Большой египетский музей — современное пространство, которое построили специально для демонстрации полного собрания сокровищ Тутанхамона. Вы будете в числе счастливчиков, которые своими глазами увидят знаменитое чудо Древнего Египта. И конечно, полюбуетесь пирамидами Гизы и Великим сфинксом. А мы позаботимся о вашем комфорте в долгом путешествии.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

1:00–2:00 — выезд из Хургады. Дорога занимает около 6 часов, по мы пути сделаем санитарную остановку с возможностью перекусить — около 4:30 (не входит в стоимость)

9:00 — Большой египетский музей. Вы увидите сокровища Тутанхамона и другие экспонаты, которые долгие годы хранились в запасниках. Гид расскажет о самых важных и интересных артефактах

12:00 — обед по системе «шведский стол»

12:45 — пирамиды Гизы и Большой сфинкс. Вы узнаете об истории их строительства и осмотрите их снаружи

15:45 — папирусная фабрика

21:30 — возвращение в Хургаду

Обратите внимание: очерёдность осмотра объектов может меняться.

Организационные детали