Экскурсии на лошадях в Хургаде

Найдено 4 экскурсии в категории «Конные прогулки» в Хургаде, цены от €15. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
Конные прогулки по пустыне и к Красному морю
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Конные прогулки по пустыне и купание в Красном море - Индивидуальный опыт в Хургаде
Откройте для себя магию пустыни и красоту Красного моря, наслаждаясь верховой ездой в Хургаде. Подходит как для новичков, так и для опытных наездников
«На конюшне вы познакомитесь с нашими лошадками, после наденете снаряжение и получите подробные инструкции»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
40 за человека
Восточные скачки: катание на лошадях и верблюдах в Хургаде (мини-группа)
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
🐫 На верблюдах
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
1 отзыв
Катание на лошадях и верблюдах в Хургаде с восточным чаепитием
Погрузитесь в атмосферу Востока, наслаждаясь катанием на лошадях и верблюдах по живописным окрестностям Хургады, завершая день восточным чаепитием
Начало: По месту пребывания в Хургаде
«Сотрудники расскажут о лошадях и верблюдах, подскажут, как общаться с животными»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
28 за человека
В море верхом на лошади
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Конная прогулка в море Хургады: эксклюзивный маршрут с инструктором
Почувствуйте гармонию с природой, оседлав лошадь для морской прогулки на частном пляже Хургады
«Вы пешком отведёте вашу лошадку к морю и познакомитесь с ней поближе»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 за человека
Прогулки на лошадях в Хургаде для новичков и опытых всадников
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Увлекательные прогулки на лошадях в Хургаде для всех желающих
Живописные прогулки на лошадях в Хургаде: морские купания и волшебные закаты в пустыне ждут вас
Начало: Ваш отель
«Приглашаем новичков и опытных всадников на прогулки на прекрасных и спокойных лошадях»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    24 мая 2024
    Прогулки на лошадях в Хургаде для новичков и опытых всадников
    Это потрясающая прогулка, лошади ухоженные, воспитанные, спокойные. Ирина потрясающий коневладелец, сама лично забирает с отеля и довозит обратно, всю дорогу в
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    конюшню и обратно, не давала скучать, рассказывала про лошадей, все очень интересно и познавательно! Эмоций было очень много, все очень круто и классно И к слову, для девушек, Ирина очень хорошо и много фотографирует и снимает видео ЗА БЕСПЛАТНО!!!! Это редкость для Египта) обычно за фото просят не маленькие деньги) Однозначно я рекомендую, не пожалеете Прогулка подойдет как для профи так и для начинающих Ставлю 10/10! Так же есть свой маленький зоопарк) Ослицы, ослы, козы, обезьянка, черепашка и т. д

  • М
    Мария
    22 марта 2024
    Конные прогулки по пустыне и к Красному морю
    Выбирая конную прогулку, искала в Хургаде вариант безопасный и чтобы лошади были в заботливых руках, а не как на большинстве
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    шоу для туристов — где они худые и измученные в жесткой эксплуатации. Ирина — владелица лошадей и по настоящему их любит. И любит свое дело, и в сумме это сделало нашу экскурсию, встречу, одним из самых ярких впечатлений о Египте, колорите жизни в нем, пустыне. Мы встречали закат с переливом красок на небе, видели как солнечный диск спрятался полностью за 2 минуты, видели ночное небо, в котором невооруженным глазом видны сотни звезд. Лошади чувствовали себя комфортно, спокойные, со здоровой психикой. В общем впечатления отличные!

    Выбирая конную прогулку, искала в Хургаде вариант безопасный и чтобы лошади были в заботливых руках, а
  • Е
    Елена
    8 января 2024
    Конные прогулки по пустыне и к Красному морю
    Были на экскурсии с Ириной 7 января. Ирина забрала нас у отеля и отвезла на конюшню. Она очень приятный в
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    общении человек, животные все ухоженные, детям очень понравилась прогулка по пустыне, встретили там заход солнца, это очень красиво! Спасибо Ирине за приятный вечер, рекомендуем🤗👍.

    Были на экскурсии с Ириной 7 января. Ирина забрала нас у отеля и отвезла на конюшню
  • О
    Олеся
    11 декабря 2023
    В море верхом на лошади
    Огромное спасибо за потрясающую прогулку и возможность пообщаться с этими чудными животными. Еще и миллион классных фотографий на память сделали,
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    инстаграм взорвали точно. При возможности обязательно вернёмся к вам еще не раз. Лошадки все очень красивые и ухоженные, главное спокойные и дружелюбные

    Огромное спасибо за потрясающую прогулку и возможность пообщаться с этими чудными животными. Еще и миллион классныхОгромное спасибо за потрясающую прогулку и возможность пообщаться с этими чудными животными. Еще и миллион классныхОгромное спасибо за потрясающую прогулку и возможность пообщаться с этими чудными животными. Еще и миллион классныхОгромное спасибо за потрясающую прогулку и возможность пообщаться с этими чудными животными. Еще и миллион классныхОгромное спасибо за потрясающую прогулку и возможность пообщаться с этими чудными животными. Еще и миллион классных
  • V
    Valerii
    2 декабря 2023
    Восточные скачки: катание на лошадях и верблюдах в Хургаде (мини-группа)
    Чудесная экскурсия, остались максимально довольны. Организация на высшем уровне: постоянная связь с клиентом, учет пожеланий, грамотно продуманный маршрут. Очень насыщенная
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    прогулка, однозначно стоящая своих денег! Один из сопровождающих с удовольствием нас пофотографировал, я бы сказал, что устроил целую фотосессию(оставили на чай 10$, не такие большие деньги, а человек был просто счастлив). Как опытный путешественник с уверенностью могу посоветовать данное мероприятие! Яркие эмоции и приятные воспоминания гарантированы 😊

  • О
    Ольга
    24 ноября 2023
    В море верхом на лошади
    Организатор подскажет вам как удобно добираться от отеля. Сопровождающие очень ответственные и вежливые люди, спросили какой опыт и подобрали под
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    каждого лошадь. Прогулку изначально брала на 1 час, в итоге продлили до 2ч. Очень жаль что не успели с утра купить угощения для лошадок

    Организатор подскажет вам как удобно добираться от отеля. Сопровождающие очень ответственные и вежливые люди, спросили какойОрганизатор подскажет вам как удобно добираться от отеля. Сопровождающие очень ответственные и вежливые люди, спросили какой
  • О
    Ольга
    22 ноября 2023
    Конные прогулки по пустыне и к Красному морю
    Пишу отзыв по горячим следам-не имея систематического опыта катания, провела прекрасные 2 часа в хорошей компании и лошадок и Ирины. Фото нашей прогулки получились просто улетные, зимними вечерами будет что вспомнить 😁. Осталась довольна этим необычным для меня приключением.
  • Ф
    Федор
    11 ноября 2023
    В море верхом на лошади
    Супер, спасибо
  • С
    Сергей
    15 апреля 2023
    Прогулки на лошадях в Хургаде для новичков и опытых всадников
    Уютная ферма с прекрасными людьми, всем советую

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Конные прогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хургаде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Конные прогулки по пустыне и к Красному морю
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  3. В море верхом на лошади
  4. Прогулки на лошадях в Хургаде для новичков и опытых всадников
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Долина Царей
  4. Город мертвых
  5. Аквариум
  6. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Конные прогулки" можно забронировать 4 экскурсии от 15 до 45. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
Обзорные экскурсии с верховой ездой на лошадях в Хургаде. Максимально сближение с природой Хургады, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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