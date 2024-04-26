1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7.5 часов
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
Проведите незабываемый день на яхте в Хургаде, наслаждаясь морем, солнцем и свежими морепродуктами
Начало: У вашего отеля
«В стоимость экскурсии включены: маски и ласты, рыболовные принадлежности, прохладительные напитки, кофе, чай, обед со свежими морепродуктами»
10 июня в 09:30
11 июня в 08:30
€600 за всё до 10 чел.
Групповая
7.5 часов
Экскурсия в бухту дельфинов из Хургады: наблюдение за дельфинами, снорклинг, обед
Групповая экскурсия до 25 человек в бухту дельфинов из Хургады. Насладитесь снорклингом, мини-рыбалкой и катанием на банане в Красном море
Начало: У ворот вашего отеля
«В программе экскурсии: остановки в местах обитания дельфинов, снорклинг, обед на яхте, включая безалкогольные напитки, катание на банане и таблетке, мини-рыбалка»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€25 за человека
Групповая
5 часов
Рыбалка и морская прогулка в Красном море
Удивительное приключение на двухпалубной яхте в Хургаде: снорклинг среди кораллов, рыбалка на тунца и барракуду, а также обед на борту с морепродуктами
Начало: От вашего отеля в Хургаде
«Рыбалка в проверенных местах: на борту вам выдадут современные рыболовные снасти и поделятся секретами удачного улова»
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€33 за человека
Групповая
6.5 часов
Морское путешествие на остров Парадайз с снорклингом и отдыхом
Вас ждет захватывающее приключение на яхте по Красному морю с остановками для снорклинга и отдыхом на острове Парадайз
Начало: у вашего отеля
«Если пожелаете, можно устроить мини-рыбалку»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€23 за человека
Групповая
8 часов
Путешествие в Эль-Гуна: морская прогулка, снорклинг и обед на яхте
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по водам Красного моря до живописного Эль-Гуны с его уникальными каналами и великолепной природой
Начало: У вашего отеля
«Вы сможете понырять с маской и ластами или заняться рыбалкой (снасти мы предоставим)»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€55 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Эксклюзивная морская прогулка на лодке с прозрачным дном в Хургаде
Исследуйте подводный мир Красного моря в уединенной атмосфере индивидуальной прогулки на лодке с прозрачным дном
Начало: У вашего отеля
«Красное море известно кристально чистой водой, красочными коралловыми рифами и экзотическими рыбками всех цветов радуги»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Незабываемая прогулка на яхте по Красному морю из Хургады
Приглашаем на уникальное путешествие по Красному морю на современной яхте. Полный релакс, купание и снорклинг ждут вас
«Дополнить впечатления можно рыбалкой»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€100 за всё до 5 чел.
Групповая
8 часов
Остров Утопия из Хургады: снорклинг, обед и водные развлечения
Приключение на острове Утопия ждет! Откройте для себя красоту подводного мира, насладитесь морскими развлечениями и вкусным обедом
Начало: У вашего отеля
«Входит в стоимость: трансфер в обе стороны, обед, напитки, снаряжение для снорклинга и рыбалки»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€40 за человека
Индивидуальная
4 часа
Рыбалка на скоростной лодке в Хургаде: Эксклюзивное приключение
Индивидуальная рыбалка на скоростной лодке в Хургаде: морские приключения и красоты Красного моря ждут вас
Начало: В холле отеля возле ресепшена
«Независимо от того, являетесь ли вы опытным рыбаком, ищущим новые приключения или просто любящим море, это путешествие обязательно порадует вас, мы покажем вам одни из самых красивых мест в Египте»
Расписание: ежедневный
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиталия26 апреля 2024Спасибо большое Ирине за потрясающую прогулку на яхте. Все было замечательно от и до: в оговоренное время Ирина забрала нас
- ЮЮлия5 апреля 2024Хорошая прогулка, все как в описании. Однако для неподготовленных туристов сразу скажу: маску лучше брать свою (своя всегда по размеру). Мы
- ААнастасия28 февраля 2024Отлично все☺ оперативно, красиво и очень порадовала забота Саида) благодарю
- ККсения9 января 2024это конечно морская прогулка с элементами ловли небольшой рыбки, не проф рыбалка. мужу понравилось.
- LLizka177423 декабря 2023Рыбалка и морская прогулка в Красном мореОтличная дружелюбная команда, мы чувствовали себя в полном комфорте! Останавливались понырять, ребята предоставили все необходимое для снорклинга. Был отличный разнообразный обед
- ЮЮлия10 ноября 2023Лодочки хорошие, прозрачное дно достаточно большое, обзор хороший. Трансфер забрал их отеля, на лодочной станции нас встретили, все отлично. Капитан
- ННаталья1 ноября 2023Мы выбрали 3 часовое путешествие на лодке и были очень довольны! Больше с детьми и не нужно. В 9.00 катер отплыл от
- ГГригорий29 октября 2023Трансфер: 5+ Нас забрали в 8:45, мы заехали по дороге еще за группой (машина была легковая, с 3 рядами мест). Вернули в
- ВВиталий25 октября 2023Отличная прогулка! Море положительных эмоций! В программу входит катание на банане/ватрушке, погружение с масками около красочного рифа, обед на катере
- JJulia15 октября 2023Добрый день! Хочется поблагодарить вас за шикарную экскурсию на Парадайс☺️. мне очень понравилось.. Обслуживание,яхта,команда-все замечательно😊. Спасибо вам🌹
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Рыбалка»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хургаде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
Какие места ещё посмотреть в Хургаде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Рыбалка" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 23 до 600. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
Хотите поехать половить рыбу в Хургаде 🎣? Нет ничего проще, на наших экскурсиях можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024