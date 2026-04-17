Мои заказы

Снорклинг с черепахами в бухте Абу Дабаб + аквапарк (из Хургады)

А также отдых на пляже и обед «шведский стол» (всё включено)
Ваш день уже продуман до мелочей: снорклинг, отдых на пляже, вкусный обед и 2 часа развлечений в аквапарке! Бухта Абу Дабаб — одно из немногих мест в Египте, где можно увидеть не только морских черепах, но и с большой вероятностью встретить дюгоня — морскую корову. Будем верить, что нам улыбнётся удача!
Описание экскурсии

05:30 — выезд из Хургады

Переезд в Марса-Алам к побережью Красного моря.

≈9:00 — прибытие в бухту Абу Дабаб

Живописная бухта с песчаным пляжем, чистой водой и коралловыми рифами — одно из ключевых мест для наблюдения морской жизни.

9:00–12:30 — снорклинг с берега в бухте Абу Дабаб

Подготовка и подводное плавание с морскими черепахами в естественной среде. Возможна редкая встреча с дюгонем (морской коровой). Снорклинг проходит несколько заходов, каждый — по 45 минут.

12:30–13:30 — обед «шведский стол» и безалкогольные напитки

Включённый в программу обед для отдыха и восстановления сил.

13:30–15:00 — повторный снорклинг

Ещё 2–3 захода по 45 минут для наблюдения за морскими черепахами и подводным миром бухты.

15:00–17:00 — аквапарк, бассейн, пляж и зоны отдыха

Свободное время для отдыха, купания, водных горок и релакса после снорклинга.

17:00 — выезд обратно в Хургаду

20:00–20:30 (максимум до 21:00) — прибытие в Хургаду

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер на комфортабельном минивэне, снорклинг + снаряжение, инструктаж, обед «шведский стол», безалкогольные напитки и снеки в течение дня, посещение аквапарка (2 часа): бассейн, пляж и зоны отдыха
  • За доплату возможны фото/видео услуги — детали в переписке
  • Людям с ограничениями по здоровью (сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с дыханием) перед поездкой рекомендуется проконсультироваться с врачом

в понедельник, четверг и субботу в 05:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$95
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 05:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд
Махмуд — ваш гид в Хургаде
Я гид-экскурсовод с более чем 20-летним опытом работы в сфере туризма по всему Египту. Организую индивидуальные и групповые экскурсии, помогаю увидеть страну глазами местного жителя. Сделаю ваше путешествие максимально комфортным,
читать дальше

безопасным и насыщенным. Предлагаю все виды экскурсий: — исторические туры по Каиру, Гизе и Луксору — морские прогулки, дайвинг и снорклинг — сафари в пустыне — религиозные и культурные маршруты — персонализированные туры под ваши интересы — трансферы, помощь и сопровождение 24/7 Гарантирую высокий уровень сервиса, внимание к деталям и доброжелательное отношение. Добро пожаловать в Египет — с удовольствием покажу вам его душу!

Входит в следующие категории Хургады

