На 2 дня с гидом-историком вы погрузитесь в древние эпохи Египта, окажетесь в двух крупнейших городах страны — современной столице Каир, и северной культурной столице Александрия. Полюбуетесь рассказами про традиции и обычаи современного Египта. Уверен, что экскурсия оправдает ваши желания.
Ближайшие даты:
Время начала: 03:00
Описание тураКаир — это эпицентр египетской культуры. В его облике сохранились сооружения древней эпохи Фараонов, памятники древнего египетского христианства и великолепные образцы средневековой исламской архитектуры. А жемчужина Средиземноморья — Александрия сочетает в себе черты современного курорта и хранителя древней цивилизации, об этом свидетельствуют сооружения, принадлежащие временам Птолемеевского царства, Римской империи и Византии. В форте Кайт-Бей вы познакомитесь с военной мамлюкской архитектурой. В амфитеатре погрузитесь в атмосферу Древнего Рима. Полюбуетесь коллекциями и антиквариатами в музее королевских ювелирных украшений и современным зданием библиотеки. 1-й день «в Каире по всем эпохам Египта»• Величественные Пирамиды в Гизе — главные символы Египта и величайшее в мире погребальное сооружение, а также одно из сохранившихся чудес света — пирамида Хеопса. Вы буквально прикоснетесь к одной из главных загадок Древнего мира, услышите мифы и факты о легендарных строениях. А после рассмотрите вблизи стража всего погребального комплекса — Сфинкса, возле которого поговорим о древнейшей монументальной скульптуре на Земле, дошедшей до наших дней, и разберемся в символике мистического существа. Вы потрогаете древние камни, ощутите дыхание веков и представите те далекие времена, когда были построены главные египетские достопримечательности.
- Египетский национальный музей — крупнейшее в мире хранилище предметов древнеегипетского искусства. По богатству произведений наш музей превосходит Эрмитаж, Пушкинский музей, Лувр и Британский музей. В музее представлено более 15 000 экспонатов — от гранитных миниатюрных скарабеев до десятиметровых статуй. Перед вами в реальности предстанут картинки из школьных учебников и книг о древнеегипетской цивилизации — папирусы и монеты разных эпох, саркофаги. А особенно сильные впечатления останутся после осмотра золотых сокровищ самого Тутанхамона.
- Крепость Саладина — один из знаковых памятников старого Каира, отличается своей особой военной архитектурой Средневековья. Наш гид расскажет про историю сооружения, основанного для защиты от крестоносцев и служившего резиденцией всех правителей Египта до 1874 года. Вы побываете в самой красивой из трех местных мечетей, чьи минареты возвышаются над всем Каиром — в мечети Мухаммеда Али, которая известна как Алебастровая.
- Прогулка по Нилу (по желанию) — Катаясь по Нилу на традиционной египетской фелуке, вы полюбуетесь захватывающим видом на Каир с воды, насладитесь освежающим бризом и спокойствием реки, осмотрите достопримечательности Каира с Нила, а также будете узнавать интересные факты об истории столицы. 2-й день в Александрии «Полюбоваться миксом культур Александрии» • Форт Кайт-Бей — это охранное сооружение было возведено в 15 веке на месте легендарного Фаросского маяка, одного из семи чудес света. На первом этаже форта вы увидите туннель, по которому солдаты могли безопасно добраться до порта, на втором — солдатские казармы и хранилище оружия, а на третьем — трон султана. Сверху вам откроются удивительные виды на Средиземное море.
- Римский амфитеатр — единственный на территории Египта. Он перенесёт вас во времена древнеримского владычества. В своё время в театре помещалось до 800 человек. Вы увидите 13 рядов трибун из белого мрамора и розового гранита, пронумерованных греческими буквами и цифрами.
- Коптский православный собор Святого Марка — стоит на месте церкви, основанной св Евангелистом Марком в 42 г. н. э. для этого считается старейшим христианским храмом Египта.
- Музей королевских ювелирных украшений — одна из любимых для туристов остановок в городе. Музей, первоначально был построен в качестве летнего дворца потомков бывшего првителя Египта Мухамеда Али. Музей занменит своей экзотическим стилем европейской архитектуры и искусства. В музей экспонируется 11500 артефактов, которые когда-то были личными вещами и подарками, принадлежащими семье и потомкам Мухамеда Али. Среди артефактов увидите роскошный шахматный набор, кофейный набор, инкрустированный серебром и украшенный золотом, набор золотой посуды, украшенный 977 бриллиантами, ряд медалей принцев королевской семьи, и другие золотые изделия, косметические коробки и предметы бывших королев и принцесс Египта.
- Александрийская библиотека (снаружи) — она была построена в 2002 году с целью возрождения легендарной древней библиотеки. Мы осмотрим здание, созданное в форме огромного цилиндра из стекла и алюминия. Вы увидите переднюю часть библиотеки, расположенную под 32-метровой остеклённой крышей. На стенах высечены графемы из 120 различных письменных систем. Традиции и обычаи современного Египта В путешествии вы также узнаете, как сейчас устроена жизнь в египетском обществе. Мы расскажем о традициях, связанных с женитьбой, разводом, рождением детей, об официальных и религиозных праздниках — священном месяце Рамадане, Рождестве пророка Мухаммеда и Иисуса Христа. Кроме того, вы разберетесь в древней и нынешней календарных системах и получите общее представление об экономике, доходах, образовании, острых социальных вопросах и их гендерных аспектах. Организационные моменты: - Выезд в Каир в 03:00. Советуем заказать в отеле завтрак с собой, а также поздний ужин. - Дорога до Каира занимает 6 часов, предусмотрена одна санитарная остановка, и ещё другая, если понадобится (15–20 минут — завтрак и туалет). - Следующую ночь вы проведете в отеле, который забронируете самостоятельно. - Выезд на второй день в Александрию в 07:30. Дорога до Александрии занимает 2,5 часа, предусмотрена одна санитарная остановка (15–20 минут). - Из Александрии вернетесь сразу в Хургаду, прибудете в отель к 20:30. - Экскурсию проведет профессиональный русскоговорящий гид-историк из нашей команды. - В программе не предусмотрены заезды в магазины. - По вашему желанию и по предварительной при бронировании договоренности с гидом возможна замена одной достопримечательности на другую или корректировка программы с учетом маршрута и длительности поездки. - Возможно расширить экскурсию, включив в неё больше достопримечательностей на ваш выбор. Маршрут согласуем в переписке. В этом случае программа будет проходить 3 дня. Стоимость третьего дня по предварительной договоренности. - Забeрем вас из любого отеля/места в Хургаде, в том числе аэропорта и привезем обратно. Важная информация: Чтобы заказ был подтверждён, просим вас оплатить 20% стоимости онлайн (оплата производится в рублях), а остальную сумму напрямую гиду на экскурсии. Бронирование с полной оплатой в день экскурсии не принимается.
Ежедневно с 03:00 до 20:30 следуещего дня
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- В Каире
- Величественные Пирамиды в Гизе
- Египетский национальный музей
- Крепость Саладина c посещением Мраморной мечети Мухамеда Али
- Прогулка по Нилу (по желанию)
- В Александрии
- Форт Кайт-Бей
- Римский амфитеатр
- Коптский православный собор Святого Марка
- Музей королевских ювелирных украшений
- Александрийская библиотека (снаружи)
Что включено
- Частный транфер: для группы до 2 человек (Возможно с ребёнком), экскурсия проводится нa современном легковом авто с кондиционером
- Частный транфер: для большего количества до 8 человек на современном комфортабельном микроавтобусе Тойота 2023 с кондиционером
- Услуги русскоязычного гида-египтолога
Что не входит в цену
- Входные билеты (на человека): территория Пирамид Гизы и Сфинкса - 13$
- Входные билеты (на человека): вход внутрь пирамиды Хеопса - 25$ (по желанию)
- Входные билеты (на человека): Египетский национальный музей - 13$
- Входные билеты (на человека): Цитадель Саладина - 12$
- Входные билеты (на человека): Форт Кайт-Бей 5$
- Входные билеты (на человека): Римский Амфитеатр 5$. (Детям до 6 лет бесплатно, студентам и детям 6-12 лет - скидка 50%).
- Прогулка по Нилу по желанию путешественников (цена зависит от продолжительности и количества туристов на лодке)
- Обед 7-10$/чел
- Ночевка в отеле. Участники экскурсии самостоятельно бронируют отель в Каире. Если вам нужна помощь в этом, мы готовы ее оказать
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 03:00 до 20:30 следуещего дня
Экскурсия длится около 1 дня 17 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Чтобы заказ был подтверждён
- Просим вас оплатить 20% стоимости онлайн (оплата производится в рублях)
- А остальную сумму напрямую гиду на экскурсии. Бронирование с полной оплатой в день экскурсии не принимается
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Хургады
Похожие туры из Хургады
2 дня
Каир и Александрия - Великие Пирамиды и Средиземное море
Начало: Ваш отель
Расписание: В указанные дни в 01:00, 02:00 (в зависимости от местоположения отеля)
Завтра в 01:00
20 окт в 01:00
$175 за человека
1 день 17 часов
Знакомьтесь, Аль Ка́хира - Каир сити, 2 дня из Хургады
Начало: Холл отеля
Завтра в 03:00
20 окт в 03:00
$533 за всё до 8 чел.
2 дня
В Луксор на 2 дня из Хургады
Начало: Ваш отель
Расписание: по субботам в 5:00
Завтра в 05:00
26 окт в 05:00
$175 за человека