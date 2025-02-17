2 дня
Из Хургады в Каир и Александрию. Индивидуальный тур по двум северным столицам
Познакомиться с главными достопримечательностями городов и провести ночь в отеле с видом на пирамиды
Начало: Хургада, у вашего отеля, 2:00-2:30
18 фев в 02:00
25 фев в 02:00
€800 за всё до 2 чел.
4 дня
Вдоль кромки Красного моря: нешаблонный тур с ночёвками в кемпинге и на борту яхты
Понырять у отдалённых коралловых рифов, полакомиться фруктами и морепродуктами и сойти на остров
Начало: Хургада, поздний вечер накануне 1-го дня, точное в...
20 апр в 06:00
3 мая в 06:00
€370 за человека
2 дня
Город мёртвых и город живых: индивидуальный тур по Луксору с гидом-историком
Прокатиться по Нилу, побывать на грандиозном кладбище и посмотреть на храмы в вечерней подсветке
Начало: Хургада, ваш отель, 5:00
16 фев в 05:00
23 фев в 05:00
€800 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «В июле»
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