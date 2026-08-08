Мои заказы

Сафари на квадроциклах и купание с лошадьми в море - из Хургады

Промчаться по пустыне, познакомиться с животными на ферме и войти верхом в Красное море
За один день вы откроете две стороны Хургады: драйв пустыни и спокойствие моря. Сначала отправитесь на квадроциклах по песчаным тропам и горным пейзажам.

А затем познакомитесь с животными на ферме, прогуляетесь верхом вдоль побережья и искупаетесь в море вместе с лошадьми.
Сафари на квадроциклах и купание с лошадьми в море - из Хургады
Сафари на квадроциклах и купание с лошадьми в море - из Хургады
Сафари на квадроциклах и купание с лошадьми в море - из Хургады

Описание экскурсии

Комфортный старт

Водитель заберёт вас из отеля на автомобиле с кондиционером и отвезёт в конный центр. В дороге будет питьевая вода и Wi-Fi.

Прогулка по ферме

Вы познакомитесь с обитателями: лошадьми, осликами, верблюдами и другими животными. Их можно погладить, покормить и сфотографировать. Это спокойная часть программы перед активным маршрутом.

Сафари на квадроциклах

После инструктажа отправимся в пустыню на квадроциклах. Вас ждёт часовая поездка по песчаным тропам, открытым пространствам и горным ландшафтам. Опыт не обязателен: инструкторы помогут новичкам почувствовать себя уверенно и безопасно.

Прогулка верхом к морю

Вы пересядете на лошадей и отправитесь вдоль побережья. Для новичков подберут спокойных лошадей, а инструктор будет рядом.

Купание с лошадьми

Главная часть маршрута — вход в море верхом. Вы окажетесь в воде вместе с лошадьми — среди бирюзовых оттенков Красного моря.

Возвращение в отель

После завершения программы водитель отвезёт вас обратно в отель.

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер из отеля и обратно, сафари на квадроциклах, конная прогулка, мини-экскурсия по ферме, напитки во время программы
  • Время в пути из центра Хургады — около 20 мин в одну сторону
  • Доплата за трансфер из удалённых районов (Макади, Сахл-Хашиш, Эль-Гуна и др.) — $20 за седан, $25 за микроавтобус
  • Всем участникам выдаём шлемы, арафатки и необходимую амуницию для лошадей
  • Даже если вы впервые в седле или за рулём квадроцикла — не волнуйтесь! За каждым участником закреплён инструктор. Для новичков подбираем самых спокойных лошадей
  • Ограничения по возрасту: на лошадях — с 4 лет, на квадроциклах — с 10 лет
  • С вами будет инструктор из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — Организатор в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 21 туриста
Я живу в Хургаде с 2016 года. Замужем за египтянином (но при этом остаюсь православной христианкой) и воспитываю двоих чудесных детей. Знаю всю изнанку местной жизни, традиции, законы и тонкости
читать дальшеуменьшить

восточного брака. Расскажу много забавных историй, приключившихся со мной здесь. Я искренне люблю живое общение и умею находить подход к людям, поэтому создаю лёгкие, неутомительные маршруты на комфортных авто, которые одинаково захватывают и взрослых, и малышей. Со мной вы откроете секретные нетуристические локации и лучшие гастрономические места. Мы скорректируем программу полностью под ваши интересы, чтобы вы влюбились в настоящий Египет, а ваши дети остались в полном восторге от нашего совместного приключения!

Входит в следующие категории Хургады

Похожие экскурсии на «Сафари на квадроциклах и купание с лошадьми в море - из Хургады»

Бухта дельфинов в Хургаде - незабываемый день в Красном море (всё включено)
На яхте
7 часов
5 отзывов
Групповая
Бухта дельфинов в Хургаде - незабываемый день в Красном море (всё включено)
Открыть подводный мир Красного моря во время прогулки на яхте
Начало: У отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$17 за человека
Конные прогулки по пустыне и к Красному морю
Конные прогулки
На верблюдах
2 часа
54 отзыва
Индивидуальная
Конные прогулки по пустыне и к Красному морю
Отправиться верхом навстречу потрясающим видам и пообщаться с ласковыми животными
Начало: Возле отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $44 за человека
В Красном море верхом на лошади
Конные прогулки
1 час
23 отзыва
Индивидуальная
В Красном море верхом на лошади
Почувствуйте гармонию с природой, оседлав лошадь для морской прогулки на частном пляже Хургады
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от $17 за человека
Свобода пустыни: сафари на квадроциклах из Хургады
На квадроциклах
На верблюдах
3 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Свобода пустыни: сафари на квадроциклах из Хургады
Пески, скорость и магия Египта вне туристических маршрутов
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $120 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Хургаде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Хургаде
от $100 за группу