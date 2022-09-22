Суббота, понедельник, четверг, в 07:45 из отеля, обратно в 16:00

Снорклинг познакомит Вас с удивительной подводной жизнью египетского Красного моря.



Места для снорклинга в Египте известны во всем мире своей проницаемостью, которая может достигать 70 метров! Рифы Хургады неглубокие и пологие, что делает его подходящим для опытных любителей, занимающихся снорклингом.



Вы увидите рыбу-хирург, рыбу-бабочку, сладкий зуб, рыбу-попугай, мурену, ската и гигантских черепах.