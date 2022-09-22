Суббота, понедельник, четверг, в 07:45 из отеля, обратно в 16:00

Снорклинг в Хургаде

Снорклинг познакомит Вас с удивительной подводной жизнью египетского Красного моря

Снорклинг познакомит Вас с удивительной подводной жизнью египетского Красного моря.

Места для снорклинга в Египте известны во всем мире своей проницаемостью, которая может достигать 70 метров! Рифы Хургады неглубокие и пологие, что делает его подходящим для опытных любителей, занимающихся снорклингом.

Вы увидите рыбу-хирург, рыбу-бабочку, сладкий зуб, рыбу-попугай, мурену, ската и гигантских черепах.
Снорклинг в Хургаде
Снорклинг в Хургаде
Снорклинг в Хургаде
Снорклинг в Хургаде
Снорклинг в Хургаде
Снорклинг в Хургаде
Снорклинг в Хургаде
Ближайшие даты:
24
сен
26
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет:

  • Вы лично познакомитесь с некоторыми из лучших представителей морской флоры и фауны Красного моря.
  • Пустынные берега и необитаемые острова страны во многом уникальны по сравнению с затонувшим ландшафтом, наполненным красочной фауной и разноцветными и богатыми рыбами.
  • Места для снорклинга в Египте известны во всем мире своей проницаемостью, которая может достигать 70 метров! Рифы Хургады неглубокие и пологие, что делает его подходящим для опытных любителей, занимающихся снорклингом. Они встретятся с самыми любимыми обитателями коралловых рифов в водах Хургады.
  • Вы увидите рыбу-хирург, рыбу-бабочку, рыбу-фугу, рыбу-анемон, сладкий зуб, рыбу-попугай, прекрасный губан, мурену, ската и гигантских черепах. Во время наших декретов вполне ожидаемо увидеть дельфинов между побережьем и местами для подводного плавания.

Программа:

  • Трансфер из отеля.
  • Затем вы отправитесь на пристань для яхт, где вам выдадут оборудование для снорклинга и вы пройдете на корабль.
  • Отдохните в течение часа, плавая по Красному морю, прежде чем остановиться в вашем первом месте для снорклинга.
  • Первая остановка для снорклинга.
  • Обед.
  • После обеда, мы сделаем вторую остановку для снорклинга.
  • Возвращение в отель.

Суббота, понедельник, четверг, в 07:45 из отеля, обратно в 16:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер туда и обратно на автомобиле с кондиционером
  • 8-часовая прогулка на корабле
  • Две остановки на красивом и большом рифе для снорклинга в открытом море
  • Безалкогольные напитки и обед
  • Оборудование для снорклинга
  • Профессиональный гид-снорклинг
Что не входит
  • Трансфер из Макади, Сахль-хашеш, Ахия за дополнительную плату в размере 5$ с человека
  • Трансфер из Сафага, Эль-Гуна, Сома-Бей за дополнительную плату в размере 10$ с человека или 25$ за микроавтобус до 6 человек в обе стороны
  • Личные расходы
  • Чаевые
Место начала и завершения?
в холле отеля возле ресепшена
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота, понедельник, четверг, в 07:45 из отеля, обратно в 16:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Благодарю за бронирование у нас!
  • Ваше бронирование было подтверждено. Сообщите нам свой отель и номер комнаты, чтобы мы могли сообщить службе безопасности отеля и сообщить вам точное время вашего сбора в холле отеля в ближайшее время. Перед поездкой загрузите Viber или WhatsApp на свой телефон и напишите нам по номеру телефона:
  • +20 102 394 7790
  • Мы вышлем вам более подробную информацию о том, что взять с собой, время выезда и другие рекомендации. Обязательно приходите в холл вашего отеля по крайней мере за 10 минут до выезда, чтобы мы могли дать вам любые последние инструкции и убедиться, что все готово для вас!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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