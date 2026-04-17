Ваш день уже продуман до мелочей: снорклинг, отдых на пляже, вкусный обед и 2 часа развлечений в аквапарке! Бухта Абу Дабаб — одно из немногих мест в Египте, где можно увидеть не только морских черепах, но и с большой вероятностью встретить дюгоня — морскую корову. Будем верить, что нам улыбнётся удача!

Махмуд Ваш гид в Хургаде

Описание экскурсии

05:30 — выезд из Хургады

Переезд в Марса-Алам к побережью Красного моря.

≈9:00 — прибытие в бухту Абу Дабаб

Живописная бухта с песчаным пляжем, чистой водой и коралловыми рифами — одно из ключевых мест для наблюдения морской жизни.

9:00–12:30 — снорклинг с берега в бухте Абу Дабаб

Подготовка и подводное плавание с морскими черепахами в естественной среде. Возможна редкая встреча с дюгонем (морской коровой). Снорклинг проходит несколько заходов, каждый — по 45 минут.

12:30–13:30 — обед «шведский стол» и безалкогольные напитки

Включённый в программу обед для отдыха и восстановления сил.

13:30–15:00 — повторный снорклинг

Ещё 2–3 захода по 45 минут для наблюдения за морскими черепахами и подводным миром бухты.

15:00–17:00 — аквапарк, бассейн, пляж и зоны отдыха

Свободное время для отдыха, купания, водных горок и релакса после снорклинга.

17:00 — выезд обратно в Хургаду

20:00–20:30 (максимум до 21:00) — прибытие в Хургаду

Организационные детали