За один день вы откроете две стороны Хургады: драйв пустыни и спокойствие моря. Сначала отправитесь на квадроциклах по песчаным тропам и горным пейзажам. А затем познакомитесь с животными на ферме, прогуляетесь верхом вдоль побережья и искупаетесь в море вместе с лошадьми.

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Цена за 1-10 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Комфортный старт

Водитель заберёт вас из отеля на автомобиле с кондиционером и отвезёт в конный центр. В дороге будет питьевая вода и Wi-Fi.

Прогулка по ферме

Вы познакомитесь с обитателями: лошадьми, осликами, верблюдами и другими животными. Их можно погладить, покормить и сфотографировать. Это спокойная часть программы перед активным маршрутом.

Сафари на квадроциклах

После инструктажа отправимся в пустыню на квадроциклах. Вас ждёт часовая поездка по песчаным тропам, открытым пространствам и горным ландшафтам. Опыт не обязателен: инструкторы помогут новичкам почувствовать себя уверенно и безопасно.

Прогулка верхом к морю

Вы пересядете на лошадей и отправитесь вдоль побережья. Для новичков подберут спокойных лошадей, а инструктор будет рядом.

Купание с лошадьми

Главная часть маршрута — вход в море верхом. Вы окажетесь в воде вместе с лошадьми — среди бирюзовых оттенков Красного моря.

Возвращение в отель

После завершения программы водитель отвезёт вас обратно в отель.

Организационные детали