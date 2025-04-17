Индивидуальное путешествие из Хургады в Каир: пирамиды Саккары и Гизы и «африканское» сафари
Изучить пирамиды и некрополи, послушать интересные рассказы гида-историка и погладить животных
Начало: Хургада, 2:00
18 апр в 02:00
25 апр в 02:00
€800 за всё до 3 чел.
Гармоничный микс: пляжный отдых на Красном море и тайны Древнего Египта
Позагорать на двух главных курортах, рассмотреть архитектурные символы и нетривиальные локации
Начало: Аэропорт Хургады, по времени рейса
15 апр в 10:00
12 ноя в 10:00
$2700 за человека
Из Хургады в Каир и Александрию. Индивидуальный тур по двум северным столицам
Познакомиться с главными достопримечательностями городов и провести ночь в отеле с видом на пирамиды
Начало: Хургада, у вашего отеля, 2:00-2:30
22 апр в 02:00
29 апр в 02:00
€800 за всё до 2 чел.
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