4 дня
Вдоль кромки Красного моря: нешаблонный тур с ночёвками в кемпинге и на борту яхты
Понырять у отдалённых коралловых рифов, полакомиться фруктами и морепродуктами и сойти на остров
Начало: Хургада, поздний вечер накануне 1-го дня, точное в...
20 апр в 06:00
3 мая в 06:00
€370 за человека
скидка
10%
2 дня
Стать ближе к богам и фараонам: из Хургады в Дендеру и Луксор
Посетить древние храмы и усыпальницы, пройти по Аллее сфинксов и покататься на лодке по Нилу
Начало: Ваш отель в Хургаде, 4:00 - 5:00
11 дек в 04:00
15 дек в 04:00
155$140 за человека
2 дня
Индивидуальное путешествие из Хургады в Каир: пирамиды Саккары и Гизы и «африканское» сафари
Понаблюдать за животными и послушать увлекательные рассказы гида-историка о жизни фараонов
Начало: Хургада, 2:00
20 дек в 02:00
27 дек в 02:00
€800 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «В апреле»
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