами и снорклинг у побережья Хургады
По итогам экскурсии оплатил всего 270$, (в том числе первоначально 30$ за tripster, по приезде от оказанных услуг 240$(вместе с фото)).
Сама экскурсия понравилось, все замечательно👍
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Всего 16 отзывов в Хургаде в категории "На катере"

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Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «На катере»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хургаде
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Встреча с дельфинами и снорклинг у побережья Хургады;
  2. По волнам Красного моря - из Хургады;
  3. К райскому острову Ола-Ола из Хургады;
  4. Прогулка на катере в Красном море с дайвингом и снорклингом (всё включено).
Какие места ещё посмотреть в Хургаде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Луксор;
  2. Долина Царей;
  3. Пирамиды Гизы;
  4. Эль-Гуна;
  5. Город мертвых;
  6. Набережная;
  7. Гиза;
  8. Рыбный Рынок;
  9. Аквариум;
  10. Остров Гифтун.
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июле 2026
Сейчас в Хургаде в категории "На катере" можно забронировать 4 экскурсии от 30 до 322 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Забронируйте экскурсию в Хургаде на 2026 год на катере, 16 ⭐ отзывов, цены от $30. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь