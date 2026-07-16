Едем осматривать сокровища древнеегипетской цивилизации без больших автобусов и утомительной гонки по достопримечательностям. Вы увидите легендарные пирамиды Гизы и Великого Сфинкса и посетите новый Большой Египетский музей. А мы позаботимся, чтобы долгое путешествие было не только увлекательным, но и комфортным.
Описание экскурсии
Пирамиды Гизы — единственное сохранившееся чудо Древнего мира. Вы увидите пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина. Узнаете, как их строили и какие загадки остаются неразгаданным.
Великий Сфинкс — знаменитый страж Древнего Египта. Поговорим о многочисленных легендах, которые связаны с этой гигантской статуей. Обсудим, что известно о ней современной науке.
Большой Египетский музей — одно из крупнейших археологических собраний мира. Вы увидите выдающиеся памятники древнеегипетского искусства, познакомитесь с историей фараонов и узнаете о последних открытиях учёных.
Вы узнаете:
- как возникла цивилизация Древнего Египта
- каким образом строились пирамиды и какие версии их создания существуют
- во что верили древние египтяне и как проходила жизнь при дворе фараонов
- почему Великий Сфинкс считается одним из самых загадочных памятников планеты
- как современные археологические открытия помогают лучше понять историю Египта
Примерный тайминг
- 2:30 — выезд из отеля в Хургаде
- 9:00–12:00 — пирамиды Гизы и Великий Сфинкс
- 12:00–13:00 — обед (по желанию)
- 13:00–15:30 — Большой Египетский музей
- 15:30 — выезд обратно
- 21:30 — возвращение в Хургаду
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле Toyota Hiace, Chery Tiggo 8 или MG
- Дорога из Хургады в Каир занимает 6–6,5 ч
- С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- входной билет в комплекс пирамид Гизы — $15 с чел.
- входной билет в Большой Египетский музей — $32 с чел.
- обед — около $15 с чел. (по желанию)
- прогулка по Нилу — $10 с чел или $50 за всю группу (по желанию)
ежедневно в 02:00 и 02:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$100
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 02:00 и 02:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шериф — ваша команда гидов в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 102 туристов
Я работаю гидом в Каире, Гизе и Александрии. У меня есть диплом по египтологии, а опыт работы в сфере организации путешествий — с 2016 года. Я работаю с командой гидов, и все мы имеем лицензию министерства туризма Египта.
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