Луксор — путеводитель по египетской историиЛуксор «унаследовал» почти все знаковые достопримечательности Древнего царства. Обелиски, аллеи сфинксов, храмы и усыпальницы, самый известный некрополь на земле, достопримечательностей в Луксоре более чем достаточно.

Карнакский храмПосещение самого большого храма в мире. Карнакский храм — это самый большой архитектурный комплекс древнего мира. Он включает в себя постройки, которые возводились несколькими фараонами на протяжении веков и похож скорее на город, чем на святилище. Пройдя по аллее сфинксов и минуя мощный пилон, вы окажетесь на территории храма Рамсеса, справа от которого обнаружите ещё один ряд бараноголовых сфинксов, и под каждым — маленькая статуя фараона. Следуя дальше, вы попадаете в мощный колонный зал. Когда-то над колоннами была крыша, но после упадка храма и землетрясения 27 года до нашей эры крыша обвалилась, и теперь колонны подпирают лишь небо. Центральные 12 колонн имеют высоту 23 м. Остальные чуть пониже. 134 огромных столпа поражают своей масштабностью и величием.

Речная прогулка по Нилу и Храм ХатшепсутДалее мы с вами возьмем лодку и сделаем незабываемую прогулку по Нилу на фоне зелёных полей и древних храмов. Подплывем к Банановому острову, где увидим разные фруктовые деревья, банановые травы, крокодила, маленький зоопарк, отведаем фруктов на берегу реки, попьём чай. А затем лодка нас довезет до ресторана, где вы сможете полноценно пообедать.

После обеда мы отправимся на западный берег Нила. Посетим Храм Хатшепсут. Храм Хатшепсут занимает одно из важнейших мест среди всех достопримечательностей Египта. Женщина-фараон Хатшепсут — это одна из первых известных дам в мировой истории. Помимо того, что Хатшепсут была прекрасным правителем, она еще и понимала ценность искусства и воздвигла огромное количество памятников по всей стране.

Колоссы Мемнона и Долина ЦарейДалее мы посетим Колоссы Мемнона — одна из самых загадочных и необычных достопримечательностей Египта, прославившаяся на весь мир ещё в античные времена благодаря тому, что умеет «петь«. Две огромные статуи из кварцитового песчаника представляют фигуры восседающего на царском троне фараона Аменхотепа III.

Затем поедем в Долину Царей — именно здесь была найдена знаменитая усыпальница Тутанхамона с тысячами бесценных артефактов. В Долине царей находятся еще десятки гробниц фараонов, правивших Египтом во II тысячелетии до н. э. Подземные катакомбы украшены изумительными фресками и таинственными надписями.

Последней точкой нашего маршрута будет местный Алебастровый завод, где все люди с древности из поколения в поколение обрабатывают алебастр и изготавливают изумительные фигурки из него.

Важная информация:• обязательно возьмите с собой паспорт, легкий перекус и воду;

наденьте удобную обувь, возьми с собой головной убор и солнцезащитные очки.