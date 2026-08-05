Хургаду знают как мекку дайверов. Но не всем нужны глубины. Для тех, кто ищет более расслабленный отдых, мы подготовили экскурсию к Дому дельфинов.
Вы встретитесь с этими млекопитающими в их естественной среде и, если повезёт, даже поплаваете с ними.
Ещё вас ждут две остановки для снорклинга у коралловых рифов, живописный подводный мир Красного моря и обед на борту.
Вы встретитесь с этими млекопитающими в их естественной среде и, если повезёт, даже поплаваете с ними.
Ещё вас ждут две остановки для снорклинга у коралловых рифов, живописный подводный мир Красного моря и обед на борту.
Описание экскурсии
Морская прогулка
После трансфера из отеля вас ждёт часовой круиз по Красному морю.
Дом дельфинов
Здесь, если повезёт, вы поплаваете с дельфинами в их естественной среде обитания. Во время встреч с этими млекопитающими следует помнить: это дикие хищники, которые заслуживают уважения и осторожности.
Снорклинг
Лодка встаёт на якорь в нескольких местах, и каждый раз перед вами новый подводный пейзаж: красивые кораллы, стайки тропических рыб и живые рифовые сады, которые поддерживают эту хрупкую экосистему.
Обед и отдых
На борту команда приготовит для вас вкусные блюда.
Организационные детали
- В стоимость включено:
— трансфер из отелей Хургады и обратно на автомобиле с кондиционером (без детских кресел)
— 1 погружение с маской и трубкой в Доме дельфинов
— 1 погружение с маской и трубкой на коралловом рифе
— сопровождение инструктора по снорклингу
— снаряжение для снорклинга
— поездка на яхте
— обед и безалкогольные напитки
- Дополнительно оплачивается:
— трансфер из Макади, Сахль-Хашеш, Сома-Бей, Сафага, Эль-Гуна — $10 за чел.
— государственные сборы — $5 с чел. (наличными)
- Перед выходом проводим инструктаж по технике безопасности и предоставляем спасательные жилеты
- В случае непогоды предложим перенести или отменить прогулку
- На борт нельзя с животными
- Не рекомендуется для людей с ограниченными возможностями здоровья, заболеваниями сердца и беременных женщин. Морская прогулка не подходит для путешествий на инвалидной коляске
- С вами будет сопровождающий из нашей команды
в понедельник, среду и субботу в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в Хургаде
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохаммед — Организатор в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 41 туриста
Наша компания работает в туристической сфере больше 15 лет. Встречаем путешественников из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Армении, Азербайджана и Грузии. Мы организуем туры и экскурсии в Шарм-эль-Шейхе, Хургаде и Марса-Аламе. Знаем лучшие места для снорклинга, дайвинга, сафари и знакомства с историей. Нам нравится показывать гостям красоту Египта и дарить им незабываемые воспоминания. Сделаем всё возможное, чтобы и ваша поездка была особенной!
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