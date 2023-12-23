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Рыбалка и морская прогулка в Красном море

Рыбалка и морская прогулка в Хургаде - групповая экскурсия на яхте
Рыбалка посреди кристально чистого Красного моря — отличный вид отдыха, который понравится каждому. Вы проведете весь день вдали от шумных курортов, занимаясь тем, что вам нравится.
4.3
8 отзывов
Рыбалка и морская прогулка в Красном море
Рыбалка и морская прогулка в Красном море
Рыбалка и морская прогулка в Красном море

Описание экскурсии

Рыбалка на яхте в Хургаде На яхте мы отправимся в Красное море. Полюбуемся прекрасными видами и сделаем 4 остановки для рыбалки. Все необходимое оборудование есть на яхте. После команда накроет для вас обед прямо на борту. Важно знать:
Не забудьте сообщить организаторам название вашего отеля и номер комнаты, без этого они не смогут забрать вас на экскурсию!

• Вы можете оплатить экскурсию в долларах на месте наличными. Так же мы принимаем оплату в рублях переводом на российскую карту и USDT Важная информация:

• Способы оплаты на месте:

наличными USD, EUR, местная валюта — российской картой онлайн.

Вторник, пятница (8:30-16:00)

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Прогулка на яхте
  • Оборудование для рыбалки
  • Обед и б/а напитки
Что не входит в цену
  • Трансфер из районов Сахл-Хашиш, Макады бай, Эль-Гуна и Сафага - 5$/чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, пятница (8:30-16:00)
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
  • Способы оплаты на месте:
  • Наличными USD, EUR, местная валюта
  • Российской картой онлайн
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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2
3
2
1
1
L
Отличная дружелюбная команда, мы чувствовали себя в полном комфорте! Останавливались понырять, ребята предоставили все необходимое для снорклинга.
Был отличный разнообразный обед и напитки.
На борту было комфортно, не было большого скопления людей.

Мы остались очень довольны, хоть рыбу и не поймали 😄 большое спасибо команде!
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Ю
Все очень понравилось, только рыбы мало поймали) Купание в открытом море - здорово!
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Ю
Все очень понравилось, только рыбы мало поймали) Купание в открытом море - здорово!
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С
Всё понравилось. Поймал 4 рыбы. Было интересно. Из минусов – не особо качественные снасти. Если у вас короткая леска, то просите добавить или заменить удилище, так как вся рыба на дне.

Насчёт организации – меня забыли забрать. Пришлось писать организаторам и за мной возвращались в отель. В итоге приехал туда примерно на час позже, чем должен был.
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С
Всё понравилось. Поймал 4 рыбы. Было интересно. Из минусов – не особо качественные снасти. Если у вас короткая леска, то просите добавить или заменить удилище, так как вся рыба на дне.

Насчёт организации – меня забыли забрать. Пришлось писать организаторам и за мной возвращались в отель. В итоге приехал туда примерно на час позже, чем должен был.
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Е
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Входит в следующие категории Хургады

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