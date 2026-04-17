Ваш день уже продуман до мелочей: снорклинг, отдых на пляже, вкусный обед и 2 часа развлечений в аквапарке! Бухта Абу Дабаб — одно из немногих мест в Египте, где можно увидеть не только морских черепах, но и с большой вероятностью встретить дюгоня — морскую корову. Будем верить, что нам улыбнётся удача!
Описание экскурсии
05:30 — выезд из Хургады
Переезд в Марса-Алам к побережью Красного моря.
≈9:00 — прибытие в бухту Абу Дабаб
Живописная бухта с песчаным пляжем, чистой водой и коралловыми рифами — одно из ключевых мест для наблюдения морской жизни.
9:00–12:30 — снорклинг с берега в бухте Абу Дабаб
Подготовка и подводное плавание с морскими черепахами в естественной среде. Возможна редкая встреча с дюгонем (морской коровой). Снорклинг проходит несколько заходов, каждый — по 45 минут.
12:30–13:30 — обед «шведский стол» и безалкогольные напитки
Включённый в программу обед для отдыха и восстановления сил.
13:30–15:00 — повторный снорклинг
Ещё 2–3 захода по 45 минут для наблюдения за морскими черепахами и подводным миром бухты.
15:00–17:00 — аквапарк, бассейн, пляж и зоны отдыха
Свободное время для отдыха, купания, водных горок и релакса после снорклинга.
17:00 — выезд обратно в Хургаду
20:00–20:30 (максимум до 21:00) — прибытие в Хургаду
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на комфортабельном минивэне, снорклинг + снаряжение, инструктаж, обед «шведский стол», безалкогольные напитки и снеки в течение дня, посещение аквапарка (2 часа): бассейн, пляж и зоны отдыха
- За доплату возможны фото/видео услуги — детали в переписке
- Людям с ограничениями по здоровью (сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с дыханием) перед поездкой рекомендуется проконсультироваться с врачом
в понедельник, четверг и субботу в 05:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$95
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 05:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд — ваш гид в Хургаде
Я гид-экскурсовод с более чем 20-летним опытом работы в сфере туризма по всему Египту. Организую индивидуальные и групповые экскурсии, помогаю увидеть страну глазами местного жителя. Сделаю ваше путешествие максимально комфортным,
