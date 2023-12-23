Рыбалка посреди кристально чистого Красного моря — отличный вид отдыха, который понравится каждому. Вы проведете весь день вдали от шумных курортов, занимаясь тем, что вам нравится.
Описание экскурсии
Рыбалка на яхте в Хургаде На яхте мы отправимся в Красное море. Полюбуемся прекрасными видами и сделаем 4 остановки для рыбалки. Все необходимое оборудование есть на яхте. После команда накроет для вас обед прямо на борту. Важно знать:
Не забудьте сообщить организаторам название вашего отеля и номер комнаты, без этого они не смогут забрать вас на экскурсию!
• Вы можете оплатить экскурсию в долларах на месте наличными. Так же мы принимаем оплату в рублях переводом на российскую карту и USDT Важная информация:
• Способы оплаты на месте:
наличными USD, EUR, местная валюта — российской картой онлайн.
Вторник, пятница (8:30-16:00)
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Прогулка на яхте
- Оборудование для рыбалки
- Обед и б/а напитки
Что не входит в цену
- Трансфер из районов Сахл-Хашиш, Макады бай, Эль-Гуна и Сафага - 5$/чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, пятница (8:30-16:00)
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Способы оплаты на месте:
- Наличными USD, EUR, местная валюта
- Российской картой онлайн
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
L
Отличная дружелюбная команда, мы чувствовали себя в полном комфорте! Останавливались понырять, ребята предоставили все необходимое для снорклинга.
Был отличный разнообразный обед и напитки.
На борту было комфортно, не было большого скопления людей.
Мы остались очень довольны, хоть рыбу и не поймали 😄 большое спасибо команде!
Был отличный разнообразный обед и напитки.
На борту было комфортно, не было большого скопления людей.
Мы остались очень довольны, хоть рыбу и не поймали 😄 большое спасибо команде!
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Ю
Все очень понравилось, только рыбы мало поймали) Купание в открытом море - здорово!
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Ю
Все очень понравилось, только рыбы мало поймали) Купание в открытом море - здорово!
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С
Всё понравилось. Поймал 4 рыбы. Было интересно. Из минусов – не особо качественные снасти. Если у вас короткая леска, то просите добавить или заменить удилище, так как вся рыба на дне.
Насчёт организации – меня забыли забрать. Пришлось писать организаторам и за мной возвращались в отель. В итоге приехал туда примерно на час позже, чем должен был.
Насчёт организации – меня забыли забрать. Пришлось писать организаторам и за мной возвращались в отель. В итоге приехал туда примерно на час позже, чем должен был.
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С
Всё понравилось. Поймал 4 рыбы. Было интересно. Из минусов – не особо качественные снасти. Если у вас короткая леска, то просите добавить или заменить удилище, так как вся рыба на дне.
Насчёт организации – меня забыли забрать. Пришлось писать организаторам и за мной возвращались в отель. В итоге приехал туда примерно на час позже, чем должен был.
Насчёт организации – меня забыли забрать. Пришлось писать организаторам и за мной возвращались в отель. В итоге приехал туда примерно на час позже, чем должен был.
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Е
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Входит в следующие категории Хургады
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