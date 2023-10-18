Экскурсия в Луксор: Уникальное путешествие из Хургады в сердце Египта
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по столице древнего города Луксор. Город расположен почти в центре Египта — на берегу Нила.
Дворцы, храмы, гробницы фараонов, их жен и сановников, великолепные росписи и величественные монументы… Все это находится здесь, и всему этому — тысячи лет! Для людей, интересующихся историей человечества, Луксор — настоящее сокровище.
Дворцы, храмы, гробницы фараонов, их жен и сановников, великолепные росписи и величественные монументы… Все это находится здесь, и всему этому — тысячи лет! Для людей, интересующихся историей человечества, Луксор — настоящее сокровище.
Ближайшие даты:
18
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Что вас ожидает:
- Карнакский храм
- Поющие колоссы Мемнона
- Храм Хатшепсут
- Долина Царей
- Алебастровая фабрика
- У нас гибкий маршрут — можно договориться добавить или заменить объекты во время экскурсии
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Луксор — путеводитель по египетской историиЛуксор «унаследовал» почти все знаковые достопримечательности Древнего царства. Обелиски, аллеи сфинксов, храмы и усыпальницы, самый известный некрополь на земле, достопримечательностей в Луксоре более чем достаточно.
Карнакский храмПосещение самого большого храма в мире. Карнакский храм — это самый большой архитектурный комплекс древнего мира. Он включает в себя постройки, которые возводились несколькими фараонами на протяжении веков и похож скорее на город, чем на святилище. Пройдя по аллее сфинксов и минуя мощный пилон, вы окажетесь на территории храма Рамсеса, справа от которого обнаружите ещё один ряд бараноголовых сфинксов, и под каждым — маленькая статуя фараона. Следуя дальше, вы попадаете в мощный колонный зал. Когда-то над колоннами была крыша, но после упадка храма и землетрясения 27 года до нашей эры крыша обвалилась, и теперь колонны подпирают лишь небо. Центральные 12 колонн имеют высоту 23 м. Остальные чуть пониже. 134 огромных столпа поражают своей масштабностью и величием.
Речная прогулка по Нилу и Храм ХатшепсутДалее мы с вами возьмем лодку и сделаем незабываемую прогулку по Нилу на фоне зелёных полей и древних храмов. Подплывем к Банановому острову, где увидим разные фруктовые деревья, банановые травы, крокодила, маленький зоопарк, отведаем фруктов на берегу реки, попьём чай. А затем лодка нас довезет до ресторана, где вы сможете полноценно пообедать.
После обеда мы отправимся на западный берег Нила. Посетим Храм Хатшепсут. Храм Хатшепсут занимает одно из важнейших мест среди всех достопримечательностей Египта. Женщина-фараон Хатшепсут — это одна из первых известных дам в мировой истории. Помимо того, что Хатшепсут была прекрасным правителем, она еще и понимала ценность искусства и воздвигла огромное количество памятников по всей стране.
Колоссы Мемнона и Долина ЦарейДалее мы посетим Колоссы Мемнона — одна из самых загадочных и необычных достопримечательностей Египта, прославившаяся на весь мир ещё в античные времена благодаря тому, что умеет «петь«. Две огромные статуи из кварцитового песчаника представляют фигуры восседающего на царском троне фараона Аменхотепа III.
Затем поедем в Долину Царей — именно здесь была найдена знаменитая усыпальница Тутанхамона с тысячами бесценных артефактов. В Долине царей находятся еще десятки гробниц фараонов, правивших Египтом во II тысячелетии до н. э. Подземные катакомбы украшены изумительными фресками и таинственными надписями.
Последней точкой нашего маршрута будет местный Алебастровый завод, где все люди с древности из поколения в поколение обрабатывают алебастр и изготавливают изумительные фигурки из него.
Важная информация:• обязательно возьмите с собой паспорт, легкий перекус и воду;
наденьте удобную обувь, возьми с собой головной убор и солнцезащитные очки.
По пятницам и субботам в 5 у тра
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги русскоязычного гида историка
- Услуги опытного водителя
- Комфортный новый трансфер
- Парковки
- Организация
- Полицейские разрешения
- Транспорт:
- От 1-2 человека — легковая машина
- От 3-8 человек — минивэн
- Что не входит
- Обед и напитки 10$ за человека
- Билеты: Карнакский храм 13$, Долина царей 13$, храм Хатшепсут 8$
- Прогулка по Нилу к Банановому острову (по желанию) за 50 $
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ОтельЗавершение: Ваше место пребывания
- Когда и сколько длится?
- Когда: По пятницам и субботам в 5 у траЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Обязательно возьмите с собой:
- Паспорт
- Сухой завтрак, который вы сами закажите накануне экскурсии вечером в отеле
- Воду
- Головной убор и солнцезащитные очки
- Обязательно наденьте удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании