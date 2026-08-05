Хургаду знают как мекку дайверов. Но не всем нужны глубины. Для тех, кто ищет более расслабленный отдых, мы подготовили экскурсию к Дому дельфинов. Вы встретитесь с этими млекопитающими в их естественной среде и, если повезёт, даже поплаваете с ними. Ещё вас ждут две остановки для снорклинга у коралловых рифов, живописный подводный мир Красного моря и обед на борту.

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Описание экскурсии

Морская прогулка

После трансфера из отеля вас ждёт часовой круиз по Красному морю.

Дом дельфинов

Здесь, если повезёт, вы поплаваете с дельфинами в их естественной среде обитания. Во время встреч с этими млекопитающими следует помнить: это дикие хищники, которые заслуживают уважения и осторожности.

Снорклинг

Лодка встаёт на якорь в нескольких местах, и каждый раз перед вами новый подводный пейзаж: красивые кораллы, стайки тропических рыб и живые рифовые сады, которые поддерживают эту хрупкую экосистему.

Обед и отдых

На борту команда приготовит для вас вкусные блюда.

Организационные детали