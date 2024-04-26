Рыбалка в Хургаде

Найдено 9 экскурсий в категории «Рыбалка» в Хургаде, цены от €23. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
🛥 На яхте
Индивидуальная
7.5 часов
2 отзыва
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
Проведите незабываемый день на яхте в Хургаде, наслаждаясь морем, солнцем и свежими морепродуктами
Начало: У вашего отеля
«В стоимость экскурсии включены: маски и ласты, рыболовные принадлежности, прохладительные напитки, кофе, чай, обед со свежими морепродуктами»
10 июня в 09:30
11 июня в 08:30
600 за всё до 10 чел.
Морская экскурсия в бухту дельфинов
Групповая
7.5 часов
3 отзыва
Экскурсия в бухту дельфинов из Хургады: наблюдение за дельфинами, снорклинг, обед
Групповая экскурсия до 25 человек в бухту дельфинов из Хургады. Насладитесь снорклингом, мини-рыбалкой и катанием на банане в Красном море
Начало: У ворот вашего отеля
«В программе экскурсии: остановки в местах обитания дельфинов, снорклинг, обед на яхте, включая безалкогольные напитки, катание на банане и таблетке, мини-рыбалка»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
25 за человека
Рыбалка и морская прогулка в Красном море
Групповая
5 часов
3 отзыва
Рыбалка и морская прогулка в Красном море
Удивительное приключение на двухпалубной яхте в Хургаде: снорклинг среди кораллов, рыбалка на тунца и барракуду, а также обед на борту с морепродуктами
Начало: От вашего отеля в Хургаде
«Рыбалка в проверенных местах: на борту вам выдадут современные рыболовные снасти и поделятся секретами удачного улова»
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
33 за человека
Морское путешествие на остров Парадайз
🛥 На яхте
Групповая
6.5 часов
3 отзыва
Морское путешествие на остров Парадайз с снорклингом и отдыхом
Вас ждет захватывающее приключение на яхте по Красному морю с остановками для снорклинга и отдыхом на острове Парадайз
Начало: у вашего отеля
«Если пожелаете, можно устроить мини-рыбалку»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
23 за человека
Эль-Гуна - египетская Венеция
Групповая
8 часов
1 отзыв
Путешествие в Эль-Гуна: морская прогулка, снорклинг и обед на яхте
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по водам Красного моря до живописного Эль-Гуны с его уникальными каналами и великолепной природой
Начало: У вашего отеля
«Вы сможете понырять с маской и ластами или заняться рыбалкой (снасти мы предоставим)»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
55 за человека
Индивидуальная морская прогулка в Хургаде
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Эксклюзивная морская прогулка на лодке с прозрачным дном в Хургаде
Исследуйте подводный мир Красного моря в уединенной атмосфере индивидуальной прогулки на лодке с прозрачным дном
Начало: У вашего отеля
«Красное море известно кристально чистой водой, красочными коралловыми рифами и экзотическими рыбками всех цветов радуги»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
110 за всё до 10 чел.
Прогулка из Хургады на красивой яхте по Красному морю
🛥 На яхте
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Незабываемая прогулка на яхте по Красному морю из Хургады
Приглашаем на уникальное путешествие по Красному морю на современной яхте. Полный релакс, купание и снорклинг ждут вас
«Дополнить впечатления можно рыбалкой»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
100 за всё до 5 чел.
Развлечения на острове Утопия
Групповая
8 часов
Остров Утопия из Хургады: снорклинг, обед и водные развлечения
Приключение на острове Утопия ждет! Откройте для себя красоту подводного мира, насладитесь морскими развлечениями и вкусным обедом
Начало: У вашего отеля
«Входит в стоимость: трансфер в обе стороны, обед, напитки, снаряжение для снорклинга и рыбалки»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
40 за человека
Индивидуальная рыбалка на скоростной лодке
Индивидуальная
4 часа
Рыбалка на скоростной лодке в Хургаде: Эксклюзивное приключение
Индивидуальная рыбалка на скоростной лодке в Хургаде: морские приключения и красоты Красного моря ждут вас
Начало: В холле отеля возле ресепшена
«Независимо от того, являетесь ли вы опытным рыбаком, ищущим новые приключения или просто любящим море, это путешествие обязательно порадует вас, мы покажем вам одни из самых красивых мест в Египте»
Расписание: ежедневный
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виталия
    26 апреля 2024
    VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
    Спасибо большое Ирине за потрясающую прогулку на яхте. Все было замечательно от и до: в оговоренное время Ирина забрала нас
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    из отеля, мы поехали в сторону бухты, взяли снаряжения и погрузились. Там нас уже ждала команда с фруктами, напитками. Пока ехали до бухты, Ирина много рассказывала про Египет и жизнь здесь. Яхта сама чистая, удобная, команда отзывчивая и добрая. На маршруте выбираешь бухту/ часть острова, где-то остановиться. Сначала мы приплыли к первому рифу, удалось опередить другие лодки и поплавать без людей, было безумно красиво. Ко второму рифу тоже подплыли быстрее остальных, после чего был очень вкусный и сытный обед. По итогу мы не поехали на остров, так как народу там было очень много, а делать особо нечего. Выбрали дополнительный снорклинг. Но нам повезло в эту поездку и мы увидели дельфинов несколько раз — не только рядом, но и под водой!!! После этого мы отправились обратно в Хургаду. Впечатлений осталось море, безумно рады, что поехали! Очень рекомендую всем, кто будет — брать индивидуальный тур и ехать, наслаждаться и отдыхать. Спасибо Ирине и команде!

  • Ю
    Юлия
    5 апреля 2024
    Прогулка из Хургады на красивой яхте по Красному морю
    Хорошая прогулка, все как в описании. Однако для неподготовленных туристов сразу скажу: маску лучше брать свою (своя всегда по размеру). Мы
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    заезжали на белый пляж, не отказывайтесь, если у вас останется время, он прекрасен. Кораблик, на котором я была, небольшой (до 3-х человек комфортно)

  • А
    Анастасия
    28 февраля 2024
    Прогулка из Хургады на красивой яхте по Красному морю
    Отлично все☺ оперативно, красиво и очень порадовала забота Саида) благодарю
  • К
    Ксения
    9 января 2024
    Рыбалка и морская прогулка в Красном море
    это конечно морская прогулка с элементами ловли небольшой рыбки, не проф рыбалка. мужу понравилось.
  • L
    Lizka1774
    23 декабря 2023
    Рыбалка и морская прогулка в Красном море
    Отличная дружелюбная команда, мы чувствовали себя в полном комфорте! Останавливались понырять, ребята предоставили все необходимое для снорклинга. Был отличный разнообразный обед
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    и напитки. На борту было комфортно, не было большого скопления людей. Мы остались очень довольны, хоть рыбу и не поймали 😄 большое спасибо команде!

  • Ю
    Юлия
    10 ноября 2023
    Индивидуальная морская прогулка в Хургаде
    Лодочки хорошие, прозрачное дно достаточно большое, обзор хороший. Трансфер забрал их отеля, на лодочной станции нас встретили, все отлично. Капитан
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    нашей лодки сначала хотел взять 25уе за красивые острова, когда мы сказали что не поедем, согласился отвезти просто за чаевые)) и это было самое лучшее место в этой поездке!!! А вот Кораллы на месте ныряния, к сожалению серые, рыбок не много. Через дно было красивее.

  • Н
    Наталья
    1 ноября 2023
    Индивидуальная морская прогулка в Хургаде
    Мы выбрали 3 часовое путешествие на лодке и были очень довольны! Больше с детьми и не нужно. В 9.00 катер отплыл от
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    берега. Первая остановка на час - риф с множеством рыб! Это был отличный снорклинг. Вторая остановка - лагуна, тут восторг был даже у взрослых, так ошеломительно плавать внутри стаи рыб! Катер чистый, капитан радушный, трансфер на комфортном микроавтобусе. Смутила вначале обстановка заброшенного отеля, сквозь который мы проходили к причалу, но он оказался жилым, на обратной дороге был заполнен отдыхающими. Главное не испугаться! Остальное было очень хорошо! На было 3 семьи, всего 10 человек, и мы свободно разместились в катере. Дно с окошками для просмотра рыбы. С собой брали полотенца, перекус малышу и воду.

    Мы выбрали 3 часовое путешествие на лодке и были очень довольны!Мы выбрали 3 часовое путешествие на лодке и были очень довольны!Мы выбрали 3 часовое путешествие на лодке и были очень довольны!
  • Г
    Григорий
    29 октября 2023
    Морская экскурсия в бухту дельфинов
    Трансфер: 5+ Нас забрали в 8:45, мы заехали по дороге еще за группой (машина была легковая, с 3 рядами мест). Вернули в
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    отель так же. Быстро и аккуратно. Яхта. 2 палубы, вместительная. Народу было существенно больше, чем 25 человек, но места нормально всем хватило. Дельфины. Их не было - тут не к организатору вопросы. Никто не сможет гарантировать. Оборудование. на 3- Гидрокостюмы ушатанные, по размеру подобрали только половине погружающихся, на остальных костюмы висели как на вешалке. Дайверская техническая часть в норме. Ласты 3 размеров, то есть на 36-38 нашли с трудом 2 разные ласты) Остальные детские или больше 42. Маски тоже убитые, кое как нашли. С трубками вообще беда, их было 2 на корабле. Поскольку, как мы поняли, организаторы таких экскурсий между собой контактируют и МБ передают друг другу туристов, может быть нам просто не повезло по части оборудования, а на каком-то другом корабле было лучше. Берите своё. Мини-рыбалка. Ее вообще не было предусмотрено, как оказалось уже на корабле. Ланч. Салат, макароны, рис, стрипсы (из заморозки), рыба типа скумбрии на вкус жареная. Чай/кофе/вода/4л колы на всех))) Голодным никто не остался. По сути мероприятие скорее для плавания и море и дайвинга, кто хочет первый раз попробовать. Опытным дайверам там делать нечего. Поплавать над рифом с маской - то что надо. Мы не погружались. Команда отрабатывала качественно, к ней претензий нет, ребята молодцы.. Рифы были очень симпатичные. Формат 2 остановки на рифах для погружения/сноркинга и ланч между ними предложат в любом дайв центре. Если выбирать корабль поменьше - меньше народу, проще с оборудованием, инструкторы погружают в 2 приема, а не в 4 новичков = комфортнее морская прогулка на наш вкус. .

  • В
    Виталий
    25 октября 2023
    Морское путешествие на остров Парадайз
    Отличная прогулка! Море положительных эмоций! В программу входит катание на банане/ватрушке, погружение с масками около красочного рифа, обед на катере
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    и посещение райского острова(1,5 часа)! Единственный момент (который я не назову негативным - скорее забавным) это погрузка на катер с территории отеля проходящего реновацию, выглядит как декорации фильма-апокалипсиса))) отношение всей команды к путешественникам очень внимательное и дружелюбное. Соотношение цена-качество просто супер!

  • J
    Julia
    15 октября 2023
    Морское путешествие на остров Парадайз
    Добрый день! Хочется поблагодарить вас за шикарную экскурсию на Парадайс☺️. мне очень понравилось.. Обслуживание,яхта,команда-все замечательно😊. Спасибо вам🌹

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Рыбалка»

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  4. Морское путешествие на остров Парадайз
  5. Эль-Гуна - египетская Венеция
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  2. Самое главное
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  4. Город мертвых
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  6. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Рыбалка" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 23 до 600. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
Хотите поехать половить рыбу в Хургаде 🎣? Нет ничего проще, на наших экскурсиях можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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