Сафари на квадроциклах и купание с лошадьми в море - из Хургады
Промчаться по пустыне, познакомиться с животными на ферме и войти верхом в Красное море
За один день вы откроете две стороны Хургады: драйв пустыни и спокойствие моря. Сначала отправитесь на квадроциклах по песчаным тропам и горным пейзажам.
А затем познакомитесь с животными на ферме, прогуляетесь верхом вдоль побережья и искупаетесь в море вместе с лошадьми.
Описание экскурсии
Комфортный старт
Водитель заберёт вас из отеля на автомобиле с кондиционером и отвезёт в конный центр. В дороге будет питьевая вода и Wi-Fi.
Прогулка по ферме
Вы познакомитесь с обитателями: лошадьми, осликами, верблюдами и другими животными. Их можно погладить, покормить и сфотографировать. Это спокойная часть программы перед активным маршрутом.
Сафари на квадроциклах
После инструктажа отправимся в пустыню на квадроциклах. Вас ждёт часовая поездка по песчаным тропам, открытым пространствам и горным ландшафтам. Опыт не обязателен: инструкторы помогут новичкам почувствовать себя уверенно и безопасно.
Прогулка верхом к морю
Вы пересядете на лошадей и отправитесь вдоль побережья. Для новичков подберут спокойных лошадей, а инструктор будет рядом.
Купание с лошадьми
Главная часть маршрута — вход в море верхом. Вы окажетесь в воде вместе с лошадьми — среди бирюзовых оттенков Красного моря.
Возвращение в отель
После завершения программы водитель отвезёт вас обратно в отель.
Организационные детали
В стоимость входит: трансфер из отеля и обратно, сафари на квадроциклах, конная прогулка, мини-экскурсия по ферме, напитки во время программы
Время в пути из центра Хургады — около 20 мин в одну сторону
Доплата за трансфер из удалённых районов (Макади, Сахл-Хашиш, Эль-Гуна и др.) — $20 за седан, $25 за микроавтобус
Всем участникам выдаём шлемы, арафатки и необходимую амуницию для лошадей
Даже если вы впервые в седле или за рулём квадроцикла — не волнуйтесь! За каждым участником закреплён инструктор. Для новичков подбираем самых спокойных лошадей
Ограничения по возрасту: на лошадях — с 4 лет, на квадроциклах — с 10 лет
С вами будет инструктор из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 21 туриста
Я живу в Хургаде с 2016 года. Замужем за египтянином (но при этом остаюсь православной христианкой) и воспитываю двоих чудесных детей. Знаю всю изнанку местной жизни, традиции, законы и тонкости читать дальшеуменьшить
восточного брака. Расскажу много забавных историй, приключившихся со мной здесь.
Я искренне люблю живое общение и умею находить подход к людям, поэтому создаю лёгкие, неутомительные маршруты на комфортных авто, которые одинаково захватывают и взрослых, и малышей.
Со мной вы откроете секретные нетуристические локации и лучшие гастрономические места. Мы скорректируем программу полностью под ваши интересы, чтобы вы влюбились в настоящий Египет, а ваши дети остались в полном восторге от нашего совместного приключения!
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