1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Конные прогулки по пустыне и купание в Красном море - Индивидуальный опыт в Хургаде
Откройте для себя магию пустыни и красоту Красного моря, наслаждаясь верховой ездой в Хургаде. Подходит как для новичков, так и для опытных наездников
«На конюшне вы познакомитесь с нашими лошадками, после наденете снаряжение и получите подробные инструкции»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€40 за человека
Групповая
3 часа
Катание на лошадях и верблюдах в Хургаде с восточным чаепитием
Погрузитесь в атмосферу Востока, наслаждаясь катанием на лошадях и верблюдах по живописным окрестностям Хургады, завершая день восточным чаепитием
Начало: По месту пребывания в Хургаде
«Сотрудники расскажут о лошадях и верблюдах, подскажут, как общаться с животными»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€28 за человека
Индивидуальная
1 час
Конная прогулка в море Хургады: эксклюзивный маршрут с инструктором
Почувствуйте гармонию с природой, оседлав лошадь для морской прогулки на частном пляже Хургады
«Вы пешком отведёте вашу лошадку к морю и познакомитесь с ней поближе»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€15 за человека
Индивидуальная
2 часа
Увлекательные прогулки на лошадях в Хургаде для всех желающих
Живописные прогулки на лошадях в Хургаде: морские купания и волшебные закаты в пустыне ждут вас
Начало: Ваш отель
«Приглашаем новичков и опытных всадников на прогулки на прекрасных и спокойных лошадях»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария24 мая 2024Это потрясающая прогулка, лошади ухоженные, воспитанные, спокойные. Ирина потрясающий коневладелец, сама лично забирает с отеля и довозит обратно, всю дорогу в
- ММария22 марта 2024Выбирая конную прогулку, искала в Хургаде вариант безопасный и чтобы лошади были в заботливых руках, а не как на большинстве
- ЕЕлена8 января 2024Были на экскурсии с Ириной 7 января. Ирина забрала нас у отеля и отвезла на конюшню. Она очень приятный в
- ООлеся11 декабря 2023Огромное спасибо за потрясающую прогулку и возможность пообщаться с этими чудными животными. Еще и миллион классных фотографий на память сделали,
- VValerii2 декабря 2023Чудесная экскурсия, остались максимально довольны. Организация на высшем уровне: постоянная связь с клиентом, учет пожеланий, грамотно продуманный маршрут. Очень насыщенная
- ООльга24 ноября 2023Организатор подскажет вам как удобно добираться от отеля. Сопровождающие очень ответственные и вежливые люди, спросили какой опыт и подобрали под
- ООльга22 ноября 2023Пишу отзыв по горячим следам-не имея систематического опыта катания, провела прекрасные 2 часа в хорошей компании и лошадок и Ирины. Фото нашей прогулки получились просто улетные, зимними вечерами будет что вспомнить 😁. Осталась довольна этим необычным для меня приключением.
- ФФедор11 ноября 2023Супер, спасибо
- ССергей15 апреля 2023Уютная ферма с прекрасными людьми, всем советую
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Конные прогулки»
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Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Конные прогулки" можно забронировать 4 экскурсии от 15 до 45. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
Обзорные экскурсии с верховой ездой на лошадях в Хургаде. Максимально сближение с природой Хургады, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024