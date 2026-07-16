Едем осматривать сокровища древнеегипетской цивилизации без больших автобусов и утомительной гонки по достопримечательностям. Вы увидите легендарные пирамиды Гизы и Великого Сфинкса и посетите новый Большой Египетский музей. А мы позаботимся, чтобы долгое путешествие было не только увлекательным, но и комфортным.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Пирамиды Гизы — единственное сохранившееся чудо Древнего мира. Вы увидите пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина. Узнаете, как их строили и какие загадки остаются неразгаданным.

Великий Сфинкс — знаменитый страж Древнего Египта. Поговорим о многочисленных легендах, которые связаны с этой гигантской статуей. Обсудим, что известно о ней современной науке.

Большой Египетский музей — одно из крупнейших археологических собраний мира. Вы увидите выдающиеся памятники древнеегипетского искусства, познакомитесь с историей фараонов и узнаете о последних открытиях учёных.

Вы узнаете:

как возникла цивилизация Древнего Египта

каким образом строились пирамиды и какие версии их создания существуют

во что верили древние египтяне и как проходила жизнь при дворе фараонов

почему Великий Сфинкс считается одним из самых загадочных памятников планеты

как современные археологические открытия помогают лучше понять историю Египта

Примерный тайминг

2:30 — выезд из отеля в Хургаде

9:00–12:00 — пирамиды Гизы и Великий Сфинкс

12:00–13:00 — обед (по желанию)

13:00–15:30 — Большой Египетский музей

15:30 — выезд обратно

21:30 — возвращение в Хургаду

Организационные детали

Едем на комфортабельном автомобиле Toyota Hiace, Chery Tiggo 8 или MG

Дорога из Хургады в Каир занимает 6–6,5 ч

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы