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Описание
Что вас ждет:
Вы лично познакомитесь с некоторыми из лучших представителей морской флоры и фауны Красного моря.
Пустынные берега и необитаемые острова страны во многом уникальны по сравнению с затонувшим ландшафтом, наполненным красочной фауной и разноцветными и богатыми рыбами.
Места для снорклинга в Египте известны во всем мире своей проницаемостью, которая может достигать 70 метров! Рифы Хургады неглубокие и пологие, что делает его подходящим для опытных любителей, занимающихся снорклингом. Они встретятся с самыми любимыми обитателями коралловых рифов в водах Хургады.
Вы увидите рыбу-хирург, рыбу-бабочку, рыбу-фугу, рыбу-анемон, сладкий зуб, рыбу-попугай, прекрасный губан, мурену, ската и гигантских черепах. Во время наших декретов вполне ожидаемо увидеть дельфинов между побережьем и местами для подводного плавания.
Программа:
Трансфер из отеля.
Затем вы отправитесь на пристань для яхт, где вам выдадут оборудование для снорклинга и вы пройдете на корабль.
Отдохните в течение часа, плавая по Красному морю, прежде чем остановиться в вашем первом месте для снорклинга.
Первая остановка для снорклинга.
Обед.
После обеда, мы сделаем вторую остановку для снорклинга.
Возвращение в отель.
Суббота, понедельник, четверг, в 07:45 из отеля, обратно в 16:00
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер туда и обратно на автомобиле с кондиционером
8-часовая прогулка на корабле
Две остановки на красивом и большом рифе для снорклинга в открытом море
Безалкогольные напитки и обед
Оборудование для снорклинга
Профессиональный гид-снорклинг
Что не входит
Трансфер из Макади, Сахль-хашеш, Ахия за дополнительную плату в размере 5$ с человека
Трансфер из Сафага, Эль-Гуна, Сома-Бей за дополнительную плату в размере 10$ с человека или 25$ за микроавтобус до 6 человек в обе стороны
Личные расходы
Чаевые
Место начала и завершения?
в холле отеля возле ресепшена
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота, понедельник, четверг, в 07:45 из отеля, обратно в 16:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Благодарю за бронирование у нас!
Ваше бронирование было подтверждено. Сообщите нам свой отель и номер комнаты, чтобы мы могли сообщить службе безопасности отеля и сообщить вам точное время вашего сбора в холле отеля в ближайшее время. Перед поездкой загрузите Viber или WhatsApp на свой телефон и напишите нам по номеру телефона:
+20 102 394 7790
Мы вышлем вам более подробную информацию о том, что взять с собой, время выезда и другие рекомендации. Обязательно приходите в холл вашего отеля по крайней мере за 10 минут до выезда, чтобы мы могли дать вам любые последние инструкции и убедиться, что все готово для вас!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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