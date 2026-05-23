Большой египетский музей — современное пространство, которое построили специально для демонстрации полного собрания сокровищ Тутанхамона. Вы будете в числе счастливчиков, которые своими глазами увидят знаменитое чудо Древнего Египта. И конечно, полюбуетесь пирамидами Гизы и Великим сфинксом. А мы позаботимся о вашем комфорте в долгом путешествии.
Описание экскурсии
1:00–2:00 — выезд из Хургады. Дорога занимает около 6 часов, по мы пути сделаем санитарную остановку с возможностью перекусить — около 4:30 (не входит в стоимость)
9:00 — Большой египетский музей. Вы увидите сокровища Тутанхамона и другие экспонаты, которые долгие годы хранились в запасниках. Гид расскажет о самых важных и интересных артефактах
12:00 — обед по системе «шведский стол»
12:45 — пирамиды Гизы и Большой сфинкс. Вы узнаете об истории их строительства и осмотрите их снаружи
15:45 — папирусная фабрика
21:30 — возвращение в Хургаду
Обратите внимание: очерёдность осмотра объектов может меняться.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на микроавтобусе, билеты в музей и к пирамидам, а также обед (без напитков)
- Дополнительно по желанию оплачиваются: напитки во время обеда, осмотр внутренних помещений пирамид, катание на верблюдах и лошадях и прогулка по Нилу
- По запросу организуем трансфер из районов Макади, Сахль-Хашиш, Сафага — стоимость уточним до бронирования
- При бронировании указывайте название своего отеля и номер комнаты
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 01:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$122
|Дети от 6 до 11 лет
|$91
|Дети до 5и лет
|$48
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 01:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — Организатор в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 16 туристов
У нашего туристического агентства большой опыт в предоставлении высококачественных экскурсионных услуг по всему Египту. Мы — амбициозная и стабильно развивающаяся компания. Наша фирма была основана в 2010 году, имеет официальную лицензию Министерства туризма Египта и является полноправным членом Египетской ассоциации туристических агентств (ETAA). Наш слоган: «Качество — наш главный приоритет». Мы организуем автобусные туры к древним памятникам Египта.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень понравилась экскурсия, фото почему-то сюда не загружаются (В такие места удобно ездить маленькой группой.
На каждой пирамиде примерно было по пол часа погулять и пофотографироваться, к сфинксу близко не подойти,
