Рыбалка на яхте в Хургаде На яхте мы отправимся в Красное море. Полюбуемся прекрасными видами и сделаем 4 остановки для рыбалки. Все необходимое оборудование есть на яхте. После команда накроет для вас обед прямо на борту. Важно знать:

Не забудьте сообщить организаторам название вашего отеля и номер комнаты, без этого они не смогут забрать вас на экскурсию!

• Вы можете оплатить экскурсию в долларах на месте наличными. Так же мы принимаем оплату в рублях переводом на российскую карту и USDT Важная информация:

• Способы оплаты на месте:

наличными USD, EUR, местная валюта — российской картой онлайн.