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2 дня
Стать ближе к богам и фараонам: из Хургады в Дендеру и Луксор
Посетить древние храмы и усыпальницы, пройти по Аллее сфинксов и покататься на лодке по Нилу
Начало: Ваш отель в Хургаде, 4:00 - 5:00
15 дек в 04:00
18 дек в 04:00
155$140 за человека
2 дня
Индивидуальное путешествие из Хургады в Каир: пирамиды Саккары и Гизы и «африканское» сафари
Понаблюдать за животными и послушать увлекательные рассказы гида-историка о жизни фараонов
Начало: Хургада, 2:00
20 дек в 02:00
27 дек в 02:00
€800 за всё до 3 чел.
2 дня
Индивидуальный тур из Хургады в Луксор: загадочные храмы и погружение в историю Древнего Египта
Узнать, почему колоссы Мемнона стали поющими, и побывать в Долине Царей
Начало: Хургада, заберём вас от вашего отеля, время по дог...
21 дек в 10:00
28 дек в 10:00
$580 за всё до 8 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Туры на 23 февраля»
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